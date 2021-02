Exsudatmanagement

Wundexsudat ist ein wichtiger Faktor für den Heilungsprozess. Diese Flüssigkeit tritt aus den Zellzwischenräumen aus und transportiert Stoffe, die für die Wundheilung benötigt werden. Eine zu hohe Wundexsudation über einen längeren Zeitraum kann jedoch die Abheilung stören und den Patienten in mehrfacher Hinsicht belasten. Neben der verzögerten Wundheilung leiden Betroffene u. a. unter durchnässter Kleidung, Gerüchen, Mobilitätseinschränkungen durch dicke, auftragende Verbände, Schmerzen und Verlust an sozialem Leben.

Exsudat­ma­nage­ment Zeich­nung: Jan Hin­nerk Timm, Hamburg

Wundexsudat – was, wo und wie?

Im Ver­sor­gungs­all­tag ist Wundex­su­dat als Wund­flüs­sig­kei­t/-feuch­tig­keit, Näs­sen der Wun­de oder auch Wund­se­kret bekannt. Letz­te­rer Begriff ist ver­brei­tet aber sach­lich falsch, da Sekret aus Drü­sen aus­tritt. Wundex­su­dat hin­ge­gen tritt bei einer Gewe­be­schä­di­gung aus dem soge­nann­ten inter­s­ti­ti­el­len Zwi­schen­raum aus, der die ein­zel­nen Kör­per­zel­len umgibt. Bei intak­tem Gewe­be gelangt die­se Flüs­sig­keit aus dem Blut in die Zell­zwi­schen­räu­me und wird von dort aus durch die Lymph­ge­fä­ße auf­ge­nom­men und wie­der in die Blut­ge­fä­ße zurückgeführt.

Wird die­ser Kreis­lauf durch Ver­let­zun­gen unter­bro­chen, fließt die Flüs­sig­keit in die Wun­de und wird zu Wundex­su­dat. Des­sen Zusam­men­set­zung ähnelt dem Blut­plas­ma und besteht somit etwa zu 90 % aus Was­ser. Wei­te­re Bestand­tei­le sind:

Fibrin­fä­den und Throm­bo­zy­ten, die eine rasche Blut­ge­rin­nung gewährleisten

Glu­ko­se, die Ener­gie­quel­le der Zellen

Immun­zel­len, z. B. Lym­pho­zy­ten und Makro­pha­gen, zur Infektabwehr

Wachs­tums­fak­to­ren, die eine rasche Wie­der­her­stel­lung des geschä­dig­ten Gewe­bes initiieren

Pro­tea­sen, die Pro­te­ine abbau­en, die Migra­ti­on neu­er Zel­len und die Auto­ly­se unterstützen

Auf dem Weg in die Wun­de nimmt das Wundex­su­dat noch wei­te­re Bestand­tei­le auf, wie Zell­trüm­mer, Abfall­stof­fe und Mikro­or­ga­nis­men, die in jeder Wun­de vor­kom­men. Die Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den (ICW) defi­niert als Wundex­su­dat die Flüs­sig­kei­ten „[…], die von einer Wun­de frei­ge­setzt wer­den. In Abhän­gig­keit des Wund­zu­stan­des kann dies Lym­phe, Blut, Pro­te­ine, Kei­me, Zel­len und Zell­res­te beinhalten.“

Wirkung – zu viel oder zu wenig?

Schon in den 60er Jah­ren stell­te Geor­ge Win­ter fest, dass aus­ge­trock­ne­te und ver­krus­te­te Wun­den lang­sa­mer hei­len. Daher liegt ein Schwer­punkt der Wund­ver­sor­gung auf Schaf­fung und Erhal­tung eines feuch­ten Wund­mi­lieus. Mit der Bil­dung von Wundex­su­dat reagiert der Kör­per auf eine Geweb­schä­di­gung. Ziel ist zum einen, Fremd­kör­per und Abfall­stof­fe auf­zu­neh­men und aus der Wun­de zu spü­len, um die Rege­ne­ra­ti­on vor­zu­be­rei­ten. Zum ande­ren lie­fert Wundex­su­dat mit dem Trans­port­me­di­um Was­ser wesent­li­che Hei­lungs­fak­to­ren in die ver­letz­ten Bereiche.

Es han­delt sich somit um einen phy­sio­lo­gi­schen Pro­zess, der auf natür­li­che Wei­se regu­liert wird und am stärks­ten in der Wund­hei­lungs­pha­se auf­tritt, die ent­spre­chend als „Rei­ni­gungs­pha­se“ oder noch tref­fen­der als „Exsu­da­ti­ons­pha­se“ (Abb.1) bezeich­net wird. Mit dem Ablauf der nun fol­gen­den Pha­sen der Wund­hei­lung, Gra­nu­la­ti­ons­pha­se (Abb. 2) und Epi­the­li­sie­rungs­pha­se (Abb. 3), nimmt die Men­ge an Wundex­su­dat übli­cher­wei­se kon­ti­nu­ier­lich ab. Aus­nah­men sind Wun­den, die auf bestimm­te Krank­heits­bil­der zurückgehen.

1: Wun­de in der Rei­ni­gungs­pha­se 2: Wun­de in der Gra­nu­la­ti­ons­pha­se 3: Wun­de in der Epi­te­li­sie­rungs­pha­se Kers­tin Protz, Hamburg

Hohe Exsudat­men­gen sind u. a. typisch bei infi­zier­ten Wun­den (Abb. 4), venö­sen (Abb. 5)/ lympha­ti­schen Ulze­ra (Abb. 7) in der Ent­stau­ungs­pha­se, mali­gnom-asso­zi­ier­ten Wun­den und Ver­bren­nun­gen. Je grö­ßer und tie­fer die Wun­de ist, des­to mehr Exsu­dat kann auf­tre­ten. Zudem kön­nen Erkran­kun­gen, wie Nie­ren- und Herz­in­suf­fi­zi­enz aber auch das fort­ge­schrit­te­ne Alter sowie eine Mal­nut­ri­ti­on die Exsudat­men­ge erhöhen.

Im Gegen­satz dazu ste­hen Wun­den mit krank­heits­be­dingt gerin­ger Exsu­da­ti­on, wie ischä­mi­sche Ulze­ra (Abb. 6) und sol­che auf­grund von sys­te­mi­scher Stö­rung, wie Dehy­dra­ti­on und hypo­vo­lä­mi­scher Schock.

4: Wund­in­fek­ti­on 5: Hohe Exsudat­men­gen bei Ulcus cru­ris veno­sum in der initia­len Ent­stau­ungs­pha­se 6: Tro­cke­ne Nekro­sen bei kri­ti­scher Ischä­mie 7: Durch­näss­te Klei­dung auf­grund hoher Wundex­su­da­ti­on Kers­tin Protz, Hamburg

Wenn die Wundex­su­da­ti­on jedoch das nor­ma­le Maß über- oder unter­schrei­tet, kann dies fol­gen­schwe­re Kon­se­quen­zen für den Abhei­lungs­pro­zess haben. In einer zu tro­cke­nen Wun­de lau­fen die Abhei­lungs­pro­zes­se oft ver­zö­gert ab oder kom­men ganz zum Erlie­gen. Hohe Exsudat­men­gen erschwe­ren die Ver­sor­gung mit Ver­band­mit­teln, die womög­lich regel­recht „weg­schwim­men“ und schrän­ken die Pro­dukt­aus­wahl ein. In die­sem Fall führt die hohe Wundex­su­da­ti­on zu einer gra­vie­ren­den Belas­tung der Lebens­qua­li­tät des Betrof­fe­nen und zudem zu zusätz­li­chem Auf­wand an Zeit, Mate­ri­al und Kos­ten im Versorgungsprozess.

Auch die Zusam­men­set­zung des Exsu­dats hat Ein­fluss auf die Wund­hei­lung. Bei einer chro­ni­schen Wun­de liegt oft ein über­mä­ßig hoher Anteil an Matrix-Metal­lo-Pro­teinasen (MMP) vor. Die­se wer­den durch Ent­zün­dungs­me­dia­to­ren sti­mu­liert und bau­en die extra­zel­lu­lä­re Matrix ab, die zum Gewe­be­auf­bau benö­tigt wird. Zudem behin­dern sie die Arbeit der Wachs­tums­fak­to­ren. In die­sem Fall wan­delt sich Wundex­su­dat vom wich­ti­gen Unter­stüt­zer zum Gegen­spie­ler der Abheilung.

Die Lebensqualität im Blick

Mit stark exsu­die­ren­den Wun­den geht oft auch eine unan­ge­neh­me Geruchs­ent­wick­lung ein­her. Zudem zeich­net sich das Wundex­su­dat als Fle­cken auf der Klei­dung ab (Abb. 7) und wird nach außen sicht­bar. Bei­des hat Aus­wir­kun­gen auf das per­sön­li­che Wohl­be­fin­den des Betrof­fe­nen sowie sei­ne gesell­schaft­li­che Teil­ha­be. Dies führt dazu, dass die eige­ne Woh­nung kaum mehr ver­las­sen wird und eine sozia­le Iso­la­ti­on droht. Die zur Auf­nah­me des Wundex­su­dats not­wen­di­gen dicken Ver­bän­de tra­gen zudem auf und schrän­ken die Klei­der- und Schuh­aus­wahl sowie die Beweg­lich­keit ein. Der Ter­min­druck durch die kur­zen Ver­band­wech­sel­in­ter­val­le hat zudem Aus­wir­kun­gen auf die selb­stän­di­ge Gestal­tung von Sozial‑, Pri­vat- und Arbeits­le­ben. Hin­zu kom­men Schmer­zen, denn ein hohes Exsu­dat­auf­kom­men, das per­ma­nent über einen län­ge­ren Zeit­raum auf Wund­rand ein­wirkt kann die­sen und die umge­ben­de Haut nach­hal­tig schä­di­gen. Eine hohe Wundex­su­da­ti­on geht mit dem Ver­lust von Flüs­sig­keit sowie wich­ti­gen Pro­te­inen und Elek­tro­ly­ten ein­her, die ent­spre­chend wie­der zuzu­füh­ren sind. Eine hohe Exsu­da­ti­on beein­träch­tigt also die Lebens­qua­li­tät und das Wohl­be­fin­den des Betrof­fe­nen in viel­fa­cher Hinsicht.

In Teil 2 die­ses Bei­trags (folgt in Kür­ze) erfah­ren Sie, wie man durch Maß­nah­men des Exsudat­ma­nage­ments auf die­se Pro­ble­me reagiert und den Ver­sor­gungs­pro­zess zum Woh­le des Pati­en­ten gestaltet.

Kers­tin Protz: Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin, Pro­jekt­ma­na­ge­rin Wund­for­schung am Insti­tut für Ver­sor­gungs­for­schung in der Der­ma­to­lo­gie und bei Pfle­ge­be­ru­fen (IVDP) am Uni­kli­ni­kum Ham­burg-Eppen­dorf, Refe­ren­tin für Wund­ver­sor­gungs­kon­zep­te, Vor­stands­mit­glied Wund­zen­trum Ham­burg e. V., Deut­scher Wund­rat e. V. und Euro­pean Wound Manage­ment Asso­cia­ti­on (EWMA)

