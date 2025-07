Rezepte per Fax im Jahr 2024? Im Saarland sorgte das für skurrile Daten­schutz­pan­nen: Eine Suchma­schine zeigt die falsche Faxnum­mer – und sensi­ble Patien­ten­da­ten landen am völlig falschen Ort.

Rezept per Fax: In Deutsch­land gibt es das immer noch. Bild: © Piyaphun Juntra­verot | Dreamstime.com

Im Zeital­ter von E‑Mail, Messen­ger und E‑Rezept klingt es wie ein Anachro­nis­mus – und doch passiert es immer wieder: Rezepte vom Arzt werden per Fax verschickt. Soweit, so altmo­disch. Doch im Saarland hat diese Methode für eine beson­dere Form von Daten­schutz­panne gesorgt – mit kurio­sen und zugleich ernster Folgen.

Suchma­schine stellt Faxnum­mern falsch dar

Regel­mä­ßig landen beim Unabhän­gi­gen Daten­schutz­zen­trum Saarland vertrau­li­che Dokuk­ente, die dort eigent­lich gar nichts zu suchen haben. „In regel­mä­ßi­gen Abstän­den ist unsere Diesstelle Adres­sat unerwar­te­ter Übermitt­lun­gen perso­nen­be­zo­ge­ner Daten – und das ausge­rech­net per Fax“, heißt es im aktuel­len Tätig­keits­be­richt des Zentrums. Beson­ders oft sind es ärztli­che Rezepte, die dort verse­hent­lich eintref­fen – mit vollstän­di­gen Namen, Adres­sen, Geburts­da­tum und sogar der Medika­tion der betrof­fe­nen Patien­ten.

Wie kommt es dazu? Der Fehler liegt bei den Suchma­schi­nen im Inter­net, heißt es im Bericht. Wer online nach der Faxnum­mer einer Arztpra­xis oder Apotheke sucht, bekommt häufig die Nummer der Daten­schutz­be­hörde angezeigt. Der Grund: Viele medizi­ni­sche Einrich­tun­gen verwei­sen in ihren Daten­schutz­er­klä­run­gen pflicht­be­wusst auf das Zentrum als zustän­dige Aufsicht – mitsamt Kontakt­da­ten. Die landen dann promi­nent in den Suchergeb­nis­sen – und werden irrtüm­lich als die der Praxis oder Apotheke darge­stellt.

„Daten­schut­zi­ro­nie in Reinform“

„Eine oberfläch­li­che Recher­che kann so fatale Folgen haben: Ein Rezept wird nicht an die richtige Apotheke, sondern an das Unabhän­gige Daten­schutz­zen­trum gesandt – ein Fall von Daten­schut­zi­ro­nie in Reinform“, so der Bericht.

Was zunächst noch mit Humor genom­men werden konnte, entwi­ckelte sich im Jahr 2024 zu einem ernsten Fall. Eine Praxis schickte mehrfach das gleiche Rezept an das Daten­schutz­zen­trum – trotz mehrfa­cher Hinweise und Telefo­nate. Erst ein Anruf, dann erneut das Rezept. Am selben Tag ein weite­res – für einen anderen Patien­ten.

Das Problem: Es handelt sich um beson­ders sensi­ble Gesund­heits­da­ten im Sinne der Daten­schutz­grund­ver­ord­nung (DSGV). Eine recht­li­che Grund­lage für diese Form der Übermitt­lung war nicht gegeben, und eine Einwil­li­gung der Betrof­fe­nen lag ebenfalls nicht vor.

Bußgeld­strafe verhängt

Die Konequenz für die hartnä­cki­gen Wieder­ho­lungs­tä­ter: „Ein Bußgeld wurde verhängt – und wir können nur hoffen, dass sich die künftige Rezept­ver­tei­lung wieder auf den medizi­nisch vorge­se­he­nen Weg begiebt“, so die Autoren.

Das Daten­schutz­zen­trum mahnt deshalb zur Vorsicht – und stellt eine grund­sätz­li­che Frage: „Ist Fax im Jahr 2024 noch das Mittel der Wahl für die Übermitt­lung sensi­bler Gesund­heits­da­ten?“ Seit Januar stehe mit dem E‑Rezept eine sichere Alter­na­tive bereit, die solche Fehlüber­mitt­lun­gen von vornher­ein ausschließe.