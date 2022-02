Das Universitätsklinikum Erlangen untersucht in einem zweijährigen Forschungsprojekt die Kombination von zwei Medikamenten, um das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung zu verhindern. Bislang ist der Verfall der Gehirnleistung bei Alzheimer, der häufigsten Form von Demenz, nur für einige Zeit zu verzögern. Die gemeinnützige Alzheimer-Forschung-Initiative unterstützt die Langzeitstudie finanziell.

In Erlan­gen ist man dem Geheim­nis der Alz­hei­mer-Krank­heit auf der Spur

Ein mög­li­cher neu­er The­ra­pie­an­satz könn­te die Lebens­be­din­gun­gen und lang­fris­ti­ge Per­spek­ti­ve von Alz­hei­mer-Pati­en­ten ent­schei­dend ver­bes­sern: Ab sofort läuft am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen eine zwei­jäh­ri­ge Stu­die, die eine Kom­bi­na­ti­ons­the­ra­pie aus zwei ver­schie­de­nen Wirk­stof­fen im Kampf gegen den schritt­wei­sen Gedächt­nis­ver­fall erprobt. Dabei han­delt es sich einer­seits um Galan­ta­min, der bereits für die Behand­lung einer leich­ten bis mit­tel­schwe­ren Alz­hei­mer-Demenz ein­ge­setzt wird.

Es hemmt den Abbau des wich­ti­gen Boten­stoffs Ace­tyl­cho­lin, der zum Erhalt der Ner­ven­zel­len im Gehirn bei­trägt. Neu ist die Kom­bi­na­ti­on des Medi­ka­ments mit dem pflanz­li­chen Wirk­stoff Coti­nin: Die­ser sorgt dafür, dass die Ner­ven­zel­len den Boten­stoff Acy­tyl­cho­lin gut erken­nen kön­nen und unter­stützt dadurch die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen den Ner­ven­zel­len. Bei­de Wirk­stof­fe redu­zie­ren außer­dem die für die Krank­heit so typi­schen schäd­li­chen Abla­ge­run­gen des Pro­te­ins Beta-Amyloid.

Gemeinnützige Stiftung unterstützt Forschungsarbeiten mit Förderung

Lei­te­rin des For­schungs­pro­jekt ist Johan­na Haber­mey­er, Mit­ar­bei­te­rin der Expe­ri­men­tell-The­ra­peu­ti­schen Abtei­lung des mit­tel­frän­ki­schen Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums. Sie will unter­su­chen, ob sich die bei­den Medi­ka­men­te in ihrer Zusam­men­wir­kung gegen­sei­tig ergän­zen. „Trotz inten­si­ver For­schung sind die ver­füg­ba­ren Medi­ka­men­te nur für einen gewis­sen Zeit­raum wirk­sam und hel­fen vor allem bei sehr lan­ger Behand­lungs­dau­er immer weni­ger. In mei­nem Pro­jekt möch­te ich unter­su­chen, ob die Kom­bi­na­ti­on aus dem Medi­ka­ment Galan­ta­min und dem Wirk­stoff Coti­nin das Poten­ti­al hat, den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten län­ger und nach­hal­tig hel­fen zu kön­nen“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Für die Lang­zeit­stu­die gibt es eine gro­ße finan­zi­el­le Unter­stüt­zung: Die gemein­nüt­zi­ge Alz­hei­mer-For­schung-Initia­ti­ve för­dert das For­schungs­pro­jekt mit 48.133 Euro. Die 1995 gegrün­de­te gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on mit Sitz in Düs­sel­dorf hat sich dem Kampf gegen Alz­hei­mer, die bei wei­tem häu­figs­te Demenz­form, sowie der Infor­ma­ti­on von Betrof­fe­nen und Ange­hö­ri­gen ver­schrie­ben und hat bis heu­te 327 For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten mit ins­ge­samt 13,3 Mil­lio­nen Euro unter­stützt, sowie über 900.000 Rat­ge­ber und Bro­schü­ren an Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge verteilt.

Mit Beginn der För­der­run­de 2022 kann die AFI zwölf neue For­schungs­pro­jek­te mit ins­ge­samt 1.066.703 Euro unter­stüt­zen – dar­un­ter ist die Stu­die am Uni­kli­ni­kum Erlan­gen, sowie elf wei­te­re. Damit ist die AFI ist der größ­te pri­va­te För­de­rer der Alz­hei­mer-For­schung an deut­schen Uni­ver­si­tä­ten und öffent­li­chen Einrichtungen.

Alzheimer seit weit über 100 Jahren bekannt – Langsamer geistiger Verfall als Kennzeichen

Auch weit mehr als 100 Jah­ren nach ihrer Ent­de­ckung ist die Alz­hei­mer-Erkran­kung bis heu­te nicht heil­bar. Die Sym­pto­me kön­nen nur gelin­dert, das Vor­an­schrei­ten der Erkran­kung durch geziel­te Medi­ka­ti­on ver­zö­gert wer­den. Erst­mals im Jahr 1906 durch den Namens­ge­ber, den deut­schen Neu­ro­lo­gen Dr. Alo­is Alz­hei­mer, beschrie­ben, hat­te die Wis­sen­schaft Jahr­zehn­te gebraucht, um den Ursa­chen des geis­ti­gen Ver­falls voll­ends auf die Spur zu kommen.

Typisch für die­se tücki­sche Krank­heit ist das Abster­ben von Ner­ven­zel­len und Ent­ste­hen der Beta-Amy­lo­id-Pro­tein­ab­la­ge­run­gen im Gehirn, was bei Pati­en­ten zu zuneh­men­der Ver­gess­lich­keit, Ver­wir­rung und Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit führt; Urteils­ver­mö­gen und Sprach­fä­hig­keit las­sen nach – ver­bun­den mit häu­fi­gen Wortfindungsstörungen.

Auch Per­sön­lich­keit und Ver­hal­ten kön­nen sich im Ver­lauf der Erkran­kung dra­ma­tisch ändern, in Rich­tung von Unru­he, Aggres­si­on und depres­si­ven Ten­den­zen. Vor allem das Kurz­zeit­ge­dächt­nis ist betrof­fen – wäh­rend sich Pati­en­ten rela­tiv lan­ge an Ereig­nis­se etwa in ihrer Kind­heit zurück­er­in­nern kön­nen. Im Durch­schnitt haben Betrof­fe­ne eine Lebens­er­war­tung von sie­ben Jah­ren ab der ers­ten Diagnose.

Unter dem Sam­mel­be­griff Demenz, der mehr als 50 ein­zel­ne Erkran­kungs­bil­der zusam­men­fasst, ist Alz­hei­mer die mit Abstand häu­figs­te Dia­gno­se: Sie umfasst rund zwei Drit­tel der Fäl­le. Rund 1,2 Mil­lio­nen Men­schen leben schon heu­te in Deutsch­land mit Mor­bus Alz­hei­mer; jähr­lich erhal­ten rund 200.000 Men­schen die Dia­gno­se. Es ist zu erwar­ten, dass die Zahl der Betrof­fe­nen in den kom­men­den Jahr­zehn­ten stark ansteigt. Ursa­che ist der demo­gra­fi­sche Wan­del und die zuneh­men­de Überalterung.

Alter ist größter Risikofaktor

Denn Alter ist der bei wei­tem größ­te Risi­ko­fak­tor für das Ent­ste­hen die­ser Erkran­kung; die Erkran­kung gilt jedoch als nicht, bezie­hungs­wei­se nur in abso­lu­ten Aus­nah­me­fäl­len, als erb­lich. Alz­hei­mer lässt sich zwar nicht vor­beu­gen, das Erkran­kungs­ri­si­ko jedoch ent­schei­dend ver­min­dern. Wich­ti­ge Fak­to­ren, um einer spä­te­ren Erkran­kung im Alter ent­ge­gen­zu­wir­ken, sind aus­rei­chen­de Bewe­gung, das Pfle­gen von sozia­len Kon­tak­ten, gesun­de Ernäh­rung sowie regel­mä­ßi­ge Übun­gen zur geis­ti­gen Fit­ness. Wei­te­re Prä­ven­ti­ons­tipps, sowie Infor­ma­tio­nen für Betrof­fe­ne, hält die Alz­hei­mer-For­schung-Initia­ti­ve auf ihrer Web­site bereit.