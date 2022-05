Vor dem Arbeits­ge­richt Bran­den­burg möch­te der Betreu­er (gleich­zei­tig der Bevoll­mäch­tig­te) einer Frau mit seni­ler Demenz erwir­ken, dass er am Bett der Frau ein Git­ter befes­ti­gen darf. Der Betreu­er eines Pfle­ge­heims und auch die behan­deln­de Ärz­tin hal­ten es für nötig, die Frau zeit­wei­se unter frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men zu stellen.

Die Beschrän­kung sei des­halb not­wen­dig, um Ver­let­zun­gen durch Sturz oder unkon­trol­lier­te Bewe­gun­gen zu ver­hin­dern. Die Ärz­tin rät des­halb aus­drück­lich dazu, das Bett der Frau mit einem Git­ter aus­zu­stat­ten. Die Ver­fah­rens­pfle­ge­rin (sie hat die Auf­ga­be, die pro­zes­sua­len Inter­es­sen der Betrof­fe­nen zu ver­tre­ten) lehnt jedoch die Not­wen­dig­keit eines sol­chen Git­ters ab.

Der Betreu­er ist nach der ent­spre­chen­den Prü­fung zu dem Ergeb­nis gekom­men, dass frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men unver­meid­bar sind. Die Betrof­fe­ne selbst ist nicht in der Lage, die Not­wen­dig­keit die­ser Maß­nah­men zu erken­nen. Dies folgt aus dem Ergeb­nis der gericht­li­chen Ermitt­lun­gen, bei dem sich das Gericht unter ande­rem auch einen unmit­tel­ba­ren Ein­druck der Betrof­fe­nen in ihrem übli­chen Umfeld ver­schafft hat.

Es besteht Gefahr für die Betroffene

Das Gericht ist nach Abwä­gung aller Gesichts­punk­te zu der Erkennt­nis gekom­men, dass tat­säch­lich eine Gefahr für die betrof­fe­ne Frau besteht. So ist aus dem ärzt­li­chen Zeug­nis, der Stel­lung­nah­me des Betreu­ers und der Stel­lung­nah­me der Ver­fah­rens­pfle­ge­rin deut­lich gewor­den, dass es in der Ver­gan­gen­heit schon min­des­tens eine gefähr­li­che Situa­ti­on für die Betrof­fe­ne gab.

Bett­git­ter stel­len nach § 1906 BGB eine frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­me dar, soll­ten die Betrof­fe­nen in ihrer kör­per­li­chen Bewe­gungs­frei­heit ein­ge­schränkt wer­den. In die­sem Fall sind die Merk­ma­le frei­heits­ent­zie­hen­der Maß­nah­men inso­fern erfüllt, da die Betrof­fe­ne nach Anga­ben des Bevoll­mäch­tig­ten und der Betreu­ungs­be­hör­de sowie des Pfle­ge­per­so­nals schon mal in der Lage war, selbst­stän­dig aus dem Bett zu fal­len. Das Bett­git­ter wür­de die Frau also tat­säch­lich in ihrer Bewe­gungs­frei­heit ein­schrän­ken. Hier­bei reicht es schon, wenn das Poten­ti­al besteht die Bewe­gung einzuschränken.

Wann spricht man von Freiheitsentzug?

Somit sind die Vor­aus­set­zun­gen (gere­gelt in § 1906 Absatz 1,2 BGB) für die Anbrin­gung eines Bett­git­ters in die­sem Fall durch­aus gege­ben. Dass die Ver­fah­rens­pfle­ge­rin ein Bett­git­ter nicht für not­wen­dig hält, ent­spricht also nicht der ein­deu­ti­gen gesetz­li­chen Grund­la­ge. All­ge­mein müs­sen fol­gen­de Punk­te erfüllt sein, damit von einer frei­heits­ent­zie­hen­den Maß­nah­me gespro­chen wer­den kann:

Die Maß­nah­me muss frei­heits­ent­zie­hen­den Cha­rak­ter haben.

Sie muss ohne oder gegen den Wil­len der Betrof­fe­nen erfolgen.

Wenn Betrof­fe­ne eine Behin­de­rung ihrer Bewe­gungs­frei­heit nicht mit zumut­ba­ren Mit­teln über­win­den können.

Hier­an gemes­sen, ist im vor­lie­gen­den Fall eine Frei­heits­ent­zie­hung anzu­neh­men. Kei­ne Frei­heits­ent­zie­hung liegt nur dann vor, solan­ge Betrof­fe­nen kei­ne Hin­der­nis­se in den Weg gelegt/gestellt/befestigt wer­den. Ansons­ten wür­de psy­chisch Kran­ken, geis­tig Behin­der­ten oder alters­ver­wirr­ten Men­schen jeg­li­cher Grund­rechts­schutz verweigert.

Ist ein Bettgitter zulässig?

Nach § 1906 Absatz 1 und 4 BGB ist die Geneh­mi­gung des Bett­git­ters in die­sem Fall zuläs­sig, da für die Betrof­fe­ne auf­grund ihrer geis­ti­gen Behin­de­rung die Gefahr besteht, sich gesund­heit­li­che Schä­den zuzu­fü­gen. Die Selbst­ge­fähr­dung setzt hier­bei kein ziel­ge­rich­te­tes Han­deln vor­aus. Es genügt, dass die Frau unbe­ab­sich­tigt aus dem Bett rutscht oder fällt und sich dadurch verletzt.

Ob ein Bett­git­ter geneh­migt wird oder nicht, ent­schei­det das Gericht auch nach den tat­säch­li­chen Gege­ben­hei­ten im Schlaf­zim­mer der Frau. So ist auch denk­bar, dass alter­na­ti­ve Maß­nah­men wie Nie­der­flur­bet­ten oder wei­che­re Matrat­zen ver­wen­det wer­den anstel­len eines Bett­git­ters. Die­se Alter­na­ti­ven sind aller­dings nicht immer unein­ge­schränkt geeig­net und auch nicht zwin­gend in der Pfle­ge­ein­rich­tung vorhanden.

So ist es zwar nach Arti­kel 2 Absatz 1 Grund­ge­setz gebo­ten, den Heim­be­woh­ne­rin­nen und Heim­be­woh­nern zur Wah­rung ihrer Grund­rech­te auf Frei­heit der Per­son auch alter­na­ti­ve Maß­nah­men zur Ver­fü­gung zu stel­len. Die Ein­rich­tung zur Anschaf­fung von Nie­der­flur­bet­ten oder ande­ren Maß­nah­men zu zwin­gen ist aller­dings nicht mög­lich. Dazu ist nur die Heim­auf­sicht berech­tigt – nicht die Gerichte.

Nach alle­dem sind die genann­ten Maß­nah­men nach § 1906 Absatz 1 BGB zum Woh­le der Betrof­fe­nen zu geneh­mi­gen. Nach Ein­schät­zung der Ver­fah­rens­ärz­tin wird sich der Gesund­heits­zu­stand der Betrof­fe­nen bis zur erneu­ten Über­prü­fung nicht wesent­lich bes­sern. Ent­spre­chend hat das Gericht die Ent­schei­dung über die Frist der frei­heits­ent­zie­hen­den Maß­nah­me getroffen.

Quel­le: AG Bran­den­burg von 17.3.2022 – 85 XVII 80/21