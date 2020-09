Welche Maske bietet welchen Schutz? Das verraten Stefan Glau und Carlos Guillard von Temra International, Hersteller für Medizinprodukte und Schutzausrüstung, aus erster Hand. Wir wollten außerdem von ihnen wissen, was sie gerade in der jetzigen Zeit von Corona antreibt für einen Hersteller von Schutzmasken tätig zu sein.

Ärz­te und Pfle­gen­de sind bei ihrer Arbeit einem beson­ders hohen Risi­ko aus­ge­setzt, sich mit dem Coro­na-Virus zu infi­zie­ren. Das Tra­gen von Atem­schutz­mas­ken ist daher in den pfle­ge­ri­schen und medi­zi­ni­schen Arbeits­be­rei­chen ver­pflich­tend. Zum Schutz vor SARS-CoV‑2/­Co­vid-19 ste­hen ver­schie­de­ne Typen von Mas­ken zur Bede­ckung von Mund und Nase zur Ver­fü­gung. Wel­che Mas­ke bie­tet den opti­ma­len Schutz? Micha­el Schanz, dem Chef­re­dak­teur der Rechts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen, stan­den die Fach­ex­per­ten Ste­fan Glau und Car­los Guil­lard für ein Gespräch zur Ver­fü­gung.

Rechts­de­pe­sche: Die men­schen­ge­rech­te Gestal­tung der Arbeit ist das zen­tra­le Anlie­gen der Bun­des­an­stalt für Arbeits­schutz und Arbeits­me­di­zin (BAuA). Die­sem Auf­trag fol­gend hat die obe­re Bun­des­be­hör­de gemein­sam mit dem Aus­schuss für Bio­lo­gi­sche Arbeits­stof­fe (ABAS) eine umfas­sen­de Emp­feh­lung zum Ein­satz von Schutz­mas­ken im Zusam­men­hang mit SARS-CoV‑2 ver­fasst. Sehr geehr­ter Herr Glau, was ist das Beson­de­re an die­ser Emp­feh­lung?

Glau: Es wird im Arbeits­be­reich Gesund­heit zur Covid-19-Situa­ti­on sehr über­sicht­lich und ver­ständ­lich defi­niert, wo wel­che Schutz-Anfor­de­rung ver­langt ist. Sehr gut haben die Sicher­heits- und Gesund­heits­schutz-Wis­sen­schaft­ler die Gefähr­dungs­be­wer­tun­gen für gesichts­na­he und gesichts­fer­ne Tätig­kei­ten sowie für Aero­sol-belas­te­te Berei­che her­aus­ge­ar­bei­tet. Die dar­auf auf­bau­en­de, über­sicht­li­che Kate­go­ri­sie­rung der Mas­ken gibt dem Ent­schei­der für Mate­ri­al­be­schaf­fung ein gutes Hilfs­mit­tel, wel­cher Schutz­be­darf in wel­chem Bereich gefor­dert wird. Die Ein­satz­be­rei­che der Mas­ken vom Typ „Mund-Nasen-Bede­ckung“ (MNB), „Medi­zi­ni­sche Gesichtsmaske/Medizinischer Mund-Nasen-Schutz“ (MNS) und „FFP1“ die­nen auf­grund der Wir­kung als Spuck­schutz vor­wie­gend dem Fremd­schutz. Erst die Mas­ken ab der Qua­li­täts­stu­fe „FFP2“ garan­tie­ren über den Fremd­schutz hin­aus dem Trä­ger auch den Eigen­schutz.

Rechts­de­pe­sche: War­um enga­gie­ren Sie, Herr Glau, sich bei Tem­ra Inter­na­tio­nal und was genau ist ihr Auf­ga­ben­be­reich?

Glau: Mei­ne der­zei­ti­ge Tätig­keit in der medi­zi­ni­schen Doku­men­ta­ti­on und die ver­gan­ge­nen Tätig­kei­ten im Ver­trieb von Medi­zin­pro­duk­ten sowie lang­jäh­ri­ge Erfah­run­gen in dem Auf­bau und der Lei­tung eines Insti­tu­tes im Medi­zin- und Hygie­ne­be­reich haben das Unter­neh­men Tem­ra und mich zusam­men­ge­führt. Die Mög­lich­keit, mein Wis­sen in der Gesund­heits­vor­sor­ge, ‑erhal­tung und ‑wie­der­ge­win­nung bei Tem­ra ein­zu­brin­gen und Pro­dukt­ent­wick­lun­gen posi­tiv zu beein­flus­sen, sehe ich als span­nen­des Betä­ti­gungs­feld.

In mei­ner medi­zi­nisch-tech­nisch bera­ten­den Funk­ti­on bin ich bei Markt­ana­ly­sen, Ent­wick­lung und Gestal­tung von Pro­duk­ten und Über­wa­chung der Qua­li­täts­an­for­de­run­gen ein­ge­bun­den. Z.B. wur­de bei den Ent­wick­lun­gen der Mas­ken Wert auf die Ein­hal­tung strengs­ter Sicher­heits­kri­te­ri­en gelegt. Die gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen sind alle­samt über­erfüllt. Abso­lut zufrie­den bin ich auch über die Gestal­tung unse­rer FFP2-Mas­ke. Mit einer erhöh­ter Bakterien‑, Viren- und Par­ti­kel­fil­tra­ti­on durch einen 5‑lagigen Auf­bau bei – wohl­ge­merkt – gerin­gem Atem­wi­der­stand bie­ten die Tem­ra-Mas­ken höchs­te Sicher­heit und zugleich per­fek­ten Tra­ge­kom­fort. Über den Tag hin­weg kann die Mas­ke acht Stun­den getra­gen wer­den – und das zu güns­ti­gen Kon­di­tio­nen.

Rechts­de­pe­sche: Da geben Sie mir ein gutes Stich­wort in Bezug auf die Preis­ge­stal­tung. Herr Guil­li­ard, was ist Ihre Auf­ga­be in Ihrer Posi­ti­on als Ver­ant­wort­li­cher für den Ver­trieb?

Guil­li­ard: Ich arbei­te seit meh­re­ren Jah­ren im Ver­trieb von Medi­zin­pro­duk­ten und habe natür­lich auch mit­be­kom­men, was sich seit Aus­bruch der Pan­de­mie all­ge­mein auf dem euro­päi­schen und ins­be­son­de­re dem deut­schen Markt so alles zuge­tra­gen hat. Man kam sich vor wie im Wil­den Wes­ten ohne eine effek­tiv-wirk­sa­me Markt­re­gu­lie­rung. Es gab kaum Schutz­aus­rüs­tung. Auf den Inten­siv­sta­tio­nen muss­te das medi­zi­ni­sche Per­so­nal teil­wei­se Coro­na-Pati­en­ten mit selbst­ge­bas­tel­ten Atem­schutz­mas­ken behan­deln. Vor­han­de­ne Mas­ken wur­den zum Teil mehr­fach genutzt, wodurch die Schutz­funk­ti­on der Mas­ken nicht aus­rei­chend auf­recht erhal­ten wer­den konn­te.

Die­se Situa­ti­on wur­de von vie­len Händ­lern aus­ge­nutzt. Man­gel­wa­re zu Wucher­prei­sen, oft mit gefälsch­ten Zer­ti­fi­ka­ten, wur­de auf den Markt gebracht. Mit­un­ter erfolg­ten auch Zah­lun­gen ohne Waren­lie­fe­run­gen. An Tem­ra Inter­na­tio­nal hat mir von Beginn an impo­niert, dass die Fir­ma ihre Kon­tin­gen­te an Schutz­aus­rüs­tung trotz höchs­ten Qua­li­täts­stan­dards stets zu mode­ra­ten Prei­sen weit unter dem Niveau ande­rer Anbie­ter auch wäh­rend der Hoch­pha­se der Pan­de­mie ver­kauft und die noch vor eini­gen Mona­ten exis­tie­ren­de fra­gi­le Situa­ti­on von Gesund­heits­ein­rich­tun­gen nicht aus­ge­nutzt hat. Waren wer­den auf Anfra­ge pro­du­ziert, pünkt­lich gelie­fert und Kun­den bestä­ti­gen mir regel­mä­ßig den opti­ma­len Tra­ge­kom­fort und die hohe Qua­li­tät der Mas­ken.

Rechts­de­pe­sche: Sehr geehr­ter Herr Glau und sehr geehr­ter Herr Guil­lard, vie­len Dank für das Gespräch!