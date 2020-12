Das ambulante Pflegeprojekt “Buurtzorg Deutschland Nachbarschaftspflege” hat beim vdek-Zukunftspreis 2020 den ersten Preis erhalten. Dieser Preis wird jedes Jahr an Projekte verliehen, die zur Verbesserung der Versorgung beitragen und vor allem die neuen Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft berücksichtigen. Wie funktioniert das Buurtzorg-Modell? Die folgenden fünf Fakten klären auf.

Fakt #1

Buurt­z­org wur­de im Jahr 2006 von Jos de Blok in den Nie­der­lan­den gegrün­det. Als Geschäfts­füh­rer eines ambu­lan­ten Pfle­ge­diens­tes wur­de ihm bewusst, dass Pfle­gen­de wegen des kom­pli­zier­ten Pfle­ge­sys­tems deut­lich ein­ge­schränkt wur­den. Dar­auf­hin grün­de­te er Buurt­z­org bewusst als gemein­nüt­zi­ge Stif­tung, die sich nicht an Gewinn, son­dern an pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen ori­en­tie­ren wür­de. Dabei wer­den die All­tags­si­tua­tio­nen der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ein­ge­rech­net, um eine selbst­be­stimm­te Betreu­ung zu ermöglichen.

Fakt #2

Der Name Buurt­z­org (aus­ge­spro­chen: “bürt-sorch”) kommt aus dem Nie­der­län­di­schen und bedeu­tet “Nach­bar­schafts­pfle­ge”, denn eine gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen Pfle­ge­kräf­ten und der Nach­bar­schaft ist für das Buurt­z­org-Modell ein wich­ti­ges Grund­prin­zip. Pfle­gen­de in einem Buurt­z­org-Modell leben und arbei­ten in der Nach­bar­schaft und haben Ver­bin­dun­gen mit Apo­the­ken, Ärz­tin­nen und Ärz­ten aus der Gegend. Daher haben sie auch umfas­sen­de Kennt­nis­se von der Lebens­um­ge­bung und dem All­tag ihrer Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten und kön­nen sie dem­entspre­chend betreuen.

Fakt #3

Inzwi­schen wur­de das Buurt­z­org-Modell schon in 24 Län­dern ver­wen­det, unter ande­rem auch in Deutsch­land. Gun­nar San­der hat das Pfle­ge­pro­jekt zuerst in Müns­ter und dann, nach einer Test­pha­se, deutsch­land­weit ein­ge­führt. Buurt­z­org Deutsch­land erkennt vor allem die Wich­tig­keit von bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen und weni­ger Zeit­druck für Pflegekräfte.

Fakt #4

Zusätz­lich unter­schei­det sich Buurt­z­org dadurch, dass in Deutsch­land mit Kas­sen ver­han­delt wird, sodass nach Zeit anstatt nach bestimm­ten Leis­tun­gen abge­rech­net wird. Daher kön­nen Pfle­gen­de mit Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten bespre­chen, wie viel gemein­sa­me Zeit sie benö­ti­gen und die­se Zeit fle­xi­bel nut­zen. Auf die­se Wei­se sind Pfle­ge­kräf­te bes­ser in der Lage, die der­zei­ti­gen Bedürf­nis­se ihrer Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten wahrzunehmen.

Fakt #5

Als Nach­bar­schafts­pfle­ge-Modell legt Buurt­z­org außer­dem gro­ßen Wert dar­auf, dass Pfle­ge in einer gewohn­ten Umge­bung statt­fin­det. Pfle­ge­be­dürf­ti­ge sol­len soweit wie mög­lich selb­stän­dig leben und im eige­nen Zuhau­se ver­sorgt wer­den. Dazu gehört vor allem, dass Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten eine fes­te Pfle­ge­kraft haben, zu der sie eine per­sön­li­che Bezie­hung bil­den kön­nen. Zudem bestehen ein­zel­ne Pfle­ge-Teams aus nicht mehr als 12 Per­so­nen, um Selbst­be­stim­mung wei­ter­hin zu unter­stüt­zen. Der Eigen­ver­ant­wor­tung und Auto­no­mie des Pfle­ge­per­so­nals kom­men in dem Pfle­ge-Modell ohne­hin eine sehr gro­ße Bedeu­tung zu, die Pfle­ge­kräf­te wer­den zu „Pfle­ge­ma­na­gern“.

Mit dem zwei­ten vdek-Zukunfts­preis (7.000 Euro) wür­digt die Jury den Wei­ter­bil­dungs­ver­bund Päd­ia­trie Schles­wig-Hol­stein für ein Schu­lungs­pro­gramm, das sich an ange­hen­de Ärz­te rich­tet. Den mit 3.000 Euro dotier­ten drit­ten Preis erhält das Dia­ko­neo Diak Kli­ni­kum Schwä­bisch Hall für sein Pro­jekt „Alters­ge­rech­te Kran­ken­haus­struk­tur – Ehren­amt­li­che unter­stüt­zen“. Der ers­te Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.