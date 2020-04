Anzeige Schwanger und Pillen? – das will doch keiner! Kompression lindert Schwangerschafts-Übelkeit

Gera­de in den ers­ten 3 Mona­ten lei­den Frau­en in der Schwan­ger­schaft unter Übel­keit und Erbre­chen am Mor­gen. Neue For­schungs­er­geb­nis­se zei­gen: Kom­pres­si­ons­knie­strümp­fe, die heu­te modisch, ange­nehm und leicht anzu­le­gen sind, hel­fen gegen die­se Übel­keit und außer­dem gegen die sehr läs­ti­ge Müdig­keit in der Früh­schwan­ger­schaft.