Mit einer tarifähnlichen Regelung sollte für zahlreiche Pflegende in der Thüringer Pflege ein Gehaltsplus erzielt werden. Laut dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wird das Vorhaben nun von dem Thüringer Landkreistag blockiert.

Ende November letzten Jahres gab der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bekannt, dass der Startschuss für die Einführung von Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) gesetzt wurde. Die Richtlinien sollen ermöglichen, für eine tarifähnliche Vergütung für Pflegende in Thüringen zu sorgen. Rund 7.000 Beschäftigte von Pflegediensten und Pflegeheimen des Pflegeverbandes könnten davon profitieren. Mit den AVR sollten sowohl die Interessen der Verbandsmitglieder als auch der Arbeitnehmer vertreten werden, heißt es auf der Seite des bpa. Ihre Anwendung sei freiwillig. Voraussetzung ist, dass die Kranken- und Pflegekassen sowie die Sozialhilfeträger mitziehen. Auf Unterstützung hat der bpa seitens der Landesregierung gehofft, um die Regelung umsetzen zu können.

Anzeige

Appell des bpa an den Landkreistag Thüringen

Nun wird das Vorhaben des bpa von dem Landkreistag Thüringen offenbar blockiert: „Thüringen hätte hier mit dem Verhandlungsergebnis bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen können. Doch jetzt blockiert der Landkreistag die wichtige Einigung“, heißt es in einer Mitteilung des bpa. Margit Benkenstein, Landesvorsitzende des bpa, zeigte sich deutlich irritiert davon und wirft dem Landkreistag vor, auf die Weise nicht nur die Versorgung seiner pflegebedürftigen Bürger zu gefährden, sondern auch die ansässigen Pflegekräfte zu verärgern. Sie appellierte an die Präsidenten des Landkreistages, Martina Schweinsburg, sich kooperativ zu zeigen.

Der bpa Thüringen erwartet vom Landkreistag und seiner Präsidentin Martina Schweinsburg Kooperation statt Blockade: „Wir haben jetzt schon Regionen, wo wir keine Pflegekräfte mehr finden“ – es sei also dringend nötig in die soziale Infrastruktur und in angemessene Gehälter zu investieren.