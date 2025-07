Der Mindest­lohn in der Alten­pflege steigt ab Juli. Bild: © Hye Jin Kang | Dreamstime.com

Ab dem 1. Juli 2025 steigt der Mindest­lohn für Pflege­kräfte in ganz Deutsch­land. Die Höhe des Lohns richtet sich nach der Quali­fi­ka­tion der Pflege­kraft.

Wer als Pflege­hilfs­kraft arbei­tet, bekommt ab Juli mindes­tens 16,10 Euro brutto pro Stunde. Wer eine einjäh­rige Ausbil­dung hat und als quali­fi­zierte Pflege­hilfs­kraft tätig ist, verdient mindes­tens 17,35 Euro. Pflege­fach­kräfte, also Menschen mit einer dreijäh­ri­gen Ausbil­dung, bekom­men dann mindes­tens 20,50 Euro pro Stunde.

Die Lohner­hö­hung wurde einstim­mig von der Pflege­kom­mis­sion beschlos­sen. Die neuen Löhne gelten bundes­weit und sind in der „Sechs­ten Pflege­ar­beits­be­din­gun­gen-Verord­nung“ festge­legt. Diese trat am 1. Februar 2024 in Kraft. Die vorhe­rige Regelung, die sogenannte „Fünfte Verord­nung“, war am 31. Januar 2024 ausge­lau­fen.

Staffel­weise Erhöhung seit 2024

Seitdem wurden die Löhne staffel­weise erhöht. So verdien­ten Pflege­hilfs­kräfte bis zum 1.5.2024 noch 14,15 Euro die Stunde (danach 16,50 Euro), quali­fi­zierte Pflege­hilfs­kräfte 15,25 Euro (danach 16,50 Euro) und Pflege­fach­kräfte 18,25 Euro (danach 19,50 Euro).

Die Pflege­kom­mis­sion überprüft alle zwei Jahre, ob der Mindest­lohn erneut angepasst werden muss. Dabei schaut sie auf die Löhne in Tarif­ver­trä­gen und auf die wirtschaft­li­che Lage in Deutsch­land. Ihre Vorschläge werden dann vom Bundes­ar­beits­mi­nis­te­rium in eine Verord­nung übernom­men.

Wichtig zu wissen: Überall dort, wo der spezi­elle Pflege­min­dest­lohn nicht gilt – etwa in Privat­haus­hal­ten – bekom­men Pflege­kräfte nur den allge­mei­nen Mindest­lohn. Dieser liegt derzeit unter den Beträ­gen, die für die Alten­pflege gelten, bei 12,82 Euro die Stunde.

„Wirksa­mer Schutz gegen Lohndum­ping“

Die Gewerk­schaft ver.di begrüßt die Erhöhung der Löhne. Beson­ders Beschäf­tigte ohne Tarif­ver­trag würden von den Änderun­gen profi­tie­ren. „Der Pflege­min­dest­lohn sichert als Branchen­min­dest­lohn eine Unter­grenze, die das jahre­lange Lohndum­ping vor allem in kommer­zi­el­len Pflege­un­ter­neh­men beendet hat“, erklärt Sylvia Bühler, Bundes­vor­sit­zende von ver.di.

Auch Urlaube aufge­stockt

Doch nicht nur die Löhne steigen. Auch der Urlaub für Pflege­kräfte wird seit 2024 aufge­stockt. Wer eine Fünf-Tage-Woche hat, bekommt neun zusätz­li­che bezahlte Urlaubs­tage. Zusam­men mit dem gesetz­li­chen Mindest­ur­laub von 20 Tagen ergibt das 29 Urlaubs­tage im Jahr. Diese Regelung gilt aber nur, wenn es im Arbeits­ver­trag oder Tarif­ver­trag nicht schon mehr Urlaub gibt.

Quelle: Presse­mel­dung der Bundes­re­gie­rung, verdi