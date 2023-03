Zur Bundes­tags­wahl 2021 CDU/CSU will „moder­nes Deutsch­land“ – moderne Pflege in Sicht?

Die CDU/CSU sitzt bereits seit mehr als einein­halb Jahrzehn­ten an der Spitze der deutschen Regie­rungs­land­schaft. Sie hat auch die Entschei­dun­gen im Gesund­heits­sek­tor in den letzten Perioden entschei­dend mitge­prägt. Lesen Sie in unserer Serie, was die verschie­de­nen Parteien für die kommen­den vier Jahre in den Berei­chen Pflege und Gesund­heit in Deutsch­land planen. Heute: Die Union.