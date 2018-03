Der Berliner Frauenpreis 2018 wurde an die Pflege-Pionierin Christiine Vogler verliehen. Rawpixelimages

Am Donnerstag wurde der Berliner Frauenpreis 2018 an die Vize-Präsidenten des Deutschen Pflegerats (DPR), Christine Vogler, verliehen. Der Preis wurde ihr von der Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat, in Berlin übergeben. Die ausgebildete Krankenpflegerin leitet die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Wannsee und gilt als Vorreiterin der generalistischen Pflegeausbildung. Ihr Konzept zur Generalistik wurde vergangenes Jahr in das Pflegeberufegesetz aufgenommen.

Ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der Pflegeberufe

Franz Wagner, Präsident des DPR, freute sich sehr über die Ehrung seiner Kollegin: „Mit Christine Vogler hat eine Pionierin der generalistischen Pflegeausbildung den Berliner Frauenpreis 2018 erhalten. Der Deutsche Pflegerat freut sich außerordentlich mit und für seine Vize-Präsidentin für diese herausragende Würdigung. Als Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der Wannseeschule e.V. hat sie frühzeitig neue Wege in der pflegerischen Berufsausbildung beschritten und damit den Weg von der Theorie in die Praxis für das neue Pflegeberufegesetz geschaffen. Insbesondere auch dieses Engagement für eine anspruchsvolle und attraktive Pflegeausbildung wurde jetzt zu recht durch den Berliner Frauenpreis 2018 gewürdigt“, so Wagner.

Kolat betonte in ihrer Ansprache zur Preisverleihung, dass die Auszeichnung einer Vertreterin der Pflegeberufe zugleich ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der Pflegeberufe sei. Dem stimmte der Deutsche Pflegerat „voll und ganz“ zu.