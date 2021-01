Wir verlosen 5 X unser Rechtsdepesche-Maskottchen, Elefant „Horst“, + jeweils ein Jahres-Abo der Rechtsdepesche Printausgabe! Mit dem Jahres-Abo erhältst du zudem vergünstigte Konditionen für die Kongresse "Pflegefortbildung des Westens" sowie für den "Interdisziplinären WundCongress". Wir wollen dazu wissen, was du dir für die Pflege im Jahr 2021 wünschst! Hier erfährst du, wie du am Gewinnspiel teilnimmst:

Das ver­gan­ge­ne Jahr war auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie ein unfass­bar schwie­ri­ges, ner­ven­zeh­ren­des und trau­ri­ges Jahr und das habt natür­lich vor allem ihr, die im Gesund­heits­we­sen arbei­ten, täg­lich in eurem Beruf erle­ben müs­sen. Mit einem neu­en Jahr kommt aber bekannt­lich auch ein neu­er Schwung an Hoff­nung, Moti­va­ti­on und Vor­sät­zen und wir alle schöp­fen neue Ener­gie, damit es wei­ter­ge­hen kann.

Was wünschst du dir also für die Pfle­ge in die­sem Jahr? Was soll bes­ser wer­den? Was soll anders sein? Oder auch: Was soll so blei­ben? Gibt es viel­leicht Momen­te in dei­nem Pfle­ge­all­tag, die du ger­ne erle­ben möch­test? Tei­le uns dei­nen Wunsch mit und nimm an dem Gewinn­spiel teil!

So nimmst du am Gewinnspiel teil:

Hin­ter­lass uns unter dem Post zu die­sem Gewinn­spiel bei Face­book einen Kom­men­tar und tei­le uns dar­in dei­nen Wunsch für die Pfle­ge 2021 mit. Fol­ge dazu die­sem Link zu unse­rer Face­book-Sei­te oder suche selbst nach „Rechts­de­pe­sche“ bei Face­book, dort fin­dest du den Post oben an ers­ter Stel­le. Für die Aus­lo­sung wer­den aus­schließ­lich die Kom­men­ta­re unter dem genann­ten Face­book-Post berück­sich­tigt, dar­auf bezo­ge­ne Kom­men­ta­re auf ande­ren Sei­ten oder Grup­pen wer­den nicht in das Gewinn­spiel einbezogen.

Abon­nie­re bei der Gele­gen­heit doch direkt die Rechts­de­pe­sche-Face­book­sei­te, täg­lich pos­ten wir dort span­nen­de Arti­kel – das Abon­nie­ren der Sei­te ist aber kei­ne Vor­aus­set­zung zur Teil­nah­me am Gewinnspiel!

Was kann gewonnen werden?

Die Gewin­ner und Gewin­ne­rin­nen erhal­ten jeweils ein Rechts­de­pe­sche-Mas­kott­chen, Ele­fant „Horst“, sowie ein Jah­res-Abo der Rechts­de­pe­sche-Print­aus­ga­be. Das Jah­res-Abo endet nach Ablauf automatisch.

Wie und wann findet die Auslosung statt?

Die Gewin­ner und Gewin­ne­rin­nen wer­den per Zufall aus­ge­lost. Die Aus­lo­sung fin­det am 15. Janu­ar 2021 statt.

Wie erfährst du, ob du gewonnen hast?

Die Gewin­ner und Gewin­ne­rin­nen wer­den nach Aus­lo­sung per Face­book-Kom­men­tar-Funk­ti­on unter dem ent­spre­chen­den Post benach­rich­tigt. Bit­te sen­de uns im Anschluss eine E‑Mail an redaktion@rechtsdepesche.de, in der du uns dei­ne per­sön­li­chen Kon­takt­da­ten, die zur Über­sen­dung des Gewinns not­wen­dig sind, ord­nungs- und wahr­heits­ge­mäß voll­stän­dig über­mit­telst. Um dir den Gewinn zuzu­sen­den und dich für ein kos­ten­lo­ses Jah­res-Abo der Rechts­de­pe­sche Print­aus­ga­be zu regis­trie­ren, benö­ti­gen wir Vor- und Nach­na­men, Adres­se sowie optio­nal eine E‑Mail-Adres­se oder eine Tele­fon­num­mer, unter der du erreich­bar bist.

Geht bis zum 20. Janu­ar 2021 kein E‑Mail mit den ent­srpe­chen­den Kon­takt­da­ten bei uns ein, erlischt der Gewinn­an­spruch auto­ma­tisch. Wir sind in die­sem Fall berech­tigt, jeweils eine Ersatz­aus­lo­sung durchzuführen.

Hin­weis: Die­ses Gewinn­spiel orga­ni­siert der G&S Ver­lag GbR, Sali­er­ring 48, 50677 Köln, und steht in kei­ner Ver­bin­dung zu Face­book und wird in kei­ner Wei­se von Face­book gespon­sert, unter­stützt oder organisiert.

Darüber hinaus gelten folgende Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen: