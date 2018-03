Mit Nursing Now soll die Rolle der Pflegenden gestärkt werden. Alexrath/Dreamstime.com

Zeitgleich an verschiedenen Stellen des Globus fiel am 27. Februar 2018 der Startschuss für eine weltweite große Pflege-Kampagne. Nursing Now ist eine gemeinsame Initiative des Weltverbands der Pflegeberufe (ICN) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mit dem Ziel, die Gesundheit der Weltbevölkerung zu verbessern, indem das Profil und der Status professionell Pflegender gestärkt werden. Dafür will man einerseits Einfluss nehmen auf Politiker und ihre Strategien, andererseits aber auch Pflegefachpersonen darin unterstützen, zu lenken, zu lernen und eine weltweite Bewegung aufzubauen.

Nursing Now basiert auf den Ergebnissen des „Triple Impact Report“. Demnach kam man 2016 zu dem Schluss, dass eine Stärkung der Rolle der Pflegefachpersonen nicht nur die Gesundheit der Weltbevölkerung verbessern, sondern auch erheblich zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und höherer Wirtschaftsleistung beitragen würde. Zudem hätten Pflegefachpersonen eine zentrale Rolle in Gesundheitsteams und spielen eine wesentliche Rolle für Gesundheitsförderung, Prävention und Behandlung. Den Beitrag professionell Pflegender zu verstärken erfordert jedoch, dass sie angemessen eingesetzt, gewürdigt und in Politik und Entscheidungsfindung eingebunden werden, heißt es in der „Vision“ von Nursing Now. Daher will sich die Kampagne dafür einsetzen, dass mehr Pflegefachpersonen in Führungspositionen kommen und leichteren Zugang zu Aus- und Weiterbildungen erhalten. Weitere Ziele sind größere Investitionen in bessere Ausbildung, Professionalisierung und fachliche Standards sowie der Einbezug von Hebammen und Pflegefachpersonen in maßgebliche Entscheidungsfindungen.

Eröffnungsrede von Herzogin Kate

Besonders großen Medientrubel um den Start der Kampagne hat es in London gegeben. Dort ließ es sich Kate, die Ehefrau des britischen Prinzen William, nicht nehmen, die Kampagne trotz fortgeschrittener Schwangerschaft zu eröffnen: „Ich gratuliere und danke allen beruflich Pflegenden weltweit für das, was sie bei ihrer Arbeit jeden Tag leisten und erreichen. Die Bedeutung dessen darf nicht unbeachtet bleiben!“, so die Herzogin von Cambridge.

Im Jahr 2020, passend zum 200. Geburtstag von der Wegebereiterin der Pflege, Florence Nightingale, wird die Kampagne enden. Sie wird geleitet von einem Kampagnen-Vorstand, besetzt mit Pflegefachpersonen und anderen Experten aus insgesamt 16 Nationen.