„Wir wollen keine Mangelversorgung, wie sie im englischen Gesundheitsdienst an der Tagesordnung ist“, klagt der Marburger Bund angesichts der aktuellen Grippewelle, die Pflegekräfte und Ärzte an ihre Belastungsgrenze bringt.

Die Grippewelle fordert die ärztlichen Versorgungskapazitäten heraus. Vilevi/Dreamstime.com

In der vergangenen Woche wurden 35.284 Influenzafälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, seit Oktober 2017 sind es damit rund 120.000 gemeldete Fälle insgesamt. Der schnelle Anstieg der Grippefälle hat dazu geführt, dass vereinzelt Krankenhäuser einen Aufnahmestopp einleiten mussten, weil sie keine weiteren Patienten mehr aufnehmen konnten, erklärte der Marburger Bund. Daher sei es „leichtfertig, pauschal und ungeprüft einem Abbau stationärer Kapazitäten das Wort zu reden. Wir wollen keine Mangelversorgung, wie sie im englischen Gesundheitsdienst an der Tagesordnung ist“, sagte Dr. Susanne Johna, Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes.

Für eine flächendeckende Versorgung müsse gesorgt sein, ebenso wie für eine ausreichende Bettenzahl und Isolationsmöglichkeiten, auch für den Fall größerer Epidemien, so Johna weiter. Sie appellierte daher an die Länder, ihren Investitionsverpflichtungen für die Krankenhäuser nachzukommen. Dabei berief sie sich auf Zahlen aus dem vergangenen Jahr, wonach 2,98 Milliarden Euro von den Ländern für Krankenhausinvestitionen zur Verfügung gestellt wurden. Laut dem Bundesgesundheitsministerium braucht es allerdings rund fünf bis sechs Milliarden Euro jährlich, um den Investitionsbedarf zu decken.

Ein Influenza-Bericht der Influenza-Arbeitsgemeinschaft (AGI) vom RKI mit den aktuellen Zahlen zur Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) wird von dem RKI wöchentlich veröffentlicht (während der Sommersaison monatlich).