Fachkräftemangel nach dem Brexit führt zum Pflexit Großbritannien: Heime müssen tausende Pflegebedürftige abweisen!

Der Fachkräftemangel in Großbritannien nimmt skurrile Ausmaße an: dass Trucker fehlen, ist bekannt, Schlachter auch. Nun aber fehlt es auch in der Pflege auf der Insel an allen Ecken und Enden. Tausende Pflegebedürftige erhalten keinen Platz im Heim.