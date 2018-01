Deutschlandweit erstmalig Ein ungewöhnlicher Eingriff: Michalina kann wieder atmen

Die fünf Monate alte Michalina leidet an einem komplexen Herzfehler, der am Universitätsklinikum Münster (UKM) erfolgreich operiert wurde. Weil außerdem ihre Atemwege zu eng waren, wurde ihr in einem ungewöhnlichen Eingriff ein Stent in die Bronchien eingesetzt.