Die allgemeine Bedrohungslage für Krankenhäuser in Sachen Cybersicherheit hat sich in den letzten Jahren verschärft. Zuletzt gab es Angriffe der Hacker auf Kliniken in Düsseldorf und Wolfenbüttel. Doch nicht nur die Anzahl der Angriffe ist gestiegen, auch in Sachen Qualität werden Kriminelle immer besser. So zeigt der Schub, den die Pandemie für die Digitalisierung ausgelöst hat, auch seine Schattenseiten, indem er gleichzeitig neue Möglichkeiten für Angriffe schafft.

Hacker grei­fen immer öfter Kli­ni­ken an und legen den Betrieb lahm

Hacker greifen an

Es herrscht an die­sem Som­mer­tag Alarm­stu­fe Dun­kel­rot im Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum einer klei­ne­ren Groß­stadt, gele­gen in der Mit­te Deutsch­lands. Vor dem Haupt­haus des Kran­ken­hau­ses, das mit sei­nen medi­zi­ni­schen Spe­zi­al­ge­bie­ten und sei­ner hohen Bet­ten­ka­pa­zi­tät ein rie­si­ges Ein­zugs­ge­biet ver­sorgt, sind Kranken‑, Not­arzt- und Ret­tungs­wa­gen aufgefahren.

Von über­all her hört man Mar­tins­hör­ner. Pani­sche Schreie und ein Stim­men­ge­wirr drin­gen aus dem Innern des Gebäu­des. Die Bevöl­ke­rung wird über Radio und Laut­spre­cher­wa­gen dazu auf­ge­ru­fen, das Gebiet rund ums Uni­kli­ni­kum groß­räu­mig zu mei­den, um die Ret­tungs­kräf­te nicht zu behindern.

Vie­le Hun­dert Pati­en­ten gilt es zu eva­ku­ie­ren und auf ande­re Kran­ken­häu­ser in der Groß­re­gi­on zu ver­tei­len. Sogar über einen Abtrans­port per Hub­schrau­ber in ande­re medi­zi­ni­sche Spit­zen­ein­rich­tun­gen Deutsch­lands wird für die drin­gends­ten Fäl­le, die eine hoch­spe­zia­li­sier­te Behand­lung benö­ti­gen, nach­ge­dacht. Ret­te sich wer kann, ist die Devi­se. Nur her­aus aus dem Gebäude!

Denn um ihrer Löse­geld-For­de­rung Nach­druck zu ver­lei­hen, hat­ten die anony­men Hacker um die Mit­tags­zeit sämt­li­che Rech­ner und Appa­ra­tu­ren des Kli­ni­kums auf einen Schlag außer Funk­ti­on gesetzt. Meh­re­re Pati­en­ten ver­star­ben auf der Inten­siv­sta­ti­on oder im Ope­ra­ti­ons­saal noch auf dem Behand­lungs­tisch; das Leben vie­ler wei­te­rer steht der­zeit auf der Kip­pe. Ein­hei­ten der Bun­des­wehr bah­nen sich mit Schein­wer­fern und schwe­rem Gerät einen Weg ins Gebäu­de – denn sämt­li­che Türen sind wie von Geis­ter­hand verriegelt.

Kein Licht brennt mehr auf den lan­gen Kor­ri­do­ren des Gebäu­des, und vor allem in den Kel­lern, mit sei­nen EDV- und Haus­tech­nik-Ein­rich­tun­gen. Zu allem Über­fluss sind die Sprink­ler-Anla­gen in Gang gesetzt und über­schwem­men mit ihrem Lösch­was­ser die Räu­me und Flure.

Auf dem mitt­ler­wei­le lee­ren Park­platz haben Rotes Kreuz und Tech­ni­sches Hilfs­werk not­dürf­ti­ge Behand­lungs- und Ers­te-Hil­fe-Zel­te auf­ge­baut, um die Pati­en­ten bis zum Abtrans­port zu sta­bi­li­sie­ren. Wie hoch die Zahl der Todes­op­fer am Ende des Tages sein wird, ist zu die­sem Zeit­punkt noch nicht ein­mal nähe­rungs­wei­se zu bezif­fern. Und Ursa­che allen Übels wären die­se Hacker.

Trojanische Pferde ermöglichen Zugang

Das furcht­ba­re Gesche­hen hat­te vor weni­gen Tagen sei­nen Anfang genom­men – auf ganz unauf­fäl­li­ge Art und Wei­se. Eine Rei­he von Beschäf­tig­ten der Kran­ken­haus­ver­wal­tung hat­te unver­däch­ti­ge E‑Mails mit Datei­an­hän­gen bekom­men – und Betreff­zei­len wie „Ana­mne­se Pati­ent Peter Schmidt“ oder „GKV-Unter­la­gen Frau Mei­er, * 31.01.1962“. Tat­säch­lich ver­bar­gen sich in den Datei­an­hän­gen tro­ja­ni­sche Pfer­de, umgangs­sprach­lich „Tro­ja­ner“ – Schad­pro­gram­me, mit denen sich die Angrei­fer Zugang zur Kran­ken­haus-EDV ver­schaff­ten. Fast nie­mand schöpf­te Ver­dacht, denn die E‑Mails hat­ten per­sön­li­che Anre­den der Mit­ar­bei­ter, Betriebs­an­ge­hö­ri­ge des Kli­ni­kums als angeb­li­che Ver­fas­ser; sogar die insti­tuts­ei­ge­nen Absen­der-E-Mails stimm­ten schein­bar – die Adress­zei­len waren manipuliert.

Nach der Sys­tem-Infil­tra­ti­on mel­de­ten sich die Cyber-Erpres­ser mit einer For­de­rung von drei Mil­lio­nen US-Dol­lar bei der Kli­nik­lei­tung, zahl­bar bin­nen 48 Stun­den in digi­ta­ler Bit­coin-Wäh­rung. Das Kli­ni­kum ent­schied sich dafür, den Fall zunächst nicht in die Öffent­lich­keit zu tra­gen, und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Zugleich begann in der IT-Abtei­lung ein fie­ber­haf­ter Wett­lauf gegen die Zeit. Doch die Hacker hat­ten das Sys­tem bereits kom­plett in der Hand.

Nie­mand bemerkt zunächst, wie sich Hacker in die Sys­te­me einschleichen

Nach Ablauf des Ulti­ma­tums mel­de­ten sich die Hacker zurück. Ihre For­de­rung betrug nun sechs Mil­lio­nen Dol­lar. Zugleich begann das Gebäu­de ver­rückt zu spie­len: Die Lich­ter in meh­re­ren Räu­men schal­te­ten sich immer wie­der an und aus. Die Kli­ma­an­la­gen auf diver­sen Sta­tio­nen stell­ten ihren Dienst ein, statt­des­sen spran­gen die Hei­zun­gen an. Die Öffent­lich­keit und die Pres­se began­nen Notiz von den selt­sa­men Vor­komm­nis­sen zu nehmen.

Wenn man der Zah­lungs­auf­for­de­rung inner­halb der nächs­ten 24 Stun­den immer noch nicht nach­kom­me, hieß es in der zwei­ten E‑Mail an die Kli­nik­lei­tung, wer­de dies Men­schen­le­ben kos­ten. Einen Tag spä­ter eröff­ne­ten die Erpres­ser dann die „hei­ße Pha­se“ ihres Angriffs. Schnell wur­de klar: Um ihre For­de­rung durch­zu­set­zen, neh­men die Cyber-Kri­mi­nel­len tat­säch­lich den Tod von Pati­en­ten bil­li­gend in Kauf. Sie gehen buch­stäb­lich „über Leichen“.

Ein fiktives Szenario, aber wahrscheinlich

Die­se Geschich­te hier ist ein extre­mes Alb­traum-Sze­na­rio, das hof­fent­lich nie­mals wahr wer­den wird. Wahr­schein­li­cher jedoch ist es, dass es in den nächs­ten Jah­ren in die­ser oder ähn­li­cher Form tat­säch­lich ein­tritt. Denn im Rah­men des Kran­ken­haus­zu­kunfts-Geset­zes wird die Digi­ta­li­sie­rung und Ver­net­zung der etwas mehr als 1900 Kran­ken­häu­ser in Deutsch­land mas­siv vor­an­ge­trie­ben. Mit ins­ge­samt rund vier Mil­li­ar­den Euro Bun­des- und Lan­des­mit­teln sol­len die Kli­ni­ken digi­tal auf­ge­rüs­tet wer­den, unter ande­rem für die elek­tro­ni­sche Doku­men­ta­ti­on von Pfle­ge- und Behand­lungs­leis­tun­gen, dem digi­ta­len Medi­ka­ti­ons­ma­nage­ment, sowie sek­to­ren­über­grei­fen­den tele­me­di­zi­ni­schen Netzwerkstrukturen.

Auch Maß­nah­men zur IT -Sicher­heit sind zwar durch den Fonds för­der­bar – doch anhand der bis­he­ri­gen Erfah­run­gen zu befürch­ten ist, dass in eini­gen Fäl­len bei der digi­ta­len Auf­rüs­tung Schnel­lig­keit vor Sorg­falt gehen wird. Hin­zu kommt der Trend, neben der Kern-EDV auch die Haus­tech­nik – etwa Licht, Wär­me- und Käl­te­ver­sor­gung, Zutritts­sys­te­me – zu digi­ta­li­sie­ren, damit sie sich zen­tral steu­ern lassen.

Damit aber wird sie eben­falls angreif­bar. 2017, als der Cyber­an­griff mit der „WannaCry“-Verschlüsselungs-Software welt­weit für Cha­os und Auf­se­hen sorg­te, gehör­te der bri­ti­sche Natio­nal Health Ser­vice (NHS), der etli­che Kran­ken­häu­ser betreibt, zu den Haupt-Betrof­fe­nen. Kran­ken­häu­ser muss­ten schlie­ßen, Pati­en­ten- und Behand­lungs­da­ten waren nicht abrufbar.

Wegen Sicher­heits­män­gel durch Cyber­kri­mi­nel­le muss­ten Kli­ni­ken schon Pati­en­ten abweisen

Attacken gegen deutsche Krankenhäuser

Und in jün­ge­rer Zeit hat es bereits eini­ge ganz rea­le Fäl­le von Cyber­at­ta­cken gegen deut­sche Kran­ken­häu­ser gege­ben: So muss­te das Kli­ni­kum im mit­tel­frän­ki­schen Fürth im Dezem­ber 2019 nach einem Angriff auf die Haus-IT kurz­zei­tig Pati­en­ten abwei­sen. Anfang Sep­tem­ber 2020 wur­de das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Düs­sel­dorf Opfer einer „Ransomware“-Attacke. Die Angrei­fer hat­ten Sys­tem­da­ten ver­schlüs­selt und Löse­geld für deren Wie­der­frei­ga­be gefordert.

In der Fol­ge muss­te sich das Kli­ni­kum von der Not­fall­ver­sor­gung abmel­den, plan­ba­re und ambu­lan­te Behand­lun­gen ver­schie­ben sowie bereits ver­ein­bar­te Pati­en­ten­ter­mi­ne und Auf­nah­men absa­gen. Erst nach meh­re­ren Tagen beru­hig­te sich die Lage wie­der. Der Angriff hat­te sogar einen – indi­rek­ten – Todes­fall zur Fol­ge: Eine Not­pa­ti­en­tin, die das Uni­kli­ni­kum Düs­sel­dorf wegen des Cyber­an­griffs abwei­sen muss­te, wur­de ins Kli­ni­kum Wup­per­tal umge­lei­tet. Unmit­tel­bar nach der Ankunft dort ver­starb die Frau jedoch. Ver­mut­lich wur­den ihr die 30 zusätz­li­chen Minu­ten Fahr­zeit zum Verhängnis.

Auf Anfra­ge der „Rechts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen“ woll­te das Düs­sel­dor­fer Uni­kli­ni­kum das The­men­ge­biet IT-Sicher­heit nicht kom­men­tie­ren. Wie es jedoch in den Medi­en laut Poli­zei­an­ga­ben hieß, hät­ten die Hacker ursprüng­lich die Uni­ver­si­tät Düs­sel­dorf tref­fen wol­len, nicht das Uni­kli­ni­kum. Als sie erfah­ren hat­ten, dass Pati­en­ten wegen ihrer Atta­cke erheb­lich gefähr­det sei­en, hät­ten sie dem Kli­ni­kum den digi­ta­len Schlüs­sel aus­ge­hän­digt, mit dem die Daten wie­der ent­schlüs­selt wer­den kön­nen. Dass die Täter sol­che Skru­pel zeig­ten und den Angriff von sich aus abbra­chen, kann man im Nach­hin­ein nur als gera­de­zu unvor­stell­ba­res Glück im Unglück werten.

Erst Mit­te Juli 2021 dann der nächs­te spek­ta­ku­lä­re Angriff, dies­mal aufs Städ­ti­sche Kli­ni­kum im nie­der­säch­si­schen Wol­fen­büt­tel bei Braun­schweig. Auch hier hat­ten Hacker die Kran­ken­haus-EDV mit Schad­soft­ware infil­triert und Löse­geld gefor­dert. Durch eine Schnell­ab­schal­tung des Inter­net­zu­gangs konn­te die Ein­rich­tung jedoch offen­bar Schlim­me­res ver­hin­dern und die Sys­te­me mitt­ler­wei­le wiederherstellen.

Den­noch scheint klar: Die Serie von Cyber­an­grif­fen gegen Gesund­heits-Ein­rich­tun­gen scheint erst an ihrem Anfang zu ste­hen. „Die Fäl­le Fürth, Düs­sel­dorf und Wol­fen­büt­tel unter­strei­chen ein­drucks­voll, dass die Gefah­ren, die aus Cyber­at­ta­cken erwach­sen kön­nen, durch­aus real sind“, kon­sta­tiert Micha­el Schanz, Chef­re­dak­teur der „Rechts­de­pe­sche für das Gesundheitswesen“.

Der ein­zi­ge Aus­weg: digi­tal aufrüsten?

Krankenhäuser rüsten digital auf

Bereits 2017 hat­te die Unter­neh­mungs­be­ra­tung Roland Ber­ger, im Rah­men ihrer jähr­li­chen Kran­ken­haus­stu­die, 500 Kran­ken­häu­ser befragt, ob sie schon mal Ziel von Hacker­an­grif­fen gewor­den sei­en. Dies bejah­ten schon damals 64 Pro­zent der Kli­ni­ken. Als Kon­se­quenz reagier­ten fast alle betrof­fe­nen Insti­tu­te mit der Ver­bes­se­rung ihres Fire­wall-Schut­zes (98 Pro­zent), fer­ner mehr­heit­lich mit der Aus­ar­bei­tung von Not­fall­plä­nen, Mit­ar­bei­ter-Schu­lun­gen zur Sys­tem­si­cher­heit und der Begren­zung des Zugriffs auf exter­ne Inhal­te. Knapp jedes drit­te Kran­ken­haus (31 Pro­zent) ver­stärk­te sei­ne IT-Abtei­lung auch per­so­nell. Alles zum Schutz gegen die aggres­si­ven Hacker.

„Hacker, die sich von außer­halb Zutritt in ein Kli­nik­sys­tem ver­schaf­fen, kön­nen im Prin­zip alles kon­trol­lie­ren – ein­schließ­lich der Haus­tech­nik“, erläu­tert Robert Nuss­holz. Der selbst­stän­di­ge IT-Fach­mann aus Köln ist mit sei­ner Fir­ma work4med GmbH auf EDV-Sys­te­me und Netz­werk-/Si­cher­heits­tech­nik im Gesund­heits­we­sen, etwa für Arzt­pra­xen, spe­zia­li­siert. „Die Täter gehen sehr geschickt vor. Oft for­schen sie das Umfeld ihres Angriffs­ziels lan­ge im Vor­aus aus.“ Auch der zwei­te Schritt, nach­dem ein Beschäf­tig­ter einen Datei­an­hang mit dem Schad­pro­gramm geöff­net hat, läuft sehr per­fi­de ab.

„Dabei spielt es kei­ne Rol­le, wenn der ein­zel­ne Mit­ar­bei­ter kei­ne Admi­nis­tra­tor-Rech­te besitzt. Die­se erschlei­chen sich die Täter, in dem sie bei­spiels­wei­se den Dru­cker am Arbeits­platz des Mit­ar­bei­ters lahm­le­gen – das ist von der Fer­ne aus mög­lich. Der Betrof­fe­ne ruft dann die EDV oder Sys­tem­tech­nik des Hau­ses zur Hil­fe, die dann am Rech­ner des Mit­ar­bei­ters ihr Admin-Pass­wort, um den Dru­cker neu zu instal­lie­ren, ein­ge­ben. Auf die­se Ein­ga­be war­tet die im Hin­ter­grund akti­ve Schad­soft­ware und schon haben es die Hacker in den Hän­den, und kön­nen fort­an schal­ten und wal­ten, wie sie wollen.“