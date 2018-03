Am Personal wird gespart und gleichzeitig werden immer mehr Patienten für kürzere Zeit aufgenommen. Die Länder kommen ihrer Investitionspflicht gegenüber den Krankenhäusern nicht in vollem Umfang nach, Kosten müssen gedrückt werden. Dagegen wehrt sich nun Hamburg mittels einer Volksinitiative gegen den Pflegenotstand.

Hamburg und Berlin haben Volksinitiative gegen den Pflegenotstand gestartet. © Viktor Levi | Dreamstime.com

Nach Berlin hat nun auch Hamburg eine Volksinitiative gegen den Pflegenotstand ins Leben gerufen. Mit dieser soll eine bessere Personalsituation sowie eine ausreichende Krankenhausinvestition des Landes erreicht werden. Das Landes-Krankenhausgesetz will man dahingehend ergänzt sehen, dass die für die Patienten vorgesehenen Pflegesätze nicht mehr für bauliche oder technische Krankenhausanschaffungen genutzt werden müssen.

Erreichen wollen sie dies durch eine Unterschriftenaktion im Rahmen eines Volksentscheids. Auf ihrer Seite erläutern die Initiatoren ihr Anliegen sowie die Gründe für den Volksentscheid. Demnach herrsche ein starkes Missverhältnis zwischen dem aktuellen Personalstand, der demgegenüber stehenden Anzahl von Patienten und der entsprechenden Vergütung durch die Fallpauschalen.

Länder kommen ihrer Investitionspflicht nicht nach

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland erfolgt nach einem dualen Prinzip. Die Behandlungskosten der Patienten werden von den Krankenkassen getragen, hingegen sind für die Investitionskosten der Krankenhäuser die jeweiligen Bundesländer zuständig. Die Behandlungskosten richten sich nach dem 2003 eingeführten Fallpauschalen-System (DRG), wonach Krankenhäuser pro Behandlungsfall eine jeweilige Pauschale von den Kassen erhalten.

Da diese die Behandlungskosten aber nicht immer vollständig abdeckt und die Länder ihrer Krankenhausfinanzierung nicht in Gänze nachkommen, versuchen Krankenhäuser die Kosten anderweitig zu minimieren, erklären die Initiatoren. Dies hat allerdings Konsequenzen für Personal und Patient. Eine Variante die Behandlungskosten auszugleichen liegt darin, die Fallzahlen zu erhöhen – heißt: mehr Patienten in kürzerer Zeit behandeln. Oder aber der Ausgleich geht zu Lasten des Personals: durch schlechtere Bezahlungen oder gar Personalabbau werden die Kosten eingespart.

Auch das Land Hamburg ist seiner Investitionspflicht nicht in vollem Umfang nachgekommen. Daher wird im Rahmen der Volksinitiative gefordert, dass die Personalbemessung unabhängig von einer Pauschale erfolgen muss und sich nach dem tatsächlichen Personalbedarf richten soll. Für Krankenhäuser soll es verpflichtend sein, den Personalbedarf zu ermitteln und die Umsetzung der Personalbemessung an die Gesundheitsbehörde zu melden. Zuletzt will man erreichen, dass die Länder entsprechende Investitionen in Krankenhäuser tätigen.

In Berlin hat man den ersten Schritt gemacht

Vorgemacht hat es den Initiatoren die Berliner Charité: Dort ging bereits Anfang Februar die Volksinitiative des Berliner Bündnis für Gesunde Krankenhäuser an den Start, um für mehr Personal im Krankenhaus zu sorgen. Unterstützung erhalten sie dabei unter anderem vom Marburger Bund und der Berliner Ärztekammer. Hamburg hat sich angesichts der anstehenden Europawahl ein straffes Ziel gesetzt: Die für eine Volksinitiative zu Beginn notwendigen 10.000 Unterschriften wollen sie in den nächsten 3 Wochen sammeln, um rechtzeitig zur anstehenden Europawahl 2019 ein entsprechendes Ergebnis vorliegen zu haben.