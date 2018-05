Wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg mitteilte, will man in Hamburg in Sachen Heimkontrolle aufstocken: Durch eine Gesetzesnovelle sollen künftig die Wohn- und Betreuungseinrichtungen stärker kontrolliert werden, unter anderem indem die Wohn-Pflege-Aufsicht (WPA) personell gestärkt und die Prüfergebnisse transparenter zur Verfügung gestellt werden.

Im Konkreten ist vorgesehen, dass das Budget für das Aufsichtspersonal in den Bezirken um rund 800.000 Euro jährlich bezuschusst wird, um so insgesamt 11 neue Stellen zu schaffen. Das Geld soll aus Mitteln der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) stammen. Auch die Zusammenarbeit der Bezirksaufsichten und dem medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) soll verbessert werden. So soll der MDK beispielsweise auch bestimmten Fragestellungen der Stadt bei seinen Prüfungen in vollstationären Einrichtungen nachgehen und die Bezirksstellen über die Prüfergebnisse informieren. Doppelprüfungen werden damit vermieden, sodass letztlich mehr Kapazitäten für die Bezirke eröffnet werden, um Mängeln nachzugehen und gegebenenfalls Konsequenzen einzuleiten.

Die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen ist gestiegen

Wie die Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks erklärte, sie die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen sowie der Beschwerden und den damit verbundenen Anlassprüfungen deutlich angestiegen. „Damit Mängeln in der Betreuung und Pflege noch konsequenter nachgegangen werden kann, haben wir ein Maßnahmenpaket geschnürt, das die Pflegeaufsicht neu aufstellt, personell stärkt und ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich macht.“ Außerdem sollen die Ergebnisse der Kontrollen für jeden zugänglich gemacht werden. „Das ist für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen eine ganz wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung“, bekräftigte die Senatorin weiter.

Für die Pflegeaufsichten wird es eine gemeinsame Koordinierungsstelle im Bezirksamt Altona eingerichtet und für die ambulanten Dienste werden dort ebenfalls die Aufsichtstätigkeiten zusammengeführt. Als einziges Land kontrolliert Hamburg auch ambulante Pflegedienste.