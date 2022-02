Immer mehr Leute in Deutschland kommen ohne ihr Smartphone nicht mehr zurecht. Das kann gesundheitliche Auswirkungen haben: Wer zu viel vor dem Smartphone sitzt, riskiert einen Handynacken. Was genau mit dem Begriff gemeint ist und vor allem was Betroffene dagegen tun können, erklärt Prof. Dr. Bernd Kladny im Interview mit Bennett Rampelt.

Pro­fes­sor Dr. Bernd Klad­ny: Exper­te für die nicht ambu­lan­te Behand­lung von Wir­bel­säu­len­er­kran­kun­gen Bild: Gla­sow Fotografie

Rechts­de­pe­sche: Was ver­birgt sich hin­ter dem Begriff „Han­dy­na­cken“ und was ist damit aus medi­zi­ni­scher Sicht gemeint?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Beim Han­dy­na­cken geht es um Beschwer­den auf­grund einer Über­las­tungs­si­tua­ti­on mit Mus­kel­ver­span­nung im Bereich der Schul­ter-Nacken-Regi­on. Das ken­nen wir schon von Men­schen, die zum Bei­spiel im Büro arbei­ten. Heu­te hat man erkannt, dass es zu ähn­li­chen Belas­tungs­si­tua­tio­nen kommt, wenn Men­schen ihr Han­dy oder ähn­li­che Gerä­te lan­ge sehr unkon­trol­liert ver­wen­den. Wir benut­zen ja – wenn man Sta­tis­ti­ken glau­ben darf – meh­re­re Stun­den am Tag ein Smart­pho­ne oder Tablet und wenn wir den Kopf nach vor­ne nei­gen, dann muss die Mus­ku­la­tur deut­lich mehr Gewicht sta­bi­li­sie­ren. Der Kopf wird nicht schwe­rer, aber wegen der Hebel­ge­set­ze müs­sen die Mus­keln mehr Kraft auf­brin­gen, um das Gewicht zu sta­bi­li­sie­ren. Wenn sie aber so viel Kraft auf­brin­gen müs­sen, wird die Mus­ku­la­tur stark ange­spannt. Dadurch kann es aber zu Durch­blu­tungs­stö­run­gen kom­men. Das quit­tiert der Kör­per dann mit Schmerzen.

Der Handynacken ist keine Volkskrankheit

Rechts­de­pe­sche: Immer mehr Men­schen in Deutsch­land und in der Welt haben mit sol­chen Schmer­zen in der Schul­ter-Nacken-Regi­on zu tun. Ist der Han­dy­na­cken für sie des­halb schon eine Volkskrankheit?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Nein. Es ist ja so, wenn Men­schen Schmer­zen haben, dann ändern sie ja in der Regel erst­mal was. Der Mensch merkt also, dass ihm etwas weh tut und dann soll­te er erken­nen, was das Pro­blem ist und dran arbei­ten. Wir haben als Ein­wei­sungs­dia­gno­se das The­ma Han­dy­na­cken in den letz­ten Jah­ren nicht gehabt. Das heißt, es scheint nicht so zu eska­lie­ren, dass es dann ambu­lant nicht mehr beherrsch­bar ist. Eine genaue Sta­tis­tik dazu bekommt man somit auch nicht, weil der Han­dy­na­cken als Dia­gno­se nicht fest­ge­hal­ten wird.

Son­dern er wird als Schul­ter-Nacken-Syn­drom fest­ge­hal­ten oder als Ver­schleiß­erschei­nung im Bereich der Hals­wir­bel­säu­le und der­glei­chen mehr. Aber es gibt kei­ne Posi­ti­on in der inter­na­tio­na­len Klas­si­fi­ka­ti­on der Erkran­kun­gen (ICD), die „Han­dy­na­cken“ heißt. Das heißt, es ist des­halb kei­ne Volks­krank­heit, weil die Leu­te – anders wie bei Gelenk­ver­schleiß, Osteo­po­ro­se – nicht mas­sen­haft in den Pra­xen auf­schla­gen. Aber die Bericht­erstat­tung über den Han­dy­na­cken und das The­ma all­ge­mein soll die Men­schen sen­si­bi­li­sie­ren: Wenn sie Schmer­zen haben, hat das einen Grund und dage­gen kann ich was tun.

Rechts­de­pe­sche: Wann wer­den aku­te Schmer­zen chro­nisch und wor­aus ergibt sich Hand­lungs­be­darf für Betroffene?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Wenn sie an der Hals­wir­bel­säu­le mani­fes­te Schä­den errei­chen wol­len, dann spre­chen wir von einem Pro­zess, der nicht über Wochen oder Mona­te geht, son­dern über Jah­re. Wir wis­sen ja aus ande­ren Berei­chen, dass kör­per­li­che Arbeit von der Wir­bel­säu­le schon ganz gut tole­riert wird. Wenn wir hier Ver­schleiß­erschei­nun­gen gesi­chert mit kör­per­li­cher Arbeit in Ver­bin­dung brin­gen kön­nen – und nicht mit dem Alter -, dann muss das schon über Jah­re gehen, mit sehr sehr hohen Belastungen.

Und das ist beim Han­dy genau das­sel­be. Durch Zwangs­hal­tun­gen wie beim Han­dy­na­cken wer­den sämt­li­che Struk­tu­ren an der Wir­bel­säu­le nicht mehr so gut durch­blu­tet. Das betrifft die Band­schei­ben, die Gelen­ke und die Mus­ku­la­tur. Die Wir­bel­säu­le muss aber bewegt wer­den, damit die Gelen­ke sozu­sa­gen durch­ge­schmiert wer­den und wenn die auf Dau­er in einer Zwangs­hal­tung ver­har­ren, kön­nen die in ihrer Bewe­gung ein­ge­schränkt werden.

Das Wichtigste: Selbst aktiv werden

Rechts­de­pe­sche: Wann soll­te man bei Beschwer­den aktiv werden?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Wenn sie Schmer­zen haben, müs­sen sie sich erst mal die Fra­ge stel­len: Woher kommt der Schmerz und kann ich dage­gen etwas tun? Und wenn sie nach län­ge­rer Han­dy­nut­zung mer­ken, dass sie Schmer­zen haben, dann wis­sen sie, da ist etwas pas­siert, was dem Kör­per so nicht gefällt. Und dann muss man eben anfan­gen, etwas zu ändern, wie zum Bei­spiel die Han­dy­nut­zung ein­schrän­ken oder das Han­dy auch mal aus­schal­ten. Oder auch ein­fach ver­su­chen Zwangs­hal­tun­gen zu vermeiden.

Wenn jemand schon Pro­ble­me am Han­dy hat, dann soll­te die­se Per­son zumin­dest ver­su­chen, in ande­ren Berei­chen wie beim Ver­wen­den eines PCs nicht die glei­chen Feh­ler zu machen. Das heißt Bild­schir­me rich­tig plat­zie­ren, um nicht nach unten zu gucken, und zwi­schen­durch auch mal bewe­gen. In der Regel ist der Schmerz sehr nied­rig­schwel­lig. Wenn die Per­son etwas dage­gen tut, soll­te der Schmerz auch weg­ge­hen. Wenn die Beschwer­den aber nach weni­gen Tagen nicht weg­ge­hen, dann soll­te man zum Arzt gehen. Ins­be­son­de­re, wenn der Schmerz auch aus­strahlt in Ver­bin­dung mit Gefühls­stö­run­gen, weil dann könn­te auch etwas ande­res dahinterstecken.

Rechts­de­pe­sche: Wel­che Behand­lungs­mög­lich­kei­ten sind ihrer Mei­nung nach die wirksamsten?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Das aller­wich­tigs­te ist selbst etwas dafür zu tun. Jede Form von Bewe­gung ist gut, Haupt­sa­che es macht Spaß. Auch Wär­me­ein­wir­kung ist hilf­reich, weil die dazu führt, dass sich die Mus­ku­la­tur lockert. Durch die Wär­me wer­den außer­dem die Gefä­ße geöff­net und dadurch wer­den die Mus­keln auch wie­der bes­ser durch­blu­tet. Das sind alles Din­ge, die man sehr gut zu Hau­se machen kann.

Wenn das nicht hilft, kann man zu reiz­zu­stand­hem­men­den Medi­ka­men­ten grei­fen, wie zum Bei­spiel Ibu­profen, das ist ja frei ver­füg­bar. Wenn auch das alles nicht hilft, wür­de ich zunächst eine ärzt­li­che Abklä­rung machen las­sen, nicht dass doch etwas erns­tes dahin­ter­steckt. Erst danach wür­de man nach der ent­spre­chen­den Dia­gno­se eine The­ra­pie durch­füh­ren. Es kann sein, dass die Mus­keln zu schwach sind und die erst mal gestärkt wer­den müs­sen. Es kann aber auch sein, dass die Bewe­gung des Pati­en­ten ein­ge­schränkt ist, dann muss die ver­bes­sert wer­den. Wel­che The­ra­pie­form hilft, hängt von den Befun­den des jewei­li­gen Pati­en­ten ab.

Bewegung, die Spaß macht

Rechts­de­pe­sche: Bewe­gung ist wich­tig gegen den Han­dy­na­cken. Doch wel­che Sport­ar­ten sind beson­ders wirk­sam und wel­che sogar schädlich?

Prof. Dr. Bernd Klad­ny: Es geht gar nicht so sehr um das The­ma Sport, weil da ist ja immer so ein Leis­tungs­cha­rak­ter dabei. Man will sich mes­sen mit jeman­dem oder ich mes­se mich mit mir selbst. Es geht aber ein­fach um Bewe­gung. Da ist es güns­tig, wenn wir eine Ganz­kör­per­be­las­tung haben, also Spa­zie­ren­ge­hen, Nor­dic Wal­king oder Schwim­men. Beim Fahr­rad­fah­ren soll­te man – gera­de bei Nacken­schmer­zen – dar­auf ach­ten, auf­recht zu sitzen.

Und beim Schwim­men eher Kraul als Brust­schwim­men, weil sie hier sonst ver­mehrt den Hals nach hin­ten kip­pen müs­sen. Man soll­te sich eine Art der Bewe­gung suchen, die einem Spaß macht, die man gut und schmerz­frei umset­zen kann. Was dage­gen immer ungüns­tig ist, sind unkon­trol­lier­te Belas­tun­gen. Am bes­ten ist aber etwas, was nicht nur die Hals­wir­bel­säu­le adres­siert, son­dern den gan­zen Kör­per und die gan­ze Muskulatur.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Prof. Dr. Bernd Klad­ny ist Chef­arzt der Abtei­lung Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie an der Fach­kli­nik Her­zo­gen­au­rach und stell­ver­tre­ten­der Gene­ral­se­kre­tär der deut­schen Gesell­schaft für Ortho­pä­die (DGOU) und Unfall­chir­u­ri­gie. Außer­dem ist er Gene­ral­sek­tre­tär der deut­schen Gesell­schaft für Ortho­pä­die und ortho­pä­di­sche Chir­ur­gie (DGOOC). Als Exper­te für die nicht ope­ra­ti­ve Behand­lung von Wir­bel­säu­len­er­kran­kun­gen kennt er sich mit dem The­ma Han­dy­na­cken bes­tens aus.