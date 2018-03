Im Rahmen des Heimgesetzes muss die Heimaufsicht jährlich gesetzlich vorgeschriebene Heimprüfungen durchführen. © Robert Kneschke | Dreamstime.com

Wie der NDR in einer Pressemitteilung angab, kommen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Sachsen, Hamburg und Bremen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollpflicht von Pflegeeinrichtungen nicht hinreichend nach. Das ergaben Recherchen von Panorama 3 (NDR) sowie von dem MDR-Magazin „exakt“.

Für Regelprüfungen bleibt keine Zeit

So ist laut den Recherchen von Panorama 3 in Norddeutschland die Heimaufsichtskontrolle als mangelhaft zu bewerten. Beispielsweise hat Kiel im Jahr 2017 lediglich eine Prüfquote von 55 Prozent erreicht. 15 Heime von insgesamt 27 wurden demnach kontrolliert, obwohl in allen eine Regelprüfung hätte erfolgen müssen. Eine noch schlechtere Quote erreichte der Landkreis Segeberg: Mit nur 38 durchgeführten von eigentlich 79 vorgesehenen Heimprüfungen liegt die Prüfquote dort bei nur 48 Prozent. Als Grund für die mangelhafte Prüfung gaben die Landkreise an, dass sie aufgrund akuter und zusätzlich anlassbezogener Prüfungen die Regelprüfungen nicht mehr durchführen konnten. So mussten sie wegen Beschwerden oder Hilferufen aus den Heimen entsprechend reagieren.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Sachsen ab. Dort erreichte die Heimaufsichtsbehörde ebenfalls nur eine Kontrollquote von 56,8 Prozent – das ergaben die Recherchen des MDR-Magazins „exakt“. Insgesamt 453 stationäre Pflegeeinrichtungen blieben damit unkontrolliert. Hier gab man als Begründung an, dass die Behörde den Heimen in beratender Funktion zur Seite stehe. Die Beratungen nehmen allerdings so viel Zeit ein, dass die einmal im Jahr verpflichtende Prüfung zeitlich nicht mehr möglich sei. Außerdem würden mindestens einmal jährlich Kontrollen in stationären Pflegeeinrichtungen durch Prüfinstitutionen seitens des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung erfolgen.

Große Defizite in Hamburg und Bremen

Sowohl in Hamburg als auch in Bremen sind die Defizite noch erheblicher. Laut den Recherchen von Panorama 3 betrug die Prüfquote in Hamburg im Jahr 2016 lediglich acht Prozent. Die Quote erhöhte sich etwas im vergangenen Jahr, lag aber dennoch nur bei 22 Prozent. Im Bezirk Hamburg Mitte wurde sogar kein einziges Heim wie vorgeschrieben geprüft. Auch hier waren wieder akut notwendige Prüfungen der Grund für die entsprechenden Quoten, aber auch fehlendes Personal.

Für Bremen gibt es für das Jahr 2017 noch keine genauen Angaben, in 2016 sind von 191 vorgeschriebenen Prüfungen nur 46 (24 Prozent) durchgeführt worden. Auch in Bremen wurde der gleiche Grund angegeben. Es wurden insgesamt sogar 245 Prüfungen durchgeführt in 2016, davon waren aber eben nur 46 Regelprüfungen, die restlichen 199 Prüfungen waren anlassbezogen.

Vorbildlich: Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

Anders sieht es in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus, wo man die vorgeschriebenen Prüfungen schaffte. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen konnte eine Quote von über 80 Prozent erreicht werden.

Zum Hintergrund

Im Rahmen des Heimgesetzes müssen die Heimaufsichtsbehörden pro Jahr gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen in den Heimen durchführen. Die Heimaufsicht ist eine staatliche Behörde und ist damit eine unabhängige Prüfinstanz, die kontrollieren soll, ob gesetzliche Vorschriften und die Qualität der Betreuung und Pflege in den Einrichtungen eingehalten werden. Darüber hinaus erfolgen Prüfungen durch den medizinischen Dienst (MDK) in den norddeutschen Ländern; dieser prüft allerdings im Auftrag der Pflegekassen. Dabei geht es nur um die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Pflegeleistungen.