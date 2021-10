Nur nicht ner­vös wer­den: Bewer­bungs­ge­spräch Foto: Alex­an­der Meyer-Köring

Vor­ab gilt natür­lich: Die Anfor­de­run­gen an neue Bewer­ber sind von Betrieb zu Betrieb und je nach Beruf unter­schied­lich, sodass es kei­ne all­ge­mein gül­ti­gen „Regeln“ für ein Bewer­bungs­ge­spräch gibt. Es gibt jedoch ein paar Anhalts­punk­te, an denen man sich gut ent­lang­han­geln kann, um einen ordent­li­chen Ein­druck abzugeben.

Bewerbung und Lebenslauf

Vor jedem Bewer­bungs­ge­spräch steht die Bewer­bung. Die­se soll­te mög­lichst aus­sa­ge­kräf­tig sein und dem Arbeit­ge­ber ein kon­kre­tes Bild über den Bewer­ben­den liefern.

Hier­bei ist es hilf­reich, nicht aus­schließ­lich sei­ne eige­nen Stär­ken zu benen­nen, son­dern auch die Moti­va­ti­on, war­um gera­de die­se Stel­le für einen selbst in Fra­ge kommt. Auch ist es sinn­voll zu benen­nen, wie man auf die Job­an­zei­ge auf­merk­sam gewor­den ist, wel­che Berufs­wün­sche man noch in naher oder fer­ner Zukunft hegt und was gera­de das Reiz­vol­le an der neu­en Auf­ga­be ist.

Der Lebens­lauf gibt dane­ben eine Über­sicht über bis­he­ri­ge Qua­li­fi­ka­tio­nen, Aus­bil­dung und Berufs­er­fah­rung. Wich­tig hier­bei ist, das Doku­ment mög­lich über­sicht­lich in tabel­la­ri­scher Form zu gestal­ten. Der Lebens­lauf muss ein­fach zu lesen sein. Aus die­sem Grund emp­fiehlt es sich, nur die Fähig­kei­ten anzu­ge­ben, die für die Stel­le von Rele­vanz sind.

Vorbereitung

Die meis­ten Arbeit­ge­ber haben die Bewer­bungs­un­ter­la­gen beim Bewer­bungs­ge­spräch vor­lie­gen. Es scha­det den­noch nicht, die Bewer­bungs­un­ter­la­gen, sowie Zeug­nis­se oder Arbeits­pro­ben noch ein­mal sicher­heits­hal­ber mit zum Gespräch zu brin­gen. Im „schlech­tes­ten“ Fall kön­nen die­se dem Arbeits­su­chen­den als Stüt­ze im Gespräch sogar helfen.

Zudem ist es fast essen­zi­ell, sich im Vor­feld über die Phi­lo­so­phie und Leis­tun­gen des Unter­neh­mens zu infor­mie­ren, falls man vom Arbeit­ge­ber danach befragt wird, war­um man sich für sein unter­neh­men inter­es­siert. Infor­ma­tio­nen zum Betrieb fin­det man auf der Unter­neh­mens­web­site, in den Sozia­len Medi­en, aber auch über die Pro­fi­le der Mit­ar­bei­ter, bei­spiels­wei­se auf Lin­kedIn oder Xing.

Über Din­ge wie den Arbeits­um­fang, den frü­hes­ten Ein­tritts­ter­min, die Dau­er der Beschäf­ti­gung und die Ver­gü­tung soll­te man sich im Vor­feld ein­mal gründ­lich Gedan­ken machen. Die Fra­ge nach dem Gehalt ist für vie­le Berufs­an­wär­ter sicher­lich die kom­pli­zier­tes­te, da man nicht weiß, wie die gegen­über­sit­zen­de Per­son hier­auf reagiert. Es macht Sinn, die­se Fra­ge zunächst ein­mal zurück­zu­stel­len, bis man kon­kret danach gefragt wird. Ansons­ten soll­te man den Ver­lauf des Gesprächs beob­ach­ten und je nach Ein­druck ruhig den Mut haben, nach dem gehalt zu fra­gen. Prä­sen­tiert sich der Arbeit­ge­ber von vorn­her­ein offen und sym­pa­thisch, wird ihn die­se Fra­ge nicht aus der Ruhe bringen.

Wunsch nach neuem Job trotz bestehendem Arbeitsverhältnis Muss eine Pflegekraft für ein Vorstellungsgespräch Urlaub nehmen? Will sich eine Pfle­ge­kraft beruf­lich oder räum­lich neu ori­en­tie­ren, so muss sie für ihre zukünf­ti­ge Beschäf­ti­gung natür­lich auch an Vor­stel­lungs­ge­sprä­chen teil­neh­men. Nicht immer muss sie dabei auf ihre Urlaubs­ta­ge zurück­grei­fen. Es gibt auch Fäl­le, in denen Arbeit­neh­mer Anspruch auf eine Frei­stel­lung und sogar auf Lohn­fort­zah­lung hat.

Organisation

Pünkt­lich sein ist ein Muss! Sonst ist der ers­te Ein­druck direkt dahin. Pünkt­lich­keit sym­bo­li­siert Orga­ni­sa­ti­on, Zuver­läs­sig­keit und Serio­si­tät des Job­su­chen­den. Für das Gespräch soll­te ein Ter­min an einem frei­en Tag ver­ein­bart wer­den, damit kei­ne spon­ta­nen Ver­pflich­tun­gen dazwischenkommen.

Zudem soll­te man sich früh­zei­tig über den Anfahrts­weg infor­mie­ren und die Ver­kehrs­la­ge, bzw. Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen im Auge behal­ten. Fin­det das Vor­stel­lungs­ge­spräch auf­grund von Coro­na oder einer gro­ßen räum­li­chen Distanz per Video statt, soll­te zuvor die Tech­nik über­prüft und alle Gerä­te auf­ge­la­den werden.

Wahl der Kleidung

Auch das äuße­re Erschei­nungs­bild macht beim ers­ten Ein­druck eine Men­ge aus. Ein Bewer­bungs­ge­spräch ist jedoch nicht fest an einen Dress­code gekop­pelt. Es emp­fiehlt sich, sich der Bran­che ent­spre­chend zu klei­den: Eine ange­hen­de Pfle­ge­kraft braucht sich nicht im Anzug vor­zu­stel­len, ein Jurist soll­te nicht nur im T‑Shirt zum Erst­ge­spräch erschei­nen. Grund­sätz­lich kann man sich an der Faust­re­gel „Etwas schi­cker als im All­tag, aber nicht zu auf­ge­setzt“ ori­en­tie­ren. Wich­tig ist, dass man sich in sei­ner Haut wohl fühlt, um das Gespräch locker ange­hen zu können.

Weni­ger dis­ku­ta­bel ist die Sau­ber­keit der Klei­dung. Die­se soll­te selbst­ver­ständ­lich gege­ben sein. Eben­so scha­det es nicht, sich vor dem Gespräch ein wenig frisch zu machen: Haa­re waschen, Fin­ger­nä­gel schnei­den, rasie­ren und Deo auf­tra­gen – all die­se Din­ge sor­gen dafür, dass beim Bewer­bungs­ge­spräch kei­ne unan­ge­neh­men Gerü­che entstehen.

Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern … Gos und No-Gos im Vorstellungsgespräch – Was muss ich (nicht) preisgeben? So ziem­lich jeder war schon ein­mal mit der Situa­ti­on eines Vor­stel­lungs­ge­sprä­ches kon­fron­tiert. Für man­che stellt dies eine ech­te Hür­de dar. Aus der Sicht des Arbeit­ge­bers gibt es bei einem sol­chen Gespräch eini­ges zu beach­ten. Wir haben die zuläs­si­gen und unzu­läs­si­gen Fra­gen bei­spiel­haft aufgelistet:

Während des Gesprächs

Wäh­rend des Gesprächs kann man eini­ge Tipps zum eige­nen Auf­tre­ten befol­gen: Eine freund­li­che Begrü­ßung, ein Lächeln im Gesicht und eine offe­ne Kör­per­spra­che hel­fen dabei, einen posi­ti­ven Erstein­druck zu hin­ter­las­sen und zei­gen auch dem Arbeit­ge­ber, dass man das Tref­fen mit Freu­de und Ehr­geiz ange­hen möchte.

Im Gespräch selbst ist es durch­aus von Vor­teil, selbst­be­wusst über sei­ne Stär­ken zu spre­chen, ohne es dabei zu über­trei­ben. Schüch­tern­heit ist ein wenig hilf­rei­cher Beglei­ter. Man soll­te stets das Posi­ti­ve sehen: Jede Schwä­che kann auch eine Stär­ke sein. Falls nicht, soll­te man sich bereit­wil­lig zei­gen, stets dazu­zu­ler­nen. Nicht unklug ist es, sich wäh­rend des Gesprächs Noti­zen zu machen, bei­spiels­wei­se über die Namen der Mit­ar­bei­ter, die Arbeits­be­din­gun­gen oder die poten­zi­el­len Auf­ga­ben. Somit signa­li­siert man im Gespräch noch ein­mal sein Inter­es­se und kann spä­ter noch ein­mal fun­diert über das Job­an­ge­bot nachdenken.

Auch Ehr­lich­keit und Authen­ti­zi­tät sind wich­ti­ge Auf­tritts­merk­ma­le. Eine Lüge im Vor­stel­lungs­ge­spräch kann spä­ter immer auf einen selbst zurück­fal­len und fata­le Fol­gen haben. Auf die Fra­gen des Arbeit­ge­bers soll­te kon­kret und prä­zi­se geant­wor­tet wer­den. Soll­te man auf eine Fra­ge ein­mal kei­ne Ant­wort wis­sen, muss auch dies nichts schlim­mes bedeu­ten. Man soll­te dann ver­su­chen, zusam­men mit den Gesprächs­part­nern eine pas­sen­de Lösung zu finden.

Tipp: Zuletzt ist wich­tig, das Bewer­bungs­ge­spräch nicht als eine Art Test oder Qual anzu­se­hen. Eine gewis­se Grund­ner­vo­si­tät ist völ­lig nor­mal. Betrach­tet man das Tref­fen als Mög­lich­keit für bei­de Par­tei­en, sich in einem locke­ren Rah­men ken­nen­zu­ler­nen, kann die gröbs­te Anspan­nung schnell verfliegen.