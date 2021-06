Ob postoperativ oder chronisch, offen behandelt oder akut entzündet: Zu einer fachlich richtigen und medizinisch nachhaltigen Wundversorgung gehört ein regelmäßiger, hygienischer Verbandwechsel. Dabei kommt es nicht nur auf sauberes und steriles Arbeiten an. Ein hygienischer oder aseptischer Verbandwechsel ermöglicht einen klaren Blick auf die jeweilige Wunde und die umgebende Körperregion. Zusätzlich schützt man so die Wunde vor zusätzlicher Keimbesiedelung.

So gelingt ein hygienischer Verbandwechsel

Bei einem sach­ge­mäß durch­ge­führ­ten Ver­band­wech­sel kön­nen mög­li­che Auf­fäl­lig­kei­ten, wie zum Bei­spiel kli­ni­sche Ent­zün­dungs­zei­chen, umge­hend an den behan­deln­den Arzt / die zustän­di­ge Ärz­tin wei­ter­ge­ge­ben wer­den. Ein hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel ist also nicht nur Teil einer effi­zi­en­ten Wund­the­ra­pie, son­dern auch ein wich­ti­ges Dia­gnos­tik­ver­fah­ren im Rah­men des Heilungsprozesses.

Bevor man mit dem Ver­band­wech­sel beginnt, ist eine gute Vor­be­rei­tung das A und O. Dabei soll­ten auch die Pati­en­ten über anste­hen­de Maß­nah­men im Rah­men des Ver­band­wech­sels auf­ge­klärt und in eine geeig­ne­te Position/Haltung gebracht werden.

Einen Ver­band­wech­sel durch­füh­ren: Grund­re­geln zur Vorbereitung

Es geht immer dar­um, Risi­ken für eine Wund­in­fek­ti­on durch Kei­me aus­zu­schlie­ßen. In die Nähe des Arbeits­plat­zes gehö­ren ein Müll­ei­mer und – falls nötig – ein Ent­sor­gungs­be­häl­ter für spit­ze Gegen­stän­de (z.B. Sprit­zen­ab­wurf). Türen und Fens­ter des Behand­lungs­raums soll­ten zudem geschlos­sen wer­den und die Per­so­nen­an­zahl im Raum auf ein not­wen­di­ges Mini­mum begrenzt werden.

Die größ­te Infek­ti­ons­ge­fahr für den Pati­en­ten oder die Pati­en­tin liegt bei einem Ver­band­wech­sel bei uns selbst. Im medi­zi­ni­schen All­tag sind die Hän­de des Per­so­nals der häu­figs­te Über­tra­gungs­weg von Erre­gern. Des­halb soll­ten Uhren und Schmuck an Fin­gern und Hän­den abge­nom­men, lan­ge Haa­re zurück­ge­bun­den wer­den. Sau­be­re Dienst- und Arbeits­klei­dung ist eine Selbst­ver­ständ­lich­keit; lan­gär­me­li­ge Klei­dungs­stü­cke, Kit­tel oder Jacken soll­ten aus­ge­zo­gen werden.

Ein hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel erfor­dert ein kurz­är­me­li­ges T‑Shirt. Bevor ein asep­ti­scher Ver­band­wech­sel beginnt, zieht man sich zusätz­lich eine Ein­mal­schür­ze an. Erst dann erfol­gen die Schrit­te Hän­de­wa­schen und die anschlie­ßen­de Händedesinfektion.

Anlei­tung zur Hand­wä­sche und Händedesinfektion

Hän­de­des­in­fek­ti­on ist die wich­tigs­te Maß­nah­me der Basis­hy­gie­ne. Die chir­ur­gi­sche Hand­wä­sche beginnt kör­per­nah (pro­xi­mal), also bei­spiels­wei­se am Ellen­bo­gen, und geht anschlie­ßend (distal) in Rich­tung Hän­de und Fin­ger. Die Hän­de wer­den mit einem sau­be­ren Tuch abge­trock­net. Anschlie­ßend beginnt die Desinfektion.

Hier­bei ist wich­tig die Flüs­sig­keit nicht nur in den Hand­flä­chen, son­dern auch in Fin­ger­zwi­schen­räu­men und an Fin­ger­spit­zen, zu ver­tei­len. Eine gründ­li­che Des­in­fek­ti­on ist dann abge­schlos­sen, wenn das Des­in­fek­ti­ons­mit­tel kom­plett ein­ge­zo­gen ist und die Hän­de tro­cken sind. Anschlie­ßend wer­den ste­ri­le Ein­mal­hand­schu­he angezogen.

Ach­tung: ein hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel bei spe­zi­el­len Wun­den, wie bei­spiels­wei­se hoch­gra­di­gen Ver­bren­nun­gen oder Wun­den mit Keim­be­sied­lung, erfor­dern wei­ter­ge­hen­de Schutz­maß­nah­men. Hier ver­langt ein hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel lan­gär­me­li­ge, was­ser­ab­wei­sen­de Schutz­kit­tel, einen Mund-Nasen-Schutz, sowie eine chir­ur­gi­sche Hau­be. Zudem wer­den die Hän­de in die­sem Fall nach der ers­ten Wäsche und der erfolg­ten Des­in­fek­ti­on ein zwei­tes Mal gewaschen.

Auch in Fin­ger­zwi­schen­räu­men und an Fin­ger­spit­zen: rich­ti­ges Des­in­fi­zie­ren der Hän­de Con­va­tec

Mate­ri­al für den hygie­ni­schen Verbandwechsel

Bei der Durch­füh­rung eines hygie­ni­schen Ver­band­wech­sels wer­den nur ste­ri­le Mate­ria­li­en und Instru­men­te (wie z.B. Kom­pres­sen, Tup­fer, Pin­zet­ten oder Sche­ren) ver­wen­det. Sämt­li­che Gegen­stän­de lie­gen auf einer sau­be­ren, des­in­fi­zier­ten Unter­la­ge. Eine ste­ri­le Arbeits­wei­se – auch als Non-Touch-Tech­nik bekannt – bedeu­tet: Arbei­ten mit Hand­schu­hen und ste­ri­len Instru­men­ten (z.B. Pin­zet­te). Dabei soll­te die Wun­de nicht mit blo­ßen Hän­den berührt und alle ste­ri­len Mate­ria­li­en mit aus­rei­chend Abstand zum Pati­en­ten auf­ge­baut werden.

Non-Touch-Tech­nik: Arbei­ten mit Hand­schu­hen und ste­ri­len Instru­men­ten Con­va­tec

Vor­be­rei­tung: Ver­band­ma­te­ri­al und Abwurf­be­häl­ter Con­va­tec

Durch­füh­rung hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel – Schritt für Schritt

Eine Keim­be­sie­de­lung stört die Wund­hei­lung und muss daher ver­hin­dert wer­den. Wer­den von einer Per­son meh­re­re Pati­en­ten ver­sorgt, gilt bei der Rei­hen­fol­ge der Wun­den der Grund­satz „von rein zu unrein“:

zuerst asep­ti­sche (fast keim­freie, pri­mä­re hei­len­de) Wunden,

dann kon­ta­mi­nier­te und kolo­ni­sier­te Wunden,

dann infi­zier­te Wunden,

zuletzt Wun­den, die mit mul­ti­re­sis­ten­ten Erre­gern (MRE) VRE, 3 und 4 MRGN, sowie Kei­men infi­ziert sind, die wei­ter­füh­ren­de Schutz­maß­nah­men erfordern.

Ent­fer­nen Sie vor­sich­tig den alten Ver­band. Tie­fer lie­gen­de Tam­po­na­den oder Auf­la­gen neh­men Sie mit einer ste­ri­len Pin­zet­te auf. Sei­en Sie vor­sich­tig, denn die­se sind häu­fig mit der Wun­de, zum Bei­spiel durch Exsu­dat, verklebt.

Schau­en Sie sich sowohl die Wun­de selbst, als auch die alte Wund­auf­la­ge, an und beur­tei­len Sie die­se bezüg­lich mög­li­cher Infek­tio­nen. Anschlie­ßend wird der alte Ver­band samt Auf­la­ge in dem bereit­ste­hen­den Abwurf­be­häl­ter (oder Müll­ei­mer) entsorgen.

Wer­fen Sie nun die gebrauch­ten Ein­mal­hand­schu­he weg, des­in­fi­zie­ren Sie die Hän­de und zie­hen Sie neue, ste­ri­le Ein­mal­hand­schu­he an.

Auf der Wund­um­ge­bungs­haut befind­li­che Kle­be­res­te müs­sen ent­fernt wer­den. Eine gute Unter­stüt­zung leis­ten hier­bei reiz­freie und hautscho­nen­de Pflas­terlö­ser- und Pflas­ter­ent­fer­ner-Sprays oder Tücher, wie bei­spiels­wei­se die Pro­duk­te aus der Sen­si­Ca­re™ Rei­he von ConvaTec.

Die Wun­de wird jetzt nach ärzt­li­cher Ver­ord­nung gerei­nigt – ent­we­der durch eine Wund­spü­lung, oder durch vor­sich­ti­ges Wischen mit ste­ri­len Tup­fern bzw. Kom­pres­sen. Hier­bei ist es wich­tig, für jeden Wisch­vor­gang neu­es Mate­ri­al zu verwenden.

Inspi­zie­ren Sie nach der Rei­ni­gung noch­mals die Wun­de und das umlie­gen­de Gewe­be auf mög­li­che Auffälligkeiten.

Bevor ein hygie­ni­scher Ver­band­wech­sel fort­ge­setzt wird, wech­seln Sie erneut die Hand­schu­he und des­in­fi­zie­ren Sie die Hände.

Legen Sie einen geeig­ne­ten Wund­ver­band an. Neben der Wund­hei­lungs­pha­se, der Wund­tie­fe und dem Exsu­dat­auf­kom­men ent­schei­det die Keim­be­sie­de­lung einer Wun­de dar­über, wel­che Eigen­schaf­ten Wund­ver­bän­de erfül­len müs­sen. Bei infi­zier­ten Wun­den sind anti­mi­kro­biel­le Wund­auf­la­gen oder Tam­po­na­den (wie bei­spiels­wei­se AQUACEL® Ag+ Wund­ver­bän­de mit der MEHR ALS SILBER™ Tech­no­lo­gie) geeig­net, da die­se – zusätz­lich zur Keim­be­kämp­fung – auch den vor­han­de­nen Bio­film in den meist chro­ni­schen Wun­den durch­bre­chen und zer­stö­ren können.

Anle­gen des neu­en Wund­ver­ban­des Con­va­tec

Und dann? Abschluß eines hygie­ni­schen Verbandwechsels

Nach dem erfolg­ten Ver­band­wech­sels brin­gen Sie den Pati­en­ten in eine ange­neh­me, gewünsch­te Posi­ti­on und rei­ni­gen anschlie­ßend die benutz­ten Arbeits­flä­chen. Benutz­tes Instru­men­ta­ri­um wird unmit­tel­bar nach Gebrauch (unter Ver­mei­dung der Kon­ta­mi­na­ti­on des Umfel­des) sicher ent­sorgt. Gebrauch­te Instru­men­te, die nicht ver­wor­fen bzw. wie­der­ver­wen­det wer­den kön­nen, wer­den zur Re-Ste­ri­li­sa­ti­on gege­ben. Sobald das gebrauch­te Mate­ri­al ent­sorgt und auf­ge­räumt ist, erfolgt die abschlie­ßen­de, hygie­ni­sche Hän­de­des­in­fek­ti­on.

Wich­tig: Die durch­ge­führ­te Wund­ver­sor­gung und der Wund­hei­lungs­ver­lauf wer­den anschlie­ßend doku­men­tiert. Damit wird deut­lich, wel­che wei­te­ren Schrit­te gege­ben­falls ein­ge­lei­tet wer­den müs­sen, wie gut die Wund­hei­lung erfolgt und wann der nächs­te bzw. wie oft ein Ver­band­wech­sel erfol­gen sollte.