„Im toten Winkel“ – so der Titel des letzten Bremen-Tatorts, der sich schon jetzt einen Namen als „der vielleicht härteste Krimi des Jahres“ gemacht hat. Die Kommissaren Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) begeben sich mit ihren Ermittlungen auf ein Feld, das wohl in 90 Minuten eigentlich nur ansatzweise durchdrungen werden kann und doch schafft es der Tatort gleich mehrere Facetten unseres Pflegesystems zu beleuchten.

Das Mordopfer war zuständig für die Vergabe von Pflegestufen

Er beginnt mit einem höflichen älteren Herrn, der seine Frau und anschließend sich umbringt, um niemanden mit dem natürlichen Sterbeprozess zu belasten. Wider Willen überlebt er und muss sich dann mit der Schwierigkeit des selbstbestimmten Sterbens auseinandersetzen. Darauf aufbauend spinnt die eigentliche Krimihandlung seine Fäden, indem die Kommissaren Lürsen und Stedefreund durch den Mord an einer Zuständigen für die Pflegestufenvergabe betrügerischen Machenschaften des medizinischen Dienstes auf die Spur kommen. Dadurch kommen die Kommissare mit weiteren tragischen Fällen in Berührung: Eine Tochter, die ihre an Demenz erkrankte Mutter bis zur Verzweiflung pflegt und ein Ehemann, der seine im Wachkoma liegende Frau versorgt.

Alle Themen sind von aktueller Brisanz; das des letzteren Falls hat auch den Bundesgerichtshof (BGH) vor nicht allzu langer Zeit beschäftigt. Im BGH-Urteil vom 16.6.2014 (Az.: 4 StR 21/14) wurde eine Betreiberin eines ambulanten Pflegedienstes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie für die Betreuung eines Wachkompatienten eine falsche Anzahl an Arbeitsstunden abrechnete sowie minderqualifiziertes Personal einsetzte, obwohl unter anderem der Einsatz von Pflegefachpersonal vertraglich festgehalten wurde. Ohnehin bietet die Betreuung von Wachkomapatienten sowie von künstlich beatmeten Patienten mit Intensivpflegebedarf nicht unerheblichen Raum für Betrug und Manipulation. Schließlich geht es gerade in der Intensivpflege um Millionen: Die monatlichen Kosten für einen Pflegeplatz in Pflege-Wohngemeinschaften mit spezieller Ausrichtung für Wachkomapatienten liegen beispielsweise bei 20.000 Euro.

„Rechtsaspekte bei Beatmungspflichtigen und Patienten im Wachkoma“ lautete auch das Schwerpunktthema der letzten Rechtsdepesche Ausgabe (Jan/Feb 2018).

Der Tatort „Im toten Winkel“ wurde am vergangenen Sonntag im ARD ausgestrahlt und ist noch bis zum 10. April 2018 in der Mediathek verfügbar – ein „Muss“, nicht nur für Krimifans.