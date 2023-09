DGE schlägt Alarm Zu viel Mangel­er­näh­rung in deutschen Gesund­heits­ein­rich­tun­gen

Die veröf­fent­lich­ten Zahlen sind erschre­ckend. Erhebun­gen der DGE und DGEM zeigen, dass in deutschen Kranken­häu­sern und Pflege­hei­men überdurch­schnitt­lich viele Menschen an Mangel­er­näh­rung leiden. Die Ursachen ergeben sich wie so häufig aus dem fehlen­den Fachper­so­nal …