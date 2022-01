Könnte die Impfpflicht bald obsolet sein? Impfpflicht: Keine Impfung, kein Job?

Ab März tritt die neue einrichtungsbezogene Impfpflicht in Krankenhäusern und Heimen in Kraft. Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen wollen, droht dann möglicherweise eine Kündigung. Es gibt auch viel Kritik an der neuen Regelung.