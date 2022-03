Die Gesund­heits­äm­ter der Bun­des­län­der haben eine Woche nach Beginn der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht mit den Kon­trol­len begon­nen. So sol­len die Län­der, die neue Rege­lung des Gesetz­ge­bers auch prak­tisch umset­zen. In Rhein­land-Pfalz hat­ten sich bis Mit­te März im lan­des­ei­ge­nen online Mel­de­por­tal 2.821 Ein­rich­tun­gen regis­triert. Dabei wur­den 5.675 Per­so­nen gemel­det. Wie die Zah­len in Nord­rhein-West­fa­len aus­se­hen, konn­te das Minis­te­ri­um für Arbeit, Gesund­heit und Sozia­les auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche nicht beant­wor­ten. Auch hier gibt es einen Online-Dienst über den Ein­rich­tun­gen Per­so­nal mel­den kön­nen. Dafür haben sie noch bis zum 31.03.2022 Zeit, wie eine Spre­che­rin mitteilte.

Gesundheitsämter setzen Regelung der Regierung um

Um die neue Rege­lung des Gesetz­ge­bers zur ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht umzu­set­zen, sind medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ein­rich­tun­gen dazu ange­hal­ten, Mit­ar­bei­te­rin­nen oder Mit­ar­bei­ter ohne einen ent­spre­chen­den Coro­na-Impf­nach­weis im Sin­ne des § 22a Absatz 1 IfSG zu mel­den. Dies erfolgt meist direkt bei den Gesund­heits­äm­tern oder über bestimm­te online Mel­de­por­ta­le der jewei­li­gen Län­der. Wie die Län­der die neue Rege­lun­gen umset­zen, bleibt dabei ihnen über­las­sen: „In Nord­rhein-West­fa­len gibt es kei­ne ande­ren Struk­tu­ren als die Gesund­heits­äm­ter, die die Auf­ga­be, die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht umzu­set­zen, über­neh­men könn­te“, sag­te NRWs Gesund­heits­mi­nis­ter Karl-Josef Lau­mann. So wie in NRW dürf­te es in den meis­ten Bun­des­län­dern aus­se­hen. Der büro­kra­ti­sche Auf­wand, die die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht mit sich bringt, ist enorm hoch. Ent­spre­chend sicher­te Lau­mann rund 16 Mil­lio­nen Euro an finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung für die Gesund­heits­äm­ter in NRW zu.

Wie laufen die Kontrollen ab?

Soll­te eine Ein­rich­tung das Feh­len eines Impf­nach­wei­sen bei einer Mit­ar­bei­te­rin oder einem Mit­ar­bei­ter mel­den, nimmt das jewei­li­ge Gesund­heits­amt Kon­takt zu der Per­son auf und for­dert einen ent­spre­chen­den Nach­weis über eine Coro­na-Imp­fung ein. Reagie­ren Beschäf­ti­ge auf die Anord­nung des Gesund­heits­am­tes nicht inner­halb der ange­ge­be­nen Frist, kann ein Buß­geld von bis zu 2.500 Euro ver­hängt wer­den. Soll­ten Ein­rich­tun­gen trotz der gesetz­li­chen Ver­bo­te eine Per­son ohne Nach­weis beschäf­ti­gen, müs­sen auch sie Buß­gel­der zah­len. Glei­ches gilt für Ein­rich­tun­gen, die ihrer Benach­rich­ti­gungs­pflicht nicht nach­kom­men. Wie lang die gege­be­nen Fris­ten (meist zwei bis vier Wochen) sind, ist dabei von Bun­des­land zu Bun­des­land unterschiedlich.

Soll­te aus medi­zi­ni­schen Grün­den kei­ne Imp­fung in Fra­ge kom­men, ist es für die betrof­fe­ne Per­son auch mög­lich ent­spre­chen­de Befrei­ungs­nach­wei­se vor­zu­le­gen. Hat das Gesund­heits­amt aber Zwei­fel an der Echt­heit und oder der inhalt­li­chen Rich­tig­keit die­ses Befrei­ungs­nach­wei­ses, kann das Gesund­heits­amt eine ärzt­li­che Unter­su­chung anord­nen, die prü­fen soll, ob eine Kon­tra­in­di­ka­ti­on vorliegt.

Kommt die betrof­fe­ne Per­son den Anord­nun­gen nicht nach, kann ihr das Gesund­heits­amt ver­bie­ten, die Räum­lich­kei­ten der jewei­li­gen Ein­rich­tung zu betre­ten oder dort zu arbei­ten. Auch arbeits­recht­li­che Kon­se­quen­zen wie eine Kün­di­gung kön­nen die Fol­ge sein. Das obliegt aber der Arbeit­ge­be­rin oder dem Arbeit­ge­ber. Ob die Gesund­heits­äm­ter Betre­tungs- oder Tätig­keits­ver­bo­te aus­spre­chen, hängt maß­geb­lich von der kon­kre­ten Situa­ti­on in der Ein­rich­tung ab. Rele­vant ist zum Bei­spiel auch die Art der Tätig­keit, die eine betrof­fe­ne Per­son ausübt.

Wie soll die Teil-Impfpflicht umgesetzt werden?

In Nord­rhein-West­fa­len sind nach aktu­el­len Beschäf­tig­ten­sta­tis­ti­ken rund 800.000 bis einer Mil­lio­nen Per­so­nen von der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht betrof­fen. Die Impf­quo­ten in den medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen ist aller­dings sehr hoch, wes­halb das nord­rhein-west­fä­li­sche Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um nur noch von etwa 50.000 bis 100.000 Men­schen in den Gesund­heits- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen aus­geht, die noch kei­nen Impf­schutz haben.

„Die im Bund beschlos­se­ne ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht trägt dem beson­de­ren Schutz­be­dürf­nis der Men­schen Rech­nung, die auf Pfle­ge und medi­zi­ni­sche Unter­stüt­zung ange­wie­sen sind“, erklärt der nord­rhein­west­fä­li­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Karl-Josef Lau­mann. Mit sei­nem „Fahr­plan“ hat­te er Ende Febru­ar über die prak­ti­sche Umset­zung der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht infor­miert. In NRW haben die Gesund­heits­äm­ter Zeit, die Prü­fun­gen bis zum 15. Juni 2022 abzu­schlie­ßen. Die Gesund­heits­äm­ter sol­len genü­gend Zeit haben, um die indi­vi­du­el­le Situa­ti­on der Ein­rich­tung und ins­be­son­de­re die gesund­heit­li­che und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung in der jewei­li­gen Kom­mu­ne zu über­bli­cken, bevor sie kon­kre­te Maß­nah­men ergreifen.