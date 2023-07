Bundes­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) im Gespräch mit jungen Menschen, die in Deutsch­land arbei­ten oder studie­ren wollen, in Delhi Bild: BMAS

Indien: Viele Menschen wollen kommen

„Ich bin begeis­tert, dass so viele junge Menschen als Pflege­rin­nen und Pfleger nach Deutsch­land kommen wollen“, erklärte der SPD-Politi­ker. Aber es gibt einen Hacken.

Heil traf dort zwar auf bereits ausge­bil­dete Kranken­pfle­ge­rin­nen und Kranken­pfle­ger, die planen, nach Deutsch­land zu gehen. Die wüssten, was die Vorteile Deutsch­lands seien, sagte Heil. Dennoch hätten sie ihm ein paar Hausauf­ga­ben mitge­ge­ben. Große Sorge bereite den jungen Menschen die deutsche Sprache.

Im Gespräch hört der Minis­ter, welche Gründe für aber auch gegen Deutsch­land sprechen Bild: BMAS

Das Sprach­ni­veau als Barriere

Das gefor­derte Sprach­ni­veau sei zu hoch, hätten ihm die Kranken­pfle­ger gesagt.

„Ich nehme das mit, aber ich kann da nichts verspre­chen. Die Anfor­de­rung ist aus zwei Gründen so hoch“, sagte der Minis­ter. „Einmal, um die Quali­tät dieser beson­de­ren Arbeit, der Pflege zu sichern.“ Zum anderen sei es auch für die Integra­tion in eine Gesell­schaft wichtig, die Sprache zu sprechen.

Kanada, Brasi­lien, Ghana: Das waren die bishe­ri­gen Statio­nen des Minis­ters. Nun der Subkon­ti­nent, eines der bevöl­ke­rungs­reichs­ten Länder der Erde mit rund 1,4 Milli­ar­den Menschen.

Demogra­fi­scher Wandel: Deutsch­land fehlen Arbeits­kräfte

Der Fokus der Gesprä­che in Indien lag jetzt auf der Auswei­tung der Fachkräf­te­ge­win­nung. Denn die Bundes­re­pu­blik braucht künftig mehr quali­fi­zierte Einwan­de­rung aus Dritt­staa­ten.

Zwar ließen sich die Heraus­for­de­run­gen des demogra­fi­schen Wandels über Zuwan­de­rung aus dem EU-Ausland kompen­sie­ren. Doch auch die anderen europäi­schen Partner stehen vor demogra­fi­schen Heraus­for­de­run­gen, so dass abseh­bar weniger Menschen aus der EU nach Deutsch­land kommen werden.

Selbst mit der Erschlie­ßung aller inlän­di­schen Poten­ziale – zum Beispiel mit Verbes­se­run­gen bei der Aus- und Weiter­bil­dung oder mit mehr Erwerbs­tä­tig von Frauen und Älteren – lässt sich die demogra­fi­sche Lücke am Arbeits­markt aber nicht schlie­ßen.

Nach einer Schät­zung des Insti­tuts für Arbeits­markt- und Berufs­for­schung (IAB) sinkt die Zahl der Menschen, die dem deutschen Arbeits­markt zur Verfü­gung stehen, bis 2060 voraus­sicht­lich von 45,7 Millio­nen auf 40,4 Millio­nen.

Fast eine Viertel­mil­lion auslän­di­sche Pflege­fach­kräfte in Deutsch­land

Ende 2021 waren in Deutsch­land 236.000 auslän­di­sche Pflege­fach­kräfte sozial­ver­si­che­rungs­pflich­tig beschäf­tigt. Der größte Teil der auslän­di­schen Kranken­pfle­ge­kräfte stammt aus Europa. Aus Brasi­lien kamen ebenfalls in dem Jahr 2.109 Pflege­kräfte nach Deutsch­land, aus Mexiko 652.

Ob nun eine Welle Pflege­kräfte aus Indien heran­rollt, kann bezwei­felt werden. Auch wenn die Digita­li­sie­rung in der Pflege so manche Brücke überwin­den kann – Verstän­di­gung ist das A und O in der Kommu­ni­ka­tion unter­ein­an­der und natür­lich mit den Patien­ten.

Der vermeint­li­che Stolper­stein könnte sich als harter Feldbro­cken erwei­sen. Werden die sprach­li­chen Hürden nicht entschei­dend abgesenkt, droht Heils Initia­tive für die Pflege zu verpuf­fen.

Quelle: BMAS u.a.