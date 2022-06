Problemkind Intensivpflege: Bundesweit fehlen bis zu 50.000 Vollzeitkräfte in der Intensivpflege der Krankenhäuser. Das zeigt eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie des Gesundheitssystemforschers Michael Simon.

Inten­siv­pfle­ge: eine wei­te­re Ver­schlech­te­rung der Lage droht

Damit gehe die Unter­be­set­zung in der Inten­siv­pfle­ge „weit über die bis­her dis­ku­tier­te Zahl“ von bun­des­weit ca. 3.000 – 4.000 feh­len­den Pfle­ge­fach­per­so­nen in Voll­zeit hin­aus, schreibt Simon in sei­ner Stu­die und erklärt:

„Es besteht drin­gen­der Hand­lungs­be­darf. Unter­be­set­zung und Arbeits­über­las­tung des Pfle­ge­per­so­nals auf Inten­siv­sta­tio­nen sind eine Gefahr für die Gesund­heit der Inten­siv­pa­ti­en­ten und auch für die Gesund­heit des Pflegepersonals.“

Wür­den nicht „sehr bald“ Maß­nah­men ergrif­fen, mit denen eine für Pfle­ge­fach­per­so­nen „direkt spür­ba­re und nach­hal­tig wir­ken­de Ent­las­tung“ erreicht wer­de, dro­he eine wei­te­re Ver­schlech­te­rung der Lage. Denn zuneh­mend mehr Pfle­gen­de wür­den dann auf­grund chro­ni­scher Arbeits­über­las­tung, wach­sen­der Unzu­frie­den­heit und „tie­fer“ Ent­täu­schung über die Untä­tig­keit der Poli­tik kün­di­gen und ihren Beruf verlassen.

Verdreifachung des Personalbestands nötig

Zwar exis­tiert laut Simon für die Inten­siv­pfle­ge zur­zeit kein ver­bind­li­ches Ver­fah­ren der Per­so­nal­be­darfs­er­mitt­lung, dafür lie­gen aber Emp­feh­lun­gen der Deut­schen Inter­dis­zi­pli­nä­ren Ver­ei­ni­gung für Inten­siv- und Not­fall­me­di­zin (DIVI) vor. Seit 2019 gibt es zudem eine bun­des­weit gel­ten­de Pfle­ge­per­so­nal­un­ter­gren­zen-Ver­ord­nung (PpUGV), die Min­dest­be­set­zun­gen auch für Inten­siv­sta­tio­nen vor­gibt. Mit die­sen Maß­stä­ben – den Daten der Kran­ken­haus­sta­tis­tik, die bis 2020 vor­lie­gen, sowie des Inten­siv­re­gis­ters, das seit März 2020 zen­tra­le Daten der inten­siv­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung in Kran­ken­häu­sern erfasst – hat Simon gerech­net und stellt fest:

Nach der PpUGV wären für 21.000 Inten­siv­bet­ten bun­des­weit 50.800 Voll­zeit­kräf­te erfor­der­lich – deut­lich mehr als die vor­han­de­nen 28.000. Um die Pfle­ge­per­so­nal­un­ter­gren­zen ein­hal­ten zu kön­nen, wäre also eine Ver­dop­pe­lung des gegen­wär­ti­gen Per­so­nal­be­stan­des not­wen­dig. Um die Emp­feh­lun­gen der DIVI zu erfül­len, sei­en sogar 78.200 Voll­zeit­kräf­te nötig. Dar­aus erge­be sich für das Jahr 2020 eine Unter­be­set­zung von 50.000. Um die­se aus­zu­glei­chen, wäre eine Ver­drei­fa­chung des Per­so­nal­be­stands nötig.

60 Prozent der Betten sperren?

Mit dem aktu­el­len Per­so­nal­be­stand dürf­ten nach Vor­ga­ben der PpUGV nur 11.700 der 28.000 Inten­siv­bet­ten genutzt wer­den, so Simon. Folg­lich sei­en ca. 60 Pro­zent der vor­han­de­nen Bet­ten zu „sper­ren“. Etwa 75 Pro­zent der Bet­ten dürf­ten also nicht belegt wer­den, ganz ein­fach weil Per­so­nal fehlt.

Den DIVI-Emp­feh­lun­gen fol­gend, sei­en ange­sichts der aktu­el­len Per­so­nal­la­ge sogar nur rund 7.500 Inten­siv­bet­ten beleg­bar. Etwa 75 Pro­zent der vor­han­de­nen Bet­ten dürf­ten somit nicht belegt werden.

Simon mut­maßt, dass die Zahl an Pfle­ge­fach­per­so­nen inzwi­schen sogar noch nied­ri­ger liegt als im Jahr 2020, weil es wäh­rend der Pan­de­mie zahl­rei­che Kün­di­gun­gen gege­ben habe. Als Beleg ver­weist der Wis­sen­schaft­ler auf das Inten­siv­re­gis­ter: Ende Dezem­ber 2020 hät­ten die Kran­ken­häu­ser bun­des­weit 26.700 beleg­ba­re Inten­siv­bet­ten gemel­det, von denen sei­en 22.000 belegt gewe­sen. Anfang April 2022 sei­en nur noch 24.400 Inten­siv­bet­ten gemel­det wor­den, davon 20.600 belegt.

Intensivpflege: Zahl der Betten um knapp 9 Prozent geschrumpft

Die Zahl der Inten­siv­bet­ten sei somit um knapp 9 Pro­zent geschrumpft und die der tat­säch­lich beleg­ten Bet­ten um knapp 7 Pro­zent. „Zwar kön­nen Bet­ten­sper­run­gen kurz­fris­tig eine Ent­las­tung für das Pfle­ge­per­so­nal bewir­ken, das grund­sätz­li­che Pro­blem der mas­si­ven Unter­be­set­zung kön­nen sie nicht lösen“, so Simon.

Der Exper­te sieht jetzt vor allem die Bun­des­re­gie­rung in der Pflicht: Der Bund kön­ne die inten­siv­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung ver­bes­sern mit

Ände­run­gen der PpUGV

der von Fach­leu­ten seit Lan­gem gefor­der­ten Ein­füh­rung eines von allen zuge­las­se­nen Kran­ken­häu­sern ver­bind­lich anzu­wen­den­den Ver­fah­rens zur Personalbedarfsermittlung

einer Umge­stal­tung des Intensivregisters

Ände­run­gen der Krankenhausfinanzierung.

„Ankün­di­gun­gen“ im Koali­ti­ons­ver­trag der Ampel­ko­ali­ti­on mach­ten zwar Hoff­nun­gen, dass die Regie­rung „bereit ist, ein kon­se­quen­tes und wirk­sa­mes Sys­tem zur Sicher­stel­lung und Über­wa­chung einer bedarfs­ge­rech­ten Per­so­nal­be­set­zung“ in Angriff zu neh­men, attes­tiert der For­scher. Doch das müs­se kon­se­quent und zügig auch umge­setzt werden.