Clau­dia Moll im Ein­satz für die Pfle­ge Foto: Hol­ger Gross

Rechts­de­pe­sche: Wann und in wel­cher Form kommt der Pfle­ge­bo­nus von 3000 Euro?

Clau­dia Moll: Der Koali­ti­ons­ver­trag sieht vor, dass der Bund zur Aner­ken­nung der her­aus­ra­gen­den Leis­tung von Pfle­ge­kräf­ten wäh­rend der Pan­de­mie eine wei­te­re Mil­li­ar­de Euro zur Ver­fü­gung stel­len wird. Dazu soll die Steu­er­frei­heit eines von den Ein­rich­tun­gen aus­ge­zahl­ten Pfle­ge­bo­nus auf 3.000 Euro ange­ho­ben wer­den. Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit berei­tet der­zeit einen Gesetz­ent­wurf vor, der in Kür­ze vor­ge­legt wer­den wird.

Der Bonus darf nicht zu Neid­de­bat­ten unter den Beschäf­tig­ten einer Ein­rich­tung füh­ren. Und die Bonus­zah­lung darf jedoch nur ein wei­te­res Etap­pen­ziel sein. Nach­hal­ti­ge Wert­schät­zung führt über attrak­ti­ve­re Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge mit deut­lich höhe­ren Löh­nen und einer bun­des­weit gel­ten­den Personalbedarfsbemessung.

Pflege: Impfquote unter Fachkräften hoch

Rechts­de­pe­sche: Oft wird von einem bevor­ste­hen­den Pfle­ge­not­stand gespro­chen, auch vor dem Hin­ter­grund einer immer älter wer­den­den Bevöl­ke­rung. Spü­ren Sie die Gefahr eines Pflexit?

Clau­dia Moll: Jeder, der in der Pfle­ge arbei­tet weiß, dass es in vie­len Regio­nen bereits Eng­päs­se bei der Pfle­ge­ver­sor­gung gibt. Es kom­men zwar immer mehr Aus­zu­bil­den­de in die Pfle­ge, gleich­zei­tig geben aber vie­le Pfle­ge­kräf­te schon weit vor der Ren­te auf, weil sie nicht mehr kön­nen. Des­halb brau­chen wir schnell mehr Per­so­nal in den Ein­rich­tun­gen durch ein ein­heit­li­ches Per­so­nal­be­mes­sungs­in­stru­ment in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und Kran­ken­häu­sern. Das haben wir im Koali­ti­ons­ver­trag verabredet.

Rechts­de­pe­sche: Wie ist die Stim­mung in der Bran­che bezüg­lich der Pfle­ge-Impf­pflicht? Wie vie­le Pfle­ge­kräf­te geben zum Stich­tag 16. März Ihrer Ein­schät­zung nach auf?

Clau­dia Moll: Die Impf­quo­te bei den Pfle­ge­fach­kräf­ten ist ganz über­wie­gend sehr hoch. Ich ver­ste­he, wenn jemand vor einer Imp­fung Angst hat, akzep­tie­ren muss ich das aber nicht. Gera­de Men­schen, die im Gesund­heits­be­reich arbei­ten, soll­ten wis­sen, wie gefähr­lich Coro­na ist. Ich selbst habe Jah­re lang in der Pfle­ge gear­bei­tet und natür­lich bin ich geimpft und geboos­tert. Wenn ich als unge­impf­te Pfle­ge­rin mei­ne Bewoh­ner anste­cken wür­de und sie dann schwer erkran­ken oder sogar ster­ben müss­ten, wür­de ich mir das nie­mals verzeihen.

Clau­dia Moll (SPD) bei ihrer Ernen­nung durch Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) am 12.Januar 2022 Foto: Tho­mas Ecke

Aber es geht bei der Impf­pflicht ja auch um Men­schen, die in der Ver­wal­tung arbei­ten, um Rei­ni­gungs­kräf­te und Ser­vice­per­so­nal. Ich habe das Gefühl, dass sich gera­de in die­ser Grup­pe vie­le jetzt doch noch imp­fen las­sen. Der Impf­stoff Nova­vax ist da sicher­lich hilfreich.

Tariflohnpflicht ab September

Rechts­de­pe­sche: Es gab schon vie­le Initia­ti­ven, um die Lage der Pfle­gen­den zu ver­bes­sern. Wie beur­tei­len Sie zum Bei­spiel die Kon­zer­tier­te Akti­on Pfle­ge? Was ist Ihr Ansatz, um wirk­sa­me Ver­bes­se­run­gen zu erzielen?

Clau­dia Moll: Das Pro­blem an der Kon­zer­tier­ten Akti­on war, dass all die ver­ein­bar­ten Maß­nah­men der Ver­bän­de frei­wil­lig waren. Vie­les ist des­halb – und natür­lich auch wegen der Pan­de­mie – nicht rich­tig in die Gän­ge gekom­men. Was wir nun brau­chen sind gesetz­li­che Maß­nah­men, um die Löh­ne wei­ter zu ver­bes­sern und Pfle­ge­kräf­ten fami­li­en­freund­li­che, ver­läss­li­che Arbeits­zei­ten zu bie­ten. Dazu haben wir im Koali­ti­ons­ver­trag zum Bei­spiel steu­er­freie Zuschlä­ge, trä­ger­ei­ge­ne Sprin­ger­pools und die Abschaf­fung geteil­ter Diens­te vereinbart.

Gesun­de und moti­vie­ren­de Arbeits­zei­ten müs­sen bes­ser refi­nan­ziert und von allen Arbeit­ge­bern, egal ob tarif­ge­bun­den oder nicht, ange­bo­ten wer­den. Mit der Tarif­lohn­pflicht ab Sep­tem­ber wird ein wich­ti­ger Schritt kom­men für gerech­te Löh­ne in der Lang­zeit­pfle­ge. Für gute Löh­ne und Arbeits­zeit­mo­del­le sind aller­dings in ers­ter Linie die Sozi­al­part­ner in der Ver­ant­wor­tung. Mein Plä­doy­er an die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Pfle­ge lau­tet des­halb: Orga­ni­siert euch, unter­stützt eure Tarif­ver­hand­ler – es lohnt sich!

Pflege im Brennpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit

Rechts­de­pe­sche: Hat sich die Pfle­ge seit Ihrer akti­ven Zeit inhalt­lich stark ver­än­dert? Was ist Ihre Pro­gno­se für die Zukunft der Pfle­ge, gera­de zum The­ma Akademisierung?

Clau­dia Moll: Mei­ne Arbeit in einer Ein­rich­tung ist erst ein paar Jah­re her! Ich den­ke, dass in den letz­ten Jah­ren vie­les ange­sto­ßen wor­den ist und spä­tes­tens mit der Pan­de­mie die Pfle­ge im Brenn­punkt der gesell­schaft­li­chen Auf­merk­sam­keit steht. Das will ich nut­zen, um für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, ihre Ange­hö­ri­gen und die Pfle­ge­kräf­te die Ver­sor­gungs­be­din­gun­gen wei­ter zu verbessern.

Clau­dia Moll Foto: Tho­mas Ecke

Zum Stich­wort Aka­de­mi­sie­rung kann ich sagen, dass wir mehr Pfle­ge­kräf­te hoch­schu­lisch aus­bil­den wol­len. Ziel muss sein, die Auf­ga­ben­ver­tei­lung zwi­schen Fach‑, Hilfs­kräf­ten, aka­de­mi­sier­ten Pfle­ge­kräf­ten und ande­ren Berufs­grup­pen in den Ein­rich­tun­gen grund­sätz­lich sinn­vol­ler zu gestal­ten, um die heu­ti­gen Ver­sor­gungs­an­for­de­run­gen zu meistern.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Clau­dia Moll wur­de am 15. Dezem­ber 1968 in Esch­wei­ler bei Aachen gebo­ren. Sie ist eine deut­sche Poli­ti­ke­rin, Mit­glied in der SPD und Alten­pfle­ge­rin. Seit 2017 ist sie Mit­glied des Deut­schen Bun­des­ta­ges, in dem sie das Direkt­man­dat des Bun­des­tags­wahl­kreis Aachen II ver­tritt. Seit Janu­ar 2022 ist sie Bevoll­mäch­tig­te der Bun­des­re­gie­rung für Pfle­ge. Sie ist ver­hei­ra­tet und hat zwei Töch­ter. Clau­dia Moll ist gelern­te Alten­pfle­ge­rin mit Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on in der Geron­to­psych­ia­trie und arbei­te­te bis zu ihrer Wahl in den Deut­schen Bun­des­tag bei der Caritas.