Weil sich Ricardo Lange lautstark für bessere Bedingungen in der Pflege eingesetzt und die Missstände in den Medien angesprochen hat, darf er nicht mehr in seiner Klinik arbeiten. Chefredakteur Alexander Meyer-Köring hat mit ihm über die Hintergründe gesprochen.

Gab der Rechts­de­pe­sche aus­führ­li­che Ein­bli­cke: Inten­siv­pfle­ger Ricar­do Lange

Rechts­de­pe­sche: Herr Lan­ge, wie geht es Ihnen?

Ricar­do Lan­ge: Ich war schon sehr ent­täuscht, weil ich für die­se Kli­nik immer ein­ge­sprun­gen bin, wenn Not am Mann war, was ich ja als Zeit­ar­bei­ter eigent­lich gar nicht muss. Und obwohl ich mei­nen Dienst­plan immer eng in Abstim­mung mit der Dienst­lei­tung geschrie­ben habe, ich immer soli­da­risch war und zei­gen woll­te, dass ich da bin, hat man mich so behan­delt. Mein Hund war plötz­lich krank, da hat­te ich Früh­dienst. Freun­de sag­ten, der muss zum Arzt. Ich also dahin und der Vete­ri­när mein­te, ich sol­le am nächs­ten Tag, also Sonn­tag, wie­der mit dem Hund kommen.

Ich habe dann in der Kli­nik ange­ru­fen und gesagt, ich kann mor­gen nicht kom­men, möch­te mei­nen Dienst stor­nie­ren und bei mei­nem Hund blei­ben, dem geht´s nicht gut. Dort hat man gesagt: wir brau­chen dich aber! Und wie ich halt so bin, habe ich gesagt, ok, dann kom­me ich halt. Ich habe mei­ne Fami­lie gebe­ten, auf den Hund auf­zu­pas­sen. Ich bin nach einer schlaf­lo­sen Nacht dann zum Früh­dienst gefah­ren. Um 9 Uhr war der Ter­min beim Tier­arzt, aber schon um 8 Uhr rief mich mei­ne Fami­lie an, dass mein Hund ver­stor­ben sei.

Ich habe im Dienst dann gar nicht heu­len kön­nen, ich hat­te gar kei­ne Zeit dazu, weil ich vier Pati­en­ten betreu­en muss­te – und nicht zwei, wie von Herrn Spahn gefor­dert. Ich bin trotz­dem den gan­zen Dienst geblie­ben und bin dann nach Hau­se, um mei­nen Hund zu ver­ab­schie­den und im Gar­ten zu ver­gra­ben. Ich habe also mei­nen Hud qua­si ver­ra­ten, ein Fami­li­en­mit­glied. Und genau die­se Kli­nik hat auf­grund der Tat­sa­che, dass ich mich medi­al zuviel für die Pfle­ge ein­set­ze, mei­ne Diens­te stor­niert und möch­te mich nicht mehr im Haus haben.

Mich macht das trau­rig, vie­le ver­ste­hen das nicht. Dann geht man mit einem mul­mi­gen Gefühl in ande­re Kli­ni­ken und hat dann Angst, dass die einen auch aus­schlie­ßen wol­len. Aber mitt­ler­wei­le habe ich gemerkt, dass es da viel Soli­da­ri­tät gibt. Vie­le haben gesagt: wir sper­ren dich nicht, wir fin­den super, was du machst!

Ricardo Lange: Politiker kontaktieren mich

Rechts­de­pe­sche: Was haben Sie denn an posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen erhalten?



Ricar­do Lan­ge: Mich haben ganz vie­le Poli­ti­ker ange­ru­fen und ihre Soli­da­ri­tät bekun­det und kon­kre­te Hil­fe ange­bo­ten. Die haben ein­fach gesagt: wir ste­hen hin­ter dir, fin­den gut, was du machst und dass ich nicht auf­hö­ren soll. Es gibt natür­lich immer Leu­te die sagen, man sei ein Selbst­dar­stel­ler und ein Schau­spie­ler. Aber dabei ver­ges­sen die Leu­te immer, was man dafür opfert.

Viel Frei­zeit – man bekommt für die Auf­trit­te ja kein Geld. Man­che sagen: wann geht der denn noch arbei­ten? Ich sage: ich gehe arbei­ten, wie jeder ande­re auch. Wenn ande­re nach der Schicht auf der Couch hän­gen und meckern, mache ich media­le Arbeit für die Pfle­ge und ver­su­che etwas zu ändern. Die gan­zen Zusprü­che und die Soli­da­ri­tät von Kli­ni­ken und Poli­ti­kern hat mei­ne nega­ti­ves Gefühl erst mal gedämmt, aber die ers­ten Tage danach hat­te ich Bauch­schmer­zen und dach­te: Oh Gott, da setzt man sich für eine gute Sache ein und dann das.

Ich hät­te das ver­stan­den, wenn ich die Kli­nik beklaut oder Pati­en­ten gefähr­det hät­te. Aber ich wur­de gesperrt – das heißt ich darf die Kli­nik nicht mehr betre­ten – weil ich mich medi­al für die Pfle­ge ein­ge­setzt habe. Und das wur­de mir auch so am Tele­fon gesagt.

Man muss mit den Medien sprechen

Rechts­de­pe­sche: Sie haben einen hohen Preis für Ihr Enga­ge­ment gezahlt: den Hund ver­lo­ren, im Job gesperrt. Wür­den Sie sagen, es hat sich gelohnt?

Ricar­do Lan­ge: Ich bin nicht im Job gesperrt, und von mei­nem Hund konn­te ich mich nicht ver­ab­schie­den. Gestor­ben wäre er lei­der auch in mei­ner Abwe­sen­heit. Aber ich hät­te da sein kön­nen. Geop­fert habe ich Frei­zeit und vor allem Nerven.Wenn die Men­schen, die mich immer kri­ti­sie­ren, wüss­ten, wie­vie­le Medi­en­an­ge­bo­te ich immer aus­ge­schla­gen habe (z.B. Früh­stücks­fern­se­hen), um über­haupt noch mei­ne Arbeit als Pfle­ger zu machen. Es geht gar nicht dar­um, dass man Din­ge medi­al aus­schlach­tet, aber es ist nun mal so, dass man ohne eine Öffent­lich­keit auch nichts errei­chen kann. Die Leu­te den­ken, man geht ins Fern­se­hen und kriegt einen Hau­fen Geld dafür. Aber das ist ja gar nicht so. Du musst mit den Medi­en spre­chen, um die Sache plat­zie­ren zu können.

Ich habe für mich viel gelernt, habe klar, wer noch mein Freund ist und wer nicht. Vie­le Leu­te, die einen zuerst gefei­ert haben, haben einen dann spä­ter auch ent­täuscht. Ich habe ganz schnell ler­nen dür­fen, wer mei­ne wah­ren Freun­de sind, die wei­ter zu mir ste­hen und wer eben nicht. Ganz toll: Poli­ti­ker hören mir zu und fra­gen mich nach Rat. Ich nen­ne kei­ne Namen, aber die sind auf Bun­des­ebe­ne und an wei­te­ren Gesprä­chen mit mir inter­es­siert. Das ist für mich ein Gewinn. Die mel­den sich per­sön­lich bei mir, nicht über die Medien.

So habe ich Hoff­nung, dass sich eines Tages viel­leicht doch etwas zum Posi­ti­ven ändert. Ich möch­te nicht so rüber­kom­men, als wür­de ich mich hier sel­ber in den Him­mel loben. Es geht mir dar­um, im Aus­tausch zu sein. Vor allem mit Leu­ten, die poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen treffen.

Wertschätzung heisst, auch mal Nein zu sagen

Rechts­de­pe­sche: Haben Sie eine Bot­schaft an die Pfle­gen­den? Was sagen Sie Ihren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, die täg­lich in der Pfle­ge arbeiten?

Ricar­do Lan­ge: Mei­ne Bot­schaft wäre, dass man sich nicht auf die Medi­en ver­lässt, weil ja immer alle meckern, das The­ma Pfle­ge sei ja nicht in den Medi­en prä­sent. Die Medi­en haben andert­halb Jah­re berich­tet. Wir hat­ten genug Zeit, Din­ge dort zu plat­zie­ren. Wich­tig is vor allem, das man die Wert­schät­zung nicht nur von aus­sen ein­for­dert, son­dern dass wir bei uns sel­ber anfan­gen. Und Wert­schät­zung heisst doch ein­fach mal, Nein zu sagen. Nein, ich kom­me nicht aus dem Urlaub frü­her zurück. Nein, ich sprin­ge nicht ein.

Da geht es auch nicht dar­um, die gro­ße Revo­lu­ti­on zu star­ten oder dass man gar nicht mehr aus­hilft. Son­dern es geht ein­fach dar­um, dass wenn es für einen per­sön­lich nicht passt, weil man krank ist oder eine wich­ti­ge Fami­li­en­an­ge­le­gen­heit ansteht, man nicht zum Dienst geht. Wert­schät­zung fängt bei uns selbst an. Wir haben alle eine Gesund­heit, eine Fami­lie – alles Din­ge, die wir wert­schät­zen. Wenn wir uns sel­ber nicht wert­schät­zen – wer soll es denn dann machen? Wir müs­sen ler­nen, auch mal Nein zu sagen.

Rechts­de­pe­sche: Haben Sie Angst um Ihre Zukunft? Wür­den Sie alles wie­der genau so machen?

Ricar­do Lan­ge: Ich wür­de alles wie­der genau so machen. Ich bin der Typ, der etwas anspricht, wenn es ihn stört. Als ich in mei­ner alten Kli­nik gekün­digt habe, bin ich auch hoch zur Geschäfts­lei­tung und habe denen klar und deut­lich gesagt, was mir hier nicht passt, mich ankotzt und aus mei­ner Sicht total schief­läuft. Erst dann bin ich gegan­gen. Wür­de ich immer noch genau­so machen.

Ich habe Angst, Patient zu werden

Rechts­de­pe­sche: Haben Sie Angst vor der Zukunft der Pfle­ge allgemein?

Ricar­do Lan­ge: Anders­rum – ich habe Angst, selbst mal Pati­ent zu sein.



Rechts­de­pe­sche: Das sagt ja vie­les aus.



Ricar­do Lan­ge: Ich habe Angst, mal Pati­ent zu sein, weil ich möch­te, dass wenn ich krank bin – oder mei­ne Eltern, Freun­de – dass sie eine gute pfle­ge­ri­sche und medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung erhal­ten. Als ich mal einen Unfall hat­te, hat mei­ne Fami­lie am Kran­ken­bett die Urin­fla­sche geleert, weil wegen Per­so­nal­man­gels nie­mand gekom­men ist. Und ich woll­te auch nicht klin­geln, weil ich wuss­te, die haben ja viel zu tun. Ich habe gar nicht so um die Pfle­ge unbe­dingt Angst, weil wir es ja zum Teil mit in der Hand haben. Man muss ein­fach auch mal Nein sagen.

Aber der Pati­ent kann nicht ein­fach Nein sagen – er ist aus­ge­lie­fert, er braucht Hil­fe, er liegt da, weil er krank ist. Der Pati­ent ist wehr­los, die Pfle­ge nicht. Die kann sagen: mach ich nicht! Ich lass mich nicht mehr ausnutzen.

Rechts­de­pe­sche: Herr Lan­ge, vie­len Dank für das Telefoninterview.

Zur Per­son: Ricar­do Lan­ge lebt und arbei­tet in Ber­lin. Der 39-jäh­ri­ge ist zum Gesicht für die pre­kä­ren Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge gewor­den. Doch der Inten­siv­kran­ken­pfle­ger hat schon vor Coro­na auf den Pfle­ge­not­stand auf­merk­sam gemacht.