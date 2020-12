Am 26. November 2020 fand der Interdisziplinäre WundCongress (IWC) erstmalig digital statt.

Poli­tisch ver­ord­net, konn­te der IWC in die­sem Jahr nicht wie geplant als Hybrid-Ver­an­stal­tung in den tra­di­ti­ons­rei­chen Köl­ner Sar­to­ry-Sälen statt­fin­den, son­dern wur­de als rein vir­tu­el­ler Kon­gress durch­ge­führt. Ledig­lich ein Teil der Refe­ren­ten sowie die Koope­ra­ti­ons­part­ner waren vor Ort. Unter Ein­hal­tung stren­ger Hygie­ne­maß­nah­men wur­de das kom­plet­te Haupt­pro­gramm sowie die par­al­lel dazu lau­fen­den Satel­li­ten­sym­po­si­en und Insel­work­shops übertragen.

In dem fol­gen­den Making-of-Film gibt es neben den Stim­men von den Refe­ren­ten und Koope­ra­ti­ons­part­nern auch einen Blick hin­ter die Kulisse.

IWC 2021: „Wundversorgung nach der Pandemie“ – auch virtuell

Unter dem Titel „Wund­ver­sor­gung nach der Pan­de­mie“ ist die 14. Auf­la­ge des IWC am Don­ners­tag, 25. Novem­ber 2021, in den Köl­ner Sar­to­ry-Sälen geplant – sofern sich das Land dann tat­säch­lich nach der Pan­de­mie befin­det. Auch eine vir­tu­el­le Form der Teil­nah­me ist ange­dacht. Soll­te – wider Erwar­ten – eine Prä­senz­ver­an­stal­tung nicht mög­lich sein, wür­de der IWC erneut zum Online-For­mat. Anmel­den kann man sich ab sofort unter hier oder bequem via XING-Events. Bei der Anmel­dung kann sofort zwi­schen einer Teil­nah­me vor Ort und einer vir­tu­el­len Teil­nah­me gewählt werden.