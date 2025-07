Eine Pflege­hel­fe­rin lässt sich ein Tattoo stechen und erkrankt an einer Entzün­dung. Ihr Arbeit­ge­ber verwei­gert die Lohnfort­zah­lung – zu Recht, wie zwei Gerichte entschei­den. Die Erkran­kung sei selbst verschul­det.

Keine Entgelt­fort­zah­lung trotz Krank­heit? – Tattoo resul­tiert in Entzün­dung

Das Unter­arm-Tattoo einer Pflege­hel­fe­rin entzün­det sich – mit erheb­li­chen finan­zi­el­len Folgen. Bild: © Candace Beckwith | Dreamstime.com

Tätowie­rung führt zu Krank­mel­dung – Arbeit­ge­ber verwei­gert Entgelt­fort­zah­lung

Eine Pflege­hel­fe­rin ließ sich am Unter­arm tätowie­ren, was sich kurz darauf durch eine Entzün­dung schmerz­voll bemerk­bar machte. Die Frau meldete sich deshalb krank bei ihrem Arbeit­ge­ber, welcher davon nicht allzu begeis­tert war. Er ließ die Krank­mel­dung geltend stehen, leistete aller­dings für den Krank­heits­zeit­raum keine Entgelt­fort­zah­lung. Auf der Abrech­nung platzierte er den Hinweis „unbezahlte Freizeit“ für die entspre­chen­den Tage.

Gegen die Entschei­dung ihres Arbeit­ge­bers hat die Pflege­hel­fe­rin Zahlungs­klage erhoben. Die Kläge­rin meint, sie habe Anspruch auf Lohnfort­zah­lung, weil sie nicht wegen der Tätowie­rung selbst, sondern wegen einer späte­ren Hautent­zün­dung krank war. Diese Entzün­dung sei eine seltene Kompli­ka­tion, mit der sie nicht rechnen musste, da das Risiko dafür nur bei 1 bis 5 Prozent liege. Tätowie­run­gen seien heute üblich und wie bei risiko­rei­chen Hobbys gelte auch hier: Ein gerin­ges Risiko schließt den Anspruch auf Lohnfort­zah­lung nicht aus.

Der Arbeit­ge­ber sah das anders: Er war der Auffas­sung, dass eine selbst­ver­schul­dete Erkran­kung – wie hier durch ein Tattoo verur­sacht – nicht vom Arbeit­ge­ber finan­zi­ell getra­gen werden müsse, selbst wenn es zu einer unwahr­schein­li­chen Kompli­ka­tion gekom­men sei. Das Risiko einer sich anschlie­ßen­den Infek­tion gehöre nicht mehr zum norma­len Krank­heits­ri­siko und könne daher nicht der Beklag­ten aufge­bür­det werden.

Gericht entschei­det gegen die Kläge­rin

Das Arbeits­ge­richt Flens­burg hat die Klage in erster Instanz abgelehnt. Auch die Berufung vor dem Landes­ar­beits­ge­richt in Schles­wig-Holstein hatte keinen Erfolg.

Laut Gericht habe ein Arbeit­neh­mer zwar nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Entgelt­fort­zah­lungs­ge­setz Anspruch auf Entgelt­fort­zah­lung im Krank­heits­fall für die Zeit der Arbeits­un­fä­hig­keit bis zu sechs Wochen. Im vorlie­gen­den Fall sei dieser Anspruch aller­dings entfal­len, weil die Pflege­hel­fe­rin sich schuld­haft verhal­ten habe. Sie habe in erheb­li­chem Maße entge­gen ihrer eigenen Inter­es­sen gehan­delt.

Dazu führt das Gericht aus, dass das Entgelt­fort­zah­lungs­ge­setz mit § 3 sicher­stel­len soll, dass Arbeit­neh­mer bei unver­schul­de­ter Krank­heit weiter­hin Lohn bekom­men und die Kosten fair zwischen Arbeit­ge­ber und Kranken­kasse aufge­teilt werden. Dabei zähle aller­dings nur, ob der Arbeit­neh­mer selbst genug getan hat, um seine Gesund­heit zu schüt­zen und eine Krank­heit zu vermei­den. Nur wenn dieses Eigen­in­ter­esse grob verletzt wurde, könne der Anspruch auf Lohnfort­zah­lung entzo­gen werden.

Tattoo als freiwil­lige Gesund­heits­ge­fähr­dung

Im Fall der Kläge­rin sei die Hautent­zün­dung durch eine bakte­ri­elle Infek­tion eine direkte Folge der Tätowie­rung. Die Tätowie­rung selbst sei dabei keine medizi­nisch notwen­dige Maßnahme gewesen, sondern eine freiwil­lige, rein ästhe­ti­sche Entschei­dung. Die Kläge­rin habe demnach vorsätz­lich gehan­delt, dass sie bewusst die Verlet­zung der Haut durch die Tätowie­rung in Kauf nahm.

Zudem wusste die Kläge­rin – wie sie selbst vor Gericht vorge­tra­gen hatte – dass in bis zu 5 Prozent der Fälle Kompli­ka­tio­nen wie Entzün­dun­gen auftre­ten können. Damit hätte sie mit der Möglich­keit einer Erkran­kung rechnen müssen und nahm das Risiko billi­gend in Kauf. Bei Medika­men­ten etwa werde eine Neben­wir­kung als häufig angese­hen, wenn diese in mehr als 1 Prozent aber weniger als 10 Prozent der Fälle auftrete.

Das Gericht unter­nahm in diesem Zuge auch einen Vergleich zu Sport­ver­let­zun­gen: Auch hier entfalle der Anspruch, wenn sich jemand beson­ders leicht­sin­nig oder riskant verhält und sich in einer Art und Weise sport­lich betätigt, die seine Fähig­kei­ten übersteigt (vgl. BAD 07.101981 – 5 AZR 338/79).

Daraus ergebe sich im Ergeb­nis, dass die Kläge­rin die Erkran­kung schuld­haft verur­sacht und daher keinen Anspruch auf Entgelt­fort­zah­lung habe.

Quelle: LAG Schles­wig-Holstein, Urteil vom 22.05.2025 – 2 Ca 278/24