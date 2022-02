Wenn es wegen einer Corona-Impfung zu einem Impfschaden kommt, hat die Person Anspruch auf eine Versorgungsleistung. Betroffene wenden sich mit einem Antrag an den Staat. Jetzt klagt ein ein 37-Jähriger Mann aus Brühl direkt gegen den Hersteller Astrazeneca. Welche Wege es für Betroffene gibt und wie der rechtliche Rahmen in solchen Fällen aussieht, lesen Sie im Folgenden.

Wer hat Anspruch auf Versorgungsleistung wegen eines Impfschadens?

Seit dem 27. Dezem­ber 2020 gilt ein bun­des­ein­heit­li­cher Anspruch auf Ent­schä­di­gung für alle, die sich in Deutsch­land mit einem zuge­las­se­nen Impf­stoff gegen das Coro­na­vi­rus imp­fen las­sen und bei denen es des­halb zu einem gesund­heit­li­chen Scha­den – also Impf­scha­den – kommt. So sieht es der § 60 des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes vor. Dort heißt es außer­dem, dass der Anspruch auf Ent­schä­di­gung unab­hän­gig von den öffent­li­chen Emp­feh­lun­gen der Lan­des­be­hör­den ist. Das gilt aller­dings nur für die Schutz­imp­fung gegen das Coro­na­vi­rus, nicht für ande­re Impfungen.

Was ist ein Impfschaden?

„Die gesund­heit­li­che und wirt­schaft­li­che Fol­ge einer über das übli­che Aus­maß einer Impf­re­ak­ti­on hin­aus­ge­hen­den gesund­heit­li­chen Schä­di­gung durch die Schutz­imp­fung“, heißt es in § 2 des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes zur Begriffs­be­stim­mung. Das bedeu­tet: Vor­über­ge­hen­de Neben­wir­kun­gen nach einer Coro­na-Imp­fung wie Kopf­schmer­zen, Müdig­keit und Schmer­zen an der Ein­stich­stel­le gel­ten nicht als Impf­scha­den.

Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut (PEI) berich­tet aus­führ­lich über die „Ver­dachts­fäl­le von Neben­wir­kun­gen oder Impf­kom­pli­ka­tio­nen im zeit­li­chen Zusam­men­hang mit der Imp­fung“, wie es im Sicher­heits­be­richt des Insti­tuts heißt. Der Bericht erfasst den Beginn der Impf­kam­pa­gne am 27.12.2020 bis zum 31.12.2021. In die­ser Zeit wur­den laut Robert-Koch-Insti­tut (RKI) 148.760.720 Imp­fun­gen gegen das Coro­na-Virus durch­ge­führt. Das PEI hat ins­ge­samt 244.576 Ver­dachts­fäl­le einer Neben­wir­kung gemeldet.

Im PEI-Sicher­heits­be­richt wer­den unter dem Punkt „Sehr sel­te­ne Risi­ken der COVID-19-Impf­stof­fe“ unter ande­rem Myo­kar­di­tis und das Guil­lain-Bar­ré-Syn­drom genannt. „Als schwer­wie­gen­de, in eini­gen weni­gen Fäl­len auch töd­li­che Neben­wir­kung“ wer­den in dem Bericht auch Throm­bo­sen in Kom­bi­na­ti­on mit einer Throm­bo­zy­to­pe­nie auf­ge­führt. Also ein Ver­schluss von Blut­ge­fä­ßen, die auch Hirn­ve­nen betref­fen können.

Hirnvenen-Thrombose nach Impfung mit AstraZeneca

Im Fall des 37-jäh­ri­gen Sebas­ti­an Schö­nert ist genau die­ser Impf­scha­den ein­ge­tre­ten. In einem Inter­view mit dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land berich­tet er von sei­nen Erfahrungen.

Er selbst sei eigent­lich top fit, habe selbst ein Fit­ness­stu­dio gelei­tet und mache vier Mal die Woche Sport und gehe jog­gen oder Base­ball spie­len. Gegen das Coro­na-Virus habe er sich vor allem des­halb imp­fen las­sen, um ande­re zu schüt­zen, erklärt er im Interview.

Doch trotz sei­nes gerin­gen Risi­kos erlitt er eine Sinus­ven­en­throm­bo­se. Er ist damit einer von 232 Fäl­len, die das PEI ver­zeich­net hat. 43 Per­so­nen sind dar­an gestor­ben. Schö­nert hat­te „zugleich maxi­ma­les Pech und maxi­ma­les Glück“, wie er dem Redak­ti­ons­netz­werk sagt.

Gegen den Impf­stoff­her­stel­ler Astra­Ze­ne­ca möch­te er nicht des­halb kla­gen, weil es aus­ge­rech­net ihn mit der Throm­bo­se erwischt hat. Son­dern, weil er sich von dem Unter­neh­men unge­recht behan­delt fühlt. All sei­ne Laborda­ten und sei­ne Krank­heits­ge­schich­te hat er dem Unter­neh­men zur Ver­fü­gung gestellt. Dar­über hin­aus hat er sich auch einer Zweit- und Dritt­imp­fung unter­zo­gen, die medi­zi­nisch über­wacht und wis­sen­schaft­lich beglei­tet wur­de. All das habe er getan, um dabei zu hel­fen, den Impf­stoff siche­rer zu machen, damit kei­ner einen Impf­scha­den erlei­den muss.

Vom Unter­neh­men habe er dafür kei­ner­lei Aner­ken­nung erhal­ten und habe des­halb beschlos­sen, Astra­Ze­ne­ca zu ver­kla­gen. Gemein­sam mit sei­nem Anwalt Joa­chim Cäsar-Prel­ler will er das Vor­ha­ben durch­set­zen. Streit­sum­me sind mode­ra­te 30.000 Euro Scha­dens­er­satz, da Schö­nert über kei­ne Rechts­schutz­ver­si­che­rung verfügt.

Wer haftet wann?

Dass Betrof­fe­ne eines Impf­scha­dens in Ver­bin­dung mit der Coro­na-Imp­fung direkt den Her­stel­ler ver­kla­gen, ist unge­wöhn­lich. Denn wer in sol­chen Fäl­len haf­tet, ist eigent­lich klar geregelt.

Ärz­te haf­ten nur für einen Scha­den, wenn sie tat­säch­lich auch einen Feh­ler gemacht, also schuld­haft etwas falsch gemacht haben. Das kann zum Bei­spiel die fal­sche Dosie­rung des Impf­stoffs sein. Soll­ten sie den Pati­en­ten aber rich­tig über die bekann­ten Neben­wir­kun­gen und mög­li­chen Schä­den infor­miert haben, haf­ten Ärz­te nicht.

In beson­de­ren Fäl­len kön­nen aber auch die Her­stel­ler des Impf­stoffs selbst haf­ten. Laut § 84 Absatz 1 Arz­nei­mit­tel­ge­setz (AMG) ist der Her­stel­ler dann zum Scha­dens­er­satz ver­pflich­tet, wenn

das Arz­nei­mit­tel bei bestim­mungs­ge­mä­ßem Gebrauch schäd­li­che Wir­kun­gen hat, die über ein nach den Erkennt­nis­sen der medi­zi­ni­schen Wis­sen­schaft ver­tret­ba­res Maß hin­aus­ge­hen oder

der Scha­den infol­ge einer nicht den Erkennt­nis­sen der medi­zi­ni­schen Wis­sen­schaft ent­spre­chen­den Kenn­zeich­nung, Fach­in­for­ma­ti­on oder Gebrauchs­in­for­ma­ti­on ein­ge­tre­ten ist.

Die Fra­ge, die sich nun im Fall von Sebas­ti­an Schö­nert stellt, ist: Geht die Sinus­ven­en­throm­bo­se über die­ses Maß hinaus?

Eine Kla­ge gegen einen Impf­stoff­her­stel­ler ist auch dann denk­bar, wenn Neben­wir­kun­gen auf­tre­ten, die noch nicht bekannt sind. In sol­chen Fäl­len müss­te der Geschä­dig­te aller­dings genau dar­le­gen kön­nen, dass die schäd­li­che Wir­kung auch tat­säch­lich wegen der Imp­fung auf­ge­tre­ten ist.

Impfstoff-Hersteller werden staatlich entlastet

Doch auch wenn Schö­nert mit sei­ner Kla­ge Erfolg haben soll­te, haf­tet Astra­Ze­ne­ca nur bedingt. Zwar kann der Her­stel­ler für Impf­schä­den ver­klagt und haft­bar gemacht wer­den. Soll­te das Unter­neh­men aber tat­säch­lich für einen Scha­den auf­kom­men müs­sen, über­nimmt der Staat die Kos­ten dafür. Der Geschä­dig­te kann also sei­ne Ansprü­che gel­tend machen, die Kos­ten trägt aber der Staat.

Die bes­ten Chan­cen auf Ent­schä­di­gung haben Betrof­fe­ne ver­mut­lich, wenn sie ihre Ansprü­che direkt gegen­über dem Staat gel­tend machen. Laut Recher­chen des „Tages­spie­gel“ gab es bis Ende Janu­ar 2022 1.630 Anträ­ge auf Ent­schä­di­gung eines Impfschadens.

Vom zustän­di­gen Lan­des­amt Ber­lin heißt es, dass ein Anspruch auf Ver­sor­gung nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz nur dann besteht, wenn die gesund­heit­li­che Schä­di­gung län­ger als sechs Mona­te, also dau­er­haft anhält und nicht fol­gen­los abheilt. Außer­dem muss die Schä­di­gung ohne jeden Zwei­fel als direk­te Fol­ge der Imp­fung auf­ge­tre­ten sein. Unter Anwen­dung des Bun­des­ver­sor­gungs­ge­set­zes (BVG) haben Betrof­fe­ne im Bedarfs­fall Anspruch auf

Ver­sor­gung mit Hilfsmitteln

Heil- und Krankenbehandlung

Pfle­ge­kos­ten

lau­fen­de Geldleistungen

Für­sor­ge­leit­stun­gen

Einen Pau­schal­be­trag für die Geld­leis­tun­gen gibt es dem­nach nicht. Der Grad der Schä­di­gungs­fol­ge bestimmt über die Höhe der Geld­leis­tung. Ab einem Grad von 30 ist sogar eine monat­li­che Ren­te denkbar.

Ansprüche geltend zu machen ist nicht einfach

Der Weg über den Rechts­streit, den Schö­nert und sein Anwalt Cäsar-Prel­ler gewählt haben, ist zwar sicher­lich kein ein­fa­cher. Aber auch sei­nen Ver­sor­gungs­an­spruch direkt beim Staat gel­tend zu machen, ist nicht leicht. Denn bis ein Impf­scha­den aner­kannt wird, kann eini­ge Zeit vergehen.

Laut „Tages­spie­gel“ wur­de von den 1.630 Anträ­gen in Sachen Impf­scha­den bis­her nur ein Bruch­teil geneh­migt: 25 Antrags­stel­lern wur­de eine Ent­schä­di­gung bezahlt oder bewil­ligt. 41 Fäl­le wur­den abgelehnt.

