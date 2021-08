An komplexen Herausforderungen wie z.B. den Klimaschutz mangelt es in diesen Zeiten nicht. Auch die Überwindung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite erfordert ein hohes Maß an gesellschaftlicher Solidarität. Existentielle wirtschaftliche Krisensituationen müssen aufgefangen werden - die Solidargemeinschaft muss sich bewähren.

In vol­lem Gan­ge: das Ren­nen um Nachhaltigkeitsziele

Kli­ma­schutz und mehr: Zwei wei­te­re fun­da­men­ta­le Kri­sen for­dern die Gesell­schaft zusätz­lich. Zum einen stellt die welt­wei­te Kli­ma­kri­se das Über­le­ben kom­men­der Genera­tio­nen auf unse­rer Erde ernst­haft in Fra­ge – Hand­lungs­be­darf ist drin­gend gebo­ten. Zum ande­ren befin­den wir uns in Deutsch­land in einer demo­gra­phi­schen Kri­se. Es wach­sen in unse­rer Gesell­schaft nicht genug jun­ge Men­schen her­an, um den Bedarf an Nach­wuchs­kräf­ten auch nur annä­hernd zu decken.

Es gibt der­zeit kaum eine Bran­che, die nicht ele­men­tar von Per­so­nal­sor­gen betrof­fen ist. Ganz beson­ders gilt dies für das Gesund­heits­we­sen und dabei im Brenn­punkt: die Pflege.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Der kon­se­quen­te Kli­ma­schutz ist die Auf­ga­be der Zeit. Ansons­ten dro­hen schon bald unab­seh­ba­re Fol­gen für die nach­fol­gen­den Genera­tio­nen. Das Gesund­heits­we­sen, als die mit Abstand größ­te Bran­che unse­rer Volks­wirt­schaft muss hier­zu beitragen.

Nach­hal­tig­keit muss im Gesund­heits­dienst zwin­gend zu einem zen­tra­len The­ma wer­den. Das betrifft auch das Manage­ment der Lie­fer­ket­ten (eng­lisch: Sup­ply-Chains). Dabei wird das The­ma „Regio­na­li­tät“ stär­ker an Bedeu­tung gewin­nen. Glo­ba­le Lie­fer­ket­ten sind auf ihre Sinn­haf­tig­keit zu über­prü­fen. Öko­lo­gi­schen und sozia­le Pro­duk­ti­ons­be­din­gun­gen sowie die Trans­port­we­ge müs­sen kri­tisch hin­ter­fragt werden.

Die öko­lo­gi­sche Aus­rich­tung der Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie schafft über­dies Zufrie­den­heit und Mit­ar­bei­ter­bin­dung, auf die in Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels kaum eine Ein­rich­tung mehr ver­zich­ten kann. Die kom­men­den Genera­tio­nen wer­den ihren künf­ti­gen Arbeit­ge­ber sehr inten­siv dahin­ge­hend bewer­ten, inwie­fern er zur Bekämp­fung der Kli­ma­kri­se bei­trägt. Nach­hal­ti­ges Han­deln wird zur Bedin­gung sine qua non des erfolg­rei­chen Arbeitgebers.

Dazu gesellt sich das The­ma der wert­schät­zen­den Mit­ar­bei­ter­füh­rung. Hier wird es dar­um gehen, dem kost­ba­ren Gut des (knap­pen) Mit­ar­bei­ters einen ent­spre­chen­den Umgang geprägt von Wert­schät­zung zukom­men zu las­sen. Es hat sich her­aus­ge­stellt, dass es wenig sinn­voll für ein Unter­neh­men ist gewal­ti­ge Beträ­ge ins Arbeit­ge­ber­mar­ke­ting zu inves­tie­ren um dann an Cent Beträ­gen bei­spiels­wei­se für eine ange­neh­me Berufs­klei­dung zu sparen.

Langfristige Partnerschaften

Zur nach­hal­ti­gen Gestal­tung von Sup­ply-Chains wer­den lang­fris­ti­ge Part­ner­schaf­ten benö­tigt, bei denen nicht mehr so sehr auf den nied­rigs­ten Preis fokus­siert wird. Es gilt viel­mehr Syn­er­gien in der Wert­schöp­fungs­ket­te part­ner­schaft­lich zu erschlie­ßen. Lie­fer­eng­päs­se auf­grund der Coro­na-Kri­se haben den Wert von fle­xi­blen Part­nern deut­lich her­vor­ge­ho­ben. Im Fall der Tex­til­lo­gis­tik hat dies vor allem am Bei­spiel des Ersat­zes der nicht mehr ver­füg­ba­ren Ein­weg­pro­duk­ten durch inno­va­ti­ve Mehr­weg­lö­sun­gen ein­drucks­voll gezeigt.

Nachhaltigkeit statt Nachlässigkeit

Nach­hal­tig­keit bedeu­tet nicht, dass die Kos­ten­fra­ge außer Acht gelas­sen wird. Nach­hal­tig­keit fängt zunächst mit Nach­den­ken an, also mit dem In-Fra­ge-stel­len aller Pro­duk­te und Pro­zes­se in einer Wert­schöp­fungs­ket­te hin­sicht­lich ihrer Sinn­haf­tig­keit und ihrer sinn­vol­le­ren Alter­na­ti­ven. Tex­ti­le Kreis­lauf­sys­te­me ste­hen viel­fach im Wett­be­werb zu Ein­weg­sys­te­men, wie etwa:

OP-Män­tel und OP-Abde­ckun­gen aus inno­va­ti­ven Textilien

Schutz­kit­tel aus Mikrofilamenten

Nach­hal­ti­ge Tex­ti­len und zwar von der Pro­duk­ti­on bis zur Entsorgung

Tex­ti­le Voll­ver­sor­gung (kli­ma­neu­tral)

Tex­ti­le aus Ozeanplastik

Bio­kom­pos­tier­ba­re Textilien

Voll­stän­di­ges Recy­cling von gebrauch­ten Textilien

OP-Män­tel aus inno­va­ti­ven Tex­ti­li­en Bild: DTV

Die­se Pro­duk­te und Pro­zes­se müs­sen über das Ende des Lebens­zy­klus wei­ter­ge­dacht wer­den. Ver­wert­bar­keit und Wie­der­ver­wend­bar­keit sind selbst­ver­ständ­li­che Aspek­te der Kreis­lauf­wirt­schaft und das zen­tra­le The­ma der Zukunft. Ver­langt ist, dass die Gewohn­hei­ten der Weg­werf­kul­tur ver­ab­schie­det wer­den – für den Klimaschutz.

Regionalität und Globalisierung

Die Glo­ba­li­sie­rung ist ein wich­ti­ger Fak­tor der welt­wei­ten wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung. Sie beinhal­tet enor­me Chan­cen für die Ent­wick­lung gera­de der ärms­ten Län­der der Erde. Aus den Erfah­run­gen der Coro­na-Kri­se kön­nen aller­dings zukunfts­wei­sen­de Schluss­fol­ge­run­gen gezo­gen werden:

Die Glo­ba­li­sie­rung sys­tem­re­le­van­ter Lie­fer­ket­ten machen das jewei­li­ge Sys­tem extrem anfäl­lig. Regio­na­le Struk­tu­ren dür­fen nicht voll­stän­dig eli­mi­niert wer­den. Ansons­ten ent­fal­len Back­ups, z.B. bei Stö­run­gen der inter­na­tio­na­len Transportwege.

Die Glo­ba­li­sie­rung darf nicht auf Kos­ten der sozia­len und öko­lo­gi­schen Stan­dards statt­fin­den. Inter­na­tio­na­le Arbeits­tei­lung ist zur Auf­recht­erhal­tung des Lebens­stan­dards sinn­voll und wich­tig. Es müs­sen daher sozia­le und öko­lo­gi­sche Stan­dards ein­ge­for­dert wer­den, die unse­ren inter­na­tio­na­len Sup­ply-Chains zugrun­de gelegt wer­den müs­sen. Und um die­se auch ver­läss­lich gestal­ten zu kön­nen müs­sen lang­fris­ti­ge Bezie­hun­gen und Ver­trau­en auf­ge­baut wer­den. Ansons­ten besteht die Gefahr des Eti­ket­ten­schwin­dels. In der Tex­til­bran­che bedeu­tet das bei­spiels­wei­se, dass wesent­lich mehr Bio-Baum­wol­le ver­kauft als her­ge­stellt wird!

Kos­ten­vor­tei­le inter­na­tio­na­ler Beschaf­fung dür­fen nicht bis auf den letz­ten Cent aus­ge­reizt wer­den. Oft lie­gen die Mehr­kos­ten einer öko­lo­gisch und sozi­al ein­wand­frei­en Pro­duk­ti­on nur bei weni­gen Pro­zent­punk­ten, ins­be­son­de­re im Hin­blick auf den Preis am hei­mi­schen Markt.

Das Anle­gen von Reser­ven für den Kri­sen­fall ist bei glo­ba­li­sier­ter Beschaf­fung unab­ding­bar. Die­ses wird sei­tens der Bun­des­re­gie­rung für die Berei­che des Gesund­heits­we­sen mas­siv vor­an­ge­trie­ben. Außer Acht gelas­sen wird dabei aller­dings, dass Ein­weg­sys­te­me wesent­lich anfäl­li­ger sind, als Mehr­weg­sys­te­me. Für die Tex­til­bran­che gilt: die Pan­de­mie­re­ser­ven sind in den Umlauf­be­stän­den bereits ent­hal­ten. Bei­spiel Infek­ti­ons­schutz­kit­tel: für 200.000 Anwen­dun­gen von Infek­ti­ons­schutz­kit­teln muss ich 200.000 Ein­weg­män­tel vor­hal­ten. Im Mehr­weg­sys­tem brau­che ich nur 2.000 Män­tel, die 100 mal auf­be­rei­tet wer­den können.

Mehr­weg­sys­te­me für eine grü­ne­re Welt

Fazit

„Jeder Angriff bie­tet auch eine Chan­ce“, lau­tet ein mili­tä­ri­sches Sprich­wort. Die Coro­na-Pan­de­mie ist ein mas­si­ver Angriff auf unse­re Zivi­li­sa­ti­on. Sie bie­tet zugleich aber auch Chan­cen, wenn wir sie als „Schuss vor den Bug begrei­fen“. Es geht nicht mehr so wei­ter wie bis­her! Die Acht­sam­keit auf unse­re Umwelt, unse­re Gesund­heit unse­re Mit­men­schen muss stei­gen. Nur so kön­nen die gro­ßen Kri­sen unse­rer Zeit gemeis­tert wer­den. Für die Beschaf­fung der Gesund­heits­ein­rich­tun­gen erge­ben sich unter dem Aspekt der Nach­hal­tig­keit neue Auf­ga­ben. Belast­ba­re Sup­ply-Chai­nes, Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment mit Part­nern, öko­lo­gi­sche Aus­rich­tung von Pro­duk­ten und Pro­zes­sen, Regio­na­li­tät und nach­hal­ti­ge Logis­tik lau­ten die zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen. Für einen nach­hal­ti­gen Klimaschutz.

Quel­le: Ste­phan Richtzenhain