Das Klini¬≠kum Lippe ‚Äď hier ein Bild vom Stand¬≠ort in Detmold. Bild: Tsungam

Nach Eigen­aus­kunft ist die Klini­kum Lippe GmbH eines der größten kommu­na­len Kranken­häu­ser in Deutsch­land: Insge­samt 2.800 Mitar­bei­ter sind an den drei Stand­or­ten in Detmold, Lemgo und Bad Salzu­flen tätig und arbei­ten pro Jahr rund 100.000 Behand­lungs­fälle (statio­när, teilsta­tio­när, ambulant) ab.

Das sind beein¬≠dru¬≠ckende Angaben f√ľr den Klinik¬≠ver¬≠bund, der auch Teil des Univer¬≠si¬≠t√§ts¬≠kli¬≠ni¬≠kums OWL der Univer¬≠si¬≠t√§t Biele¬≠feld ist ‚Äď w√§ren da nicht die vielen Schlag¬≠zei¬≠len der letzten Zeit, die ein ganz anderes Schlag¬≠licht werfen: Ob ein massi¬≠ver Cyber¬≠an¬≠griff im Novem¬≠ber 2022, der √∂ffent¬≠lich ausge¬≠tra¬≠gene Streit um den entlas¬≠se¬≠nen Chefarzt der Kinder¬≠kli¬≠nik im Februar 2023 oder j√ľngst eine Anzeige gegen den Klinik¬≠chef wegen des Verdachts auf Untreue: Nur ein paar Beispiele f√ľr die zuletzt nicht beson¬≠ders vertrau¬≠ens¬≠bil¬≠den¬≠den Meldun¬≠gen rund um das Klini¬≠kum Lippe.

Missach­tet das Klini­kum Lippe Überlas­tungs­an­zei­gen?

Und dieser Tage wird die Ansamm¬≠lung schlech¬≠ter Nachrich¬≠ten noch um einen weite¬≠ren Punkt erg√§nzt: Denn seit Dezem¬≠ber muss sich das Arbeits¬≠ge¬≠richt in Detmold mit der Klage einer Pflege¬≠fach¬≠frau gegen das Klini¬≠kum Lippe ausein¬≠an¬≠der¬≠set¬≠zen. Darin wirft die Pfleg¬≠fach¬≠frau ihrem Arbeit¬≠ge¬≠ber vor, Beschwer¬≠den √ľber Arbeits¬≠√ľber¬≠las¬≠tung und Perso¬≠nal¬≠man¬≠gel nicht ernst zu nehmen.

Die Pflege¬≠fach¬≠kraft, die laut Medien¬≠be¬≠rich¬≠ten in der Pallia¬≠tiv¬≠sta¬≠tion am Stand¬≠ort Lemgo arbei¬≠tet, soll sich nach eigener Aussage gemein¬≠sam mit ihren Kolle¬≠gen in diesem und im vergan¬≠ge¬≠nen Jahr 47 Mal bei der Klinik¬≠lei¬≠tung gemel¬≠det haben, um eine perso¬≠nelle Unter¬≠be¬≠set¬≠zung anzuzei¬≠gen: Statt der vorge¬≠se¬≠he¬≠nen zwei Pflege¬≠fach¬≠kr√§fte sei vielfach nur eine Pflege¬≠fach¬≠kraft f√ľr die bis zu neun Patien¬≠ten zust√§n¬≠dig gewesen.

Die Konse¬≠quenz daraus war, dass die Patien¬≠ten nicht immer in angemes¬≠se¬≠ner Weise versorgt werden konnten. Insbe¬≠son¬≠dere f√ľr notwen¬≠dige psycho¬≠lo¬≠gi¬≠sche Gespr√§¬≠che blieb keine Zeit mehr, wie von der Kl√§ge¬≠rin berich¬≠tet wird. Sie schil¬≠dert auch, dass sie gelegent¬≠lich die Entschei¬≠dung treffen musste, welche Patien¬≠ten sie priori¬≠siert behan¬≠delt.

Des Weite­ren soll es durch die Unter­be­set­zung häufi­ger vorge­kom­men sein, dass die Pausen­zei­ten nicht einge­hal­ten werden konnte. Auch das wurde mehrfach bei der Klinik­lei­tung angezeigt. Diese soll aber die sogenann­ten Überlas­tungs­an­zei­gen aber nicht ernst genom­men haben.

Ergeb­nis im März erwar­tet

Mit der Klage vor dem Arbeits¬≠ge¬≠richt Detmold strebt die Pflege¬≠fach¬≠frau eine Verbes¬≠se¬≠rung der Arbeits¬≠be¬≠din¬≠gun¬≠gen f√ľr sich und ihre Kolle¬≠gin¬≠nen und Kolle¬≠gen an.

Und die scheint im Klini¬≠kum Lippe dringend geboten zu sein: Denn auch an den anderen Stand¬≠or¬≠ten wird von √§hnlich gelager¬≠ten Sachver¬≠hal¬≠ten berich¬≠tet, teils beglei¬≠tet mit schwe¬≠ren Vorw√ľr¬≠fen.

Im Gerichts­saal machte der Richter jeden­falls schnell klar, dass die Klage ein wichti­ges Thema sei. Nach kurzer Befra­gung beider Seiten kam er zu dem Schluss, dass eine außer­ge­richt­li­che Einigung schwie­rig sei.

Bis Januar hat die Klinik¬≠lei¬≠tung, die sich im Gericht durch einen Anwalt vertre¬≠ten lie√ü, Zeit, um auf die Vorw√ľrfe reagie¬≠ren. Im M√§rz folgt dann ein n√§chs¬≠ter Termin.

Stellung­nahme des Heraus­ge­bers

Nach Ansicht von Prof. Dr. Volker Gro√ükopf, Profes¬≠sor f√ľr Rechts¬≠wis¬≠sen¬≠schaf¬≠ten an der Katho¬≠li¬≠sche Hochschule NRW und Heraus¬≠ge¬≠ber der Fachzeit¬≠schrift Rechts¬≠de¬≠pe¬≠sche, ist der vorlie¬≠gende Fall gleich in mehrfa¬≠cher Sicht bedeut¬≠sam.

‚ÄěDieser Fall ist bereits deshalb richtungs¬≠wei¬≠send, als das hier eine Pflege¬≠fach¬≠per¬≠son vor aller √Ėffent¬≠lich¬≠keit die Missst√§nde in ihrer Einrich¬≠tung anpran¬≠gert. Dies kommt nicht oft vor und ist in etwa vergleich¬≠bar mit dem Fall des Senio¬≠ren¬≠heims in Schlier¬≠see, wo eine Pflege¬≠kraft als Whist¬≠le¬≠b¬≠lo¬≠we¬≠rin die dort herrschen¬≠den Zust√§nde darge¬≠legt hat‚Äú, so Gro√ükopf.

‚ÄěDabei seien grund¬≠s√§tz¬≠lich alle Pflege¬≠kr√§fte dazu aufge¬≠for¬≠dert etwaige Missst√§nde zu benen¬≠nen, sei es aufgrund des Berufs¬≠ethos oder der recht¬≠li¬≠chen Garan¬≠ten¬≠stel¬≠lung heraus‚Äú, erkl√§rte Gro√ükopf.

‚ÄěEin weite¬≠rer spannen¬≠der Aspekt dieses Falles ist, dass Pausen nicht genom¬≠men werden konnten ‚Äď und hier gibt es das Arbeits¬≠zeit¬≠ge¬≠setz in Deutsch¬≠land, welches verpflich¬≠tend nach sechs Arbeits¬≠stun¬≠den eine Pause anord¬≠net; bei bis zu neun Stunden m√ľssen dann 30 Minuten Pause, ab neun Stunden mindes¬≠tens 45 Minuten Pause genom¬≠men werden. Und diese Pause muss auch gegen den Willen des Arbeit¬≠neh¬≠mers vom Arbeit¬≠ge¬≠ber gew√§hrt werden.‚Äú

Die Nicht¬≠ge¬≠w√§h¬≠rung der Pause w√ľrde f√ľr den Arbeit¬≠ge¬≠ber gegebe¬≠nen¬≠falls zu zwei Konse¬≠quen¬≠zen f√ľhren: Zum einen ist die tats√§ch¬≠lich geleis¬≠tete Arbeits¬≠zeit nachzu¬≠ver¬≠g√ľ¬≠ten, falls die Pause aus dem Arbeits¬≠ent¬≠gelt abgezo¬≠gen wurde. Zum anderen droht wegen der Nicht¬≠ge¬≠w√§h¬≠rung ein Bu√ügeld nach ¬ß 22 ArbZG, bei behaar¬≠lich Wieder¬≠ho¬≠lung sogar eine Geld- oder Freiheits¬≠strafe gem√§√ü ¬ß 23 ArbZG.

‚ÄěEs bleibt an dieser Stelle √§u√üerst spannend, wie das Gericht entschei¬≠den wird‚Äú, so Prof. Dr. Gro√ükopf. Und weiter: ‚ÄěIch hoffe, dass das Gericht am Ende zu einer Entschei¬≠dung kommen wird, die sowohl die Sicher¬≠heit der Patien¬≠ten als auch den Schutz des einge¬≠setz¬≠ten Perso¬≠nal ‚Äď insbe¬≠son¬≠dere vor einem weite¬≠ren Ausbren¬≠nen ‚Äď st√§rkt.‚Äú