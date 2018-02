Laut Prognosen sind bereits heute vier Millionen Menschen ersetzbar durch Maschinen oder Computer. Sie helfen nicht mehr nur in der Logistik oder beim Produktbau, sondern assistieren auch in Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Daher hat das ZDF-Reporterteam Einrichtungen besucht, in denen Roboter und Menschen Seite an Seite arbeiten. Neben dem Institut für Robotik und Mechatronik am DLR in Aachen, befinden sich darunter auch das Universitätsklinikum Heidelberg sowie die Reha-Klinik in Bad Liebenstein. In letzterer helfen Roboter Patienten bei dem Lauftraining und in der Uniklinik werden roboterbasierte Systeme im OP-Saal erprobt. Eindrucksvoll zeigt die Dokumentation den vielfältigen Einsatz von Robotern und fragt stets nach den Vor- und Nachteilen. „Kollege Roboter – Jobkiller oder Chance“ wird am 01.März 2018 um 14:45 Uhr auf ZDFinfo ausgestrahlt und ist bis Anfang Februar 2019 in der Mediathek verfügbar.

Quelle: ZDFinfo