Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat eine umfassende Übersicht zu verschiedenen Bewegungskonzepten veröffentlicht, die sich zur Anwendung mit Pflegebedürftigen in der stationären Pflege eignen.

Bewegungsförderung ist wichtig für die körperliche und kognitive Gesundheit pflegebedürftiger Menschen. Barabasa/Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Bewegung ist enorm wichtig- auch bzw. gerade im höheren Alter. Es fördert die Gesundheit und erhält die Selbständigkeit älterer Menschen. Regelmäßige Bewegungseinheiten sollten daher eine wichtige Rolle in der stationären Pflege spielen und nicht vernachlässigt werden.

Auch interessant Prävention zu empfehlen Studien belegen Wirksamkeit von Prävention in stationärer Pflege Entgegen der häufigen Skepsis seitens der Heimleitung zeigen präventive Angebote zur Förderung von körperlicher und mentaler Aktivität in der stationären Pflege ihre Wirkung und sind daher zu empfehlen. In einem Forschungsprojekt hat die Hochschule Fulda die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen in der Pflege untersucht.

Für Betreuer und Pflegende ist es allerdings oftmals schwierig einzuschätzen, welche Bewegungen für Bewohner noch möglich und demnach überhaupt geeignet und wirksam sind. Auch an Evidenz von Konzepten der Bewegungsförderung in der Pflege mangelt es noch. Aus diesem Grund hat die Universität Bielefeld im Auftrag des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) eine umfassende Studie durchgeführt, um die Eignung und Wirksamkeit bewegungsfördernder Interventionen zu testen. Die Ergebnisse wurden vom ZQP in der Übersicht „Bewegungsförderung in der stationären Pflege“ zusammengefasst. Darin sind 20 bewegungsfördernde Maßnahmen enthalten, die sich zur Anwendung in der stationären Langzeitpflege eignen.

Dabei wird für jede Einheit genau angegeben, ob sich die Übung für Bewohner eignet, die noch selbständig aufstehen und sitzen können oder die dies nicht können. Ebenso wird differenziert nach Übungen für Bewohner ohne bzw. mit kognitiven Einschränkungen, einige Einheiten sind also durchaus auch für Menschen mit Demenz geeignet.

Bewegungsförderung mindert das Sturzrisiko

Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, betont die Wichtigkeit der Bewegungsförderung Pflegebedürftiger: „Bewegungsförderung ist ein wichtiger Aspekt gesundheitlicher Prävention bei pflegebedürftigen Menschen. Sie kann dazu beitragen, den Abbau körperlicher und geistiger Fähigkeiten zu verringern und Alltagskompetenzen zu erhalten. Außerdem kann das Sturzrisiko gesenkt und weiteren Gesundheitsproblemen vorgebeugt werden“, erklärt Suhr. Gleichzeitig muss pflegebedürftigen Menschen aber auch das Recht bewahrt bleiben, nicht an den Übungen teilzunehmen: „Motivieren ist wichtig und richtig – aber niemand darf gedrängt oder gar gezwungen werden“, betont Suhr weiter.