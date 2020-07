Als Fortsetzung der Online-Seminar Reihe zum Themenschwerpunkt Wundbehandlung bietet der Medizinproduktehersteller ConvaTec in Kürze ein weiteres Online-Seminar für Wundbegeisterte an. Unter dem Titel "Gewusst wie! Tipps und Tricks gegen Biofilm in chronischen Wunden" zeigt Norbert Kolbig Strategien und praktische Tipps gegen Biofilm in Wunden auf, die Sie in Ihrem Wundversorgungsalltag auch gleich umsetzen können.

Online-Semi­nar mit Nor­bert Kol­big und Andrea Ost­win­kel am 29. Juli 2020: „Gewusst wie! Tipps und Tricks gegen Bio­film in chro­ni­schen Wun­den“

Thematischer Hintergrund

Bio­film, ein von Bak­te­ri­en gebil­de­ter Schutz­film, ist in 78 % der chro­ni­schen Wun­den vorhanden[1]. Er ver­ur­sacht eine Sta­gna­ti­on der Wund­hei­lung, ist eine Haupt­ur­sa­che der chro­ni­schen Infek­ti­on und blo­ckiert die effek­ti­ve Wirk­sam­keit von Anti­sep­ti­ka und Anti­bio­ti­ka. Bio­film ist mit dem blo­ßen Auge nicht zu erken­nen, ist schwie­rig zu besei­ti­gen und ver­zö­gert die Wund­hei­lung.

In diesem Online-Seminar …

Ler­nen Sie, wie Bio­film ent­steht und wel­che Eigen­schaf­ten er hat.

Erfah­ren Sie, wie sie den unsicht­ba­ren Feind Bio­film zukünf­tig sicher iden­tif­zie­ren.

Erle­ben Sie an Bei­spie­len aus der Pra­xis, wie Bio­film die Abhei­lung chro­ni­scher Wun­den ver­hin­dert und mit wel­chen Maß­nah­men Sie gegen Bio­film in Wun­den vor­ge­hen kön­nen.

Die Referenten

Nor­bert Kol­big ist Lei­ter des Wund­ma­nage­ment im Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Düs­sel­dorf. Als erfah­re­ner Wund­ma­na­ger und Refe­rent ver­mit­telt er pra­xis­re­le­van­tes und aktu­el­les Wund­fach­wis­sen auf eine leicht ver­ständ­li­che Art und Wei­se.

Andrea Ost­win­kel ist als Pfle­ge­the­ra­peu­tin Wun­de ICW und Medi­zin­pro­duk­te­be­ra­te­rin bei Con­va­Tec dem Bio­film schon lan­ge auf der Spur. In die­sem Online-Semi­nar wid­met sie sich der Fra­ge, wie Bio­film in Wun­den ent­steht und wel­che Eigen­schaf­ten und Ein­flüs­se er auf die Wund­hei­lung hat.

Das Online-Semi­nar ist kos­ten­frei! Noch nie war es so ein­fach und bequem, aktu­el­les Fach­wis­sen von zu Hau­se aus zu erlan­gen. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt, sichern Sie sich am bes­ten noch heu­te Ihren Platz bei dem Online-Semi­nar – hier geht es zur Anmel­dung!

[1] Malo­ne M et al. 2017. The pre­va­lence of bio­film in chro­nic wounds: a sys­te­ma­tic review and meta-ana­ly­sis of publis­hed data. JWC; 20–25.