Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) veröffentlicht ab sofort werktäglich die Zahlen der Corona-positiv getesteten Patienten in den Krankenhäusern, aufgeteilt nach Normal- und Intensivstationen und nach Bundesländern. In den Daten wird nicht differenziert, ob Patienten wegen einer COVID-Infektion ins Krankenhaus kommen oder die festgestellte COVID-Infektion nicht ursächlich für die Behandlung ist.

Dr. Gerald Gaß, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft Bild: DKG

https://www.dkgev.de/belegungsmonitoring

Dr. Gerald Gaß, Vor­stands­vor­sit­zen­der der DKG, erklärt: „Auch nach zwei Jah­ren Pan­de­mie ist die Daten­la­ge in Deutsch­land sehr unbe­frie­di­gend. Gleich­zei­tig erhe­ben die Kran­ken­häu­ser genau­es­te Daten über ihre Coro­na-Pati­en­tin­nen und ‑Pati­en­ten. Nur lei­der wer­den die­se Daten nicht so auf­be­rei­tet und publi­ziert, dass sie bei der Ein­schät­zung und Bewäl­ti­gung der Pan­de­mie gut hel­fen könn­ten. Mit der neu­en Daten­ver­öf­fent­li­chung tra­gen wir dazu bei, die Pan­de­miela­ge trans­pa­ren­ter zu machen und even­tu­ell not­wen­di­ge poli­ti­sche Maß­nah­men gegen die Pan­de­mie bes­ser auf der Grund­la­ge von Daten kom­mu­ni­zie­ren zu können.“

Krankenhäuser: Daten der Normalstationen werden wichtiger

Mit der Omi­kron-Wel­le wür­den die Daten von den Nor­mal­sta­tio­nen immer wich­ti­ger, denn mit den extrem hohen Infek­ti­ons­zah­len habe die Inzi­denz stark an Aus­sa­ge­kraft ver­lo­ren, und auch die Situa­ti­on auf den Inten­siv­sta­tio­nen sei der­zeit weni­ger ange­spannt als in den ver­gan­ge­nen Wel­len, so Gaß weiter.

Ins­ge­samt sei die Daten­trans­pa­renz ver­bes­se­rungs­wür­dig, wie auch die bis­her genutz­ten Mel­de­we­ge. Nicht umsonst habe der Exper­tIn­nen­rat der Bun­des­re­gie­rung zur COVID-Situa­ti­on die dürf­ti­ge Daten­la­ge bei der Pan­de­mie­be­ob­ach­tung kri­ti­siert und drin­gen­de Maß­nah­men für eine ver­bes­ser­te Daten­er­he­bung und Digi­ta­li­sie­rung angemahnt.

Es wer­den zwar vie­le Daten erho­ben – aller­dings wer­den die­se nicht zusam­men­ge­führt und genutzt. Daten zum Leis­tungs­an­ge­bot der Kran­ken­häu­ser wie

medi­zi­ni­sche Infrastruktur

Per­so­nal­aus­stat­tung

rele­van­te Qua­li­täts­da­ten, z.B. Häu­fig­keit bestimm­ter Operationen,

sind über das Deut­sche Kran­ken­haus­ver­zeich­nis abruf­bar: http://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de.

Freie und beleg­te Res­sour­cen zur Akut­be­hand­lung von ins­be­son­de­re Not­fäl­len lie­fern die Kran­ken­häu­ser in den meis­ten Bun­des­län­dern an Sys­te­me wie IVENA, die mit dem Ret­tungs­dienst ver­knüpft sind – und das tagesaktuell.

Glei­ches gilt für die Daten zu Neu­auf­nah­men aller Pati­en­ten mit Auf­nah­me­dia­gno­sen, die alle Kran­ken­häu­ser tages­ak­tu­ell an alle gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen wei­ter­ge­ben. Ist die Behand­lung abge­schlos­sen, lie­fern die Kli­ni­ken den Kas­sen voll­stän­di­ge Abrech­nungs­da­ten mit aktua­li­sier­ten Anga­ben zur Behand­lung. Zudem gehen alle Leis­tungs­da­ten aller Kran­ken­häu­ser an das Insti­tut für das Ent­gelt­sys­tem im Kran­ken­haus (InEK), eben­so wie die detail­lier­ten Kos­ten­da­ten von über 200 reprä­sen­ta­ti­ven Kliniken.

Einfacher Meldeweg fehlt

„Trotz der Fül­le fehlt uns ein ein­fa­cher Mel­de­weg und eine zen­tra­le Auf­be­rei­tung der Daten. Der­zeit müs­sen die Beschäf­tig­ten in den Kran­ken­häu­sern für die Mel­dun­gen nach Infek­ti­ons­schutz­ge­setz noch manu­ell Bögen aus­fül­len, die sie dann per Fax oder per E‑Mail an die Gesund­heits­äm­ter schi­cken. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Gesund­heits­äm­ter über­tra­gen sie dann wie­der­um manu­ell in neue Mel­de­for­mu­la­re und geben die­se an das Robert Koch-Insti­tut wei­ter“, sagt Gaß.

Ver­zö­ge­run­gen und Feh­ler sei­en somit vor­pro­gram­miert. Des­halb for­dert die DKG von der Bun­des­re­gie­rung, das ange­kün­dig­te Gesund­heits­da­ten­nut­zungs­ge­setz so zu gestal­ten, dass die schon vor­han­de­nen rele­van­ten Daten ohne zusätz­li­chen Auf­wand für die Kran­ken­häu­ser an eine Daten­agen­tur der DKG aus­ge­lei­tet werden.

Die­se Daten könn­ten dann auch nach der Pan­de­mie für wich­ti­ge poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen, wis­sen­schaft­li­che For­schung und für die Infor­ma­ti­on der Öffent­lich­keit genutzt werden.