Die berli­ner Charité belegt im weltwei­ten Kranken­haus-Ranking den siebten Platz. Bild: © Pixel­k­lex | Dreamstime.com

Die Mayo Clinic in Roches­ter im US-Bundes­staat Minne­sota ist laut Kranken­haus-Ranking „World’s Best Hospi­tals 2025“ des renom­mier­ten US-Magazins „Newsweek“ das beste Kranken­haus der Welt. Auf dem zweiten Platz der jährlich aktua­li­sier­ten Rangliste landete die Cleve­land Clinic im Bundes­staat Ohio, gefolgt vom Toronto General – Univer­sity Health Network in der kanadi­schen Metro­pole. Das The Johns Hopkins Hospi­tal aus Balti­more im US-Bundes­staat Maryland sowie das Karolinska Univer­si­tets­sjuk­hu­set in Stock­holm komplet­tie­ren die ersten fünf Plätze.

Erfreu­lich ist das Ergeb­nis der Studie aus deutscher Sicht: Mit der Charité – Univer­si­täts­me­di­zin Berlin auf dem siebten Platz landete Deutsch­land mit einer Einrich­tung in den Top Ten. Insge­samt 22 Kranken­häu­ser in Deutsch­land schaff­ten es unter die besten 250, auf dem weite­ren Plätzen etwa das Univer­si­täts­kli­ni­kum Heidel­berg (14), das Münch­ner LMU-Klini­kum der Ludwig-Maximi­li­ans-Univer­si­tät (23), das Univer­si­täts­kli­ni­kum Hamburg-Eppen­dorf (35), die Medizi­ni­sche Hochschule Hanno­ver (41), das Münch­ner Klini­kum rechts der Isar (45), die Kölner Unikli­nik (66) und das Univer­si­täts­kli­ni­kum Freiburg (74), die es somit allesamt in die Top-100 schaff­ten.

2400 Klini­ken in 30 Ländern der Welt unter­sucht

Unter den weit mehr als 200.000 Kranken­häu­sern weltweit gingen 2.400 Einrich­tun­gen aus 30 Ländern in die Bewer­tung des Kranken­haus-Rankings ein: aus den USA, Kanada, Mexiko, Brasi­lien, Chile und Kolum­bien; Belgien, Deutsch­land, Dänemark, Finnland, Frank­reich, Großbri­tan­nien, Italien, den Nieder­lan­den, Öster­reich, Norwe­gen, Spanien, der Schweiz und Schwe­den; Indien, Israel, Japan, Malay­sia, Saudi-Arabien, den Verei­nig­ten Arabi­schen Emira­ten, Singa­pur, Südko­rea, Taiwan, Thailand und Austra­lien.

Aus den USA schaff­ten es 44 Einrich­tun­gen auf die Liste der besten 250, elf aus Kanada. Auch weitere europäi­sche Länder konnten mit ihrer Klinik­land­schaft überzeu­gen: So liegen 17 der topge­lis­te­ten Kranken­häu­ser in Frank­reich, 13 in Italien und zwölf in Spanien. Jeweils elf Kranken­häu­ser kommen aus Großbri­tan­nien und den Nieder­lan­den. Die Schweiz und Öster­reich brach­ten zehn bezie­hungs­weise acht Klini­ken unter die besten 250 Einrich­tun­gen weltweit.

Vier Bewer­tungs­fak­to­ren flossen in Gesamt­wer­tung ein

Die Bewer­tung des Kranken­haus-Ranking setzt sich aus vier Fakto­ren zusam­men: Zu 40 Prozent flossen die Kranken­haus-Empfeh­lun­gen von Fachleu­ten wie Ärzten, Pflege­fach­kräf­ten und Kranken­haus­ma­na­gern ein, zu 17,5 Prozent der per Umfrage erhobene Grad der Patien­ten-Zufrie­den­heit, zu 37,5 Prozent medizi­ni­sche Indika­to­ren wie Daten zur Behand­lungs­qua­li­tät, Hygie­ne­maß­nah­men, Patien­ten­si­cher­heit oder Warte­zei­ten; viertens mit 5 Prozent die freiwil­lig erhobe­nen Patient-Repor­ted Outcome Measu­res (PROMs), die das Wohlbe­fin­den und die Lebens­qua­li­tät der Patien­ten nach der Behand­lung im Kranken­haus abfra­gen. Weitere Partner der Unter­su­chung waren das Statis­tik­por­tal Statista sowie das Inter­na­tio­nal Consor­tium for Health Outco­mes Measu­re­ment (ICHOM).

Auch bei der Unter­su­chung im Vorjahr gingen die ersten drei Plätze an die Mayo Clinic, die Cleve­land Clinic und das Toronto General – Univer­sity Health Network. Die Berli­ner Charité hatte bei dieser Unter­su­chung noch einen sechs­ten Platz belegt.

Auch stern-Klinik­liste sah Charité als bestes Klini­kum Deutsch­lands

Die Platzie­rung der Charité als bestes Kranken­haus Deutsch­land deckt sich mit dem Ergeb­nis der stern-Klinik­liste 2024/2025. Unter den Top-100 landete das tradi­ti­ons­rei­che Berli­ner Großkli­ni­kum vor dem Univer­si­täts­kli­ni­kum Schles­wig-Holstein in Lübeck, dem LMU-Klini­kum München, den Univer­si­täts­kli­ni­ken von Heidel­berg, Hamburg-Eppen­dorf, Leipzig und Freiburg, dem Münch­ner Klini­kum rechts der Isar sowie dem identisch platzier­ten Univer­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen. Die Kölner Unikli­nik folgte auf Rang 11, die Medizi­ni­sche Hochschule Hanno­ver auf dem 20. Platz. Mit 54 ausge­zeich­ne­ten Fachbe­rei­chen lag die Charité auch bei diesem Aspekt weit vor allen weite­ren Klini­ken.

Für die Unter­su­chung wurden ebenfalls 2.400 Kranken­häu­ser einbe­zo­gen, diese aller­dings sämtlich aus Deutsch­land. Bei der Gewich­tung hatte die medini­sche Reputa­tion mit 70 Prozent den größten Einfluss. Für die Patien­ten­per­spek­tive wurden die Bewer­tun­gen aus der „Weißen Liste“ der Kranken­kas­sen berück­sich­tigt. Dort zählen nur überdurch­schnitt­lich positive Rückmel­dun­gen von tatsäch­lich behan­del­ten Patien­ten. Weitere Fakto­ren waren die von den Klini­ken ertell­ten Quali­täts­be­richte, Zerti­fi­kate von medizi­ni­schen Fachge­sell­schaf­ten sowie die Teilnahme an der Aktion „Saubere Hände“, die sich gegen die Ausbrei­tung von Klinik­kei­men richtet. Zusätz­lich hatten die Kranken­häu­ser die Möglich­keit, einen Fachfra­ge­bo­gen auszu­fül­len.

Neben der Top-100-Gesamt­liste des bundes­wei­ten Kranken­haus-Rankings hat der „Stern“ im Rahmen der Studie Listen aus 43 Fachbe­rei­chen mit mehr als 2.500 konkre­ten Empfeh­lun­gen für Patien­tin­nen und Patien­ten veröf­fent­licht. Das Magazin hat die Studie gemein­sam mit dem Insti­tut Munich Inquire Media (MINQ), einem unabhän­gi­gen Recher­che­insti­tut, durch­ge­führt.

