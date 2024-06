Früher Kranken­schwes­ter, heute Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger/-in in der Ausbil­dung: Soviel kann man verdie­nen, so schaut die Ausbil­dung aus.

Was macht ein(e) Gesund­heits- und Krankenpfleger/in (m/w/d)?

Kranken­schwes­ter – das war einmal! Der Beruf Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger bzw. Gesund­heits- und Kranken­pfle­ge­rin bringt verschie­dene Aufga­ben mit sich, die sich vorran­gig um die Versor­gung von Menschen drehen.

In diesem Job betreust du kranke und pflege­be­dürf­tige Menschen, versorgst ihre Wunden und legst Schie­nen sowie Verbände an. Dazu gehört auch die sogenannte Grund­pflege. Du hilfst den Menschen bei der Nahrungs­auf­nahme und unter­stützt bei der Körper­pflege.

Bei opera­ti­ven Eingrif­fen oder Unter­su­chun­gen assis­tierst du.

Auch das Infor­mie­ren der Patien­ten über beispiels­weise gesund­heits­för­dernde Maßnah­men oder das Anlei­ten zur Selbst­hilfe gehört zu deinen Aufga­ben in diesem Berufs­bild.

Gesund­heit gestal­ten und Wunden heilen Besuchen Sie am 28. Novem­ber 2024 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) – live in Köln oder virtu­ell zuhause. Jetzt Teilnahme sichern

Wo arbei­tet man als Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger/-in?

Als Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger bzw. Gesund­heits- und Kranken­pfle­ge­rin arbei­test du im Gesund­heits­be­reich.

Dadurch kannst du unter anderem in

Kranken­häu­sern

Facharzt­pra­xen

Reha-Klini­ken und

Gesund­heits­zen­tren eine Anstel­lung finden.

Auch Alten- und Pflege­heime, Wohnheime für Menschen mit Behin­de­run­gen sowie Einrich­tun­gen der Kurzzeit­pflege bezie­hungs­weise Pflege­stütz­punkte stehen dir nach der Ausbil­dung offen.

Wie läuft die Ausbil­dung zum Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger / zur Kranken­schwes­ter ab?

Du inter­es­sierst dich für diesen Beruf? Dann fragst du dich sicher: Wie werde ich Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger bzw. Kranken­schwes­ter?

Deine Ausbil­dung zum Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger findet an einer Berufs­fach­schule statt und wird durch Praxis­pha­sen im Kranken­haus oder anderen medizi­ni­schen Einrich­tun­gen ergänzt. In der Fachschule erlernst du das theore­ti­sche Hinter­grund­wis­sen, in den Praxis­pha­sen wendest du das erlernte Wissen direkt bei der Behand­lung von Patien­ten an.

Achtung: Die Ausbil­dung an öffent­li­chen Schulen ist in der Regel kosten­frei, private Schulen erheben dagegen meist Lehrgangs­ge­büh­ren.

Am Ende deiner Ausbil­dung wartet eine Abschluss­prü­fung auf dich, die sich aus einem schrift­li­chen, einem mündli­chen und einem prakti­schen Teil zusam­men­setzt. Nach Bestehen bist du Gesund­heits- und Kranken­pfle­ger bzw. Gesund­heits- und Kranken­pfle­ge­rin.

Die Prüfun­gen finden vor einem staat­li­chen Prüfungs­aus­schuss der Gesund­heits- und Kranken­pfle­ge­schule statt.

Wie viel verdient man als Kranken­pfle­ger (m/w/d) in der Ausbil­dung?

Die offizi­elle Berufs­be­zeich­nung für den Kranken­pfle­ger bzw. die Kranken­schwes­ter heißt seit 2020 „Pflege­fach­mann“. An der Ausbil­dungs­ver­gü­tung bzw. dem Gehalt nach der Ausbil­dung ändert sich dadurch aber nicht viel. Ob Kranken­schwes­ter oder Pflege­fach­frau: In der Ausbil­dung erhältst du für deine Arbeit eine Vergü­tung.

In öffent­li­chen Einrich­tun­gen, zum Beispiel in einem Kranken­haus, liegt dein Azubi-Gehalt als Kranken­pfle­ger in diesem Bereich:

im 1. Ausbil­dungs­jahr 1.191 Euro brutto

im 2. Ausbil­dungs­jahr 1.252 Euro brutto

im 3. Ausbil­dungs­jahr 1.353 Euro brutto

Achtung: Es gibt für dein Azubi-Gehalt als Kranken­schwes­ter bzw. Kranken­pfle­ger keine feste Vorgabe. Wie viel du erhältst, richtet sich nach der Einrich­tung, bei der du angestellt bist.

Wenn dein Arbeit­ge­ber in den Bereich des öffent­li­chen Diens­tes fällt, bekommst du eine andere Vergü­tung, als wenn du deine Ausbil­dung beispiels­weise bei einem kirch­li­chen oder einem priva­ten Träger machst.

In deinem Ausbil­dungs­ver­trag wird vertrag­lich festge­hal­ten, welche Ausbil­dungs­ver­gü­tung du in jedem Ausbil­dungs­jahr bekommst.

Quelle: BMG