Personalmangel Müssen Arbeit­neh­mer trotz Krank­schrei­bung arbei­ten?

Pflege­per­so­nal arbei­tet trotz Krank­schrei­bung – der Pflege­not­stand ist in Deutsch­land allge­gen­wär­tig. Die Statio­nen in Kranken­häu­sern und Pflege­ein­rich­tun­gen sind chronisch unter­be­setzt. So kommt es vor, dass krank­ge­schrie­be­nes Pflege­per­so­nal frühzei­tig in den Dienst gerufen wird. Ist das recht­lich erlaubt?