Anzeige Professionelle Textilreinigung und KI „Die Arbeit der Pflegenden wird einfacher!“

Was macht die Künstliche Intelligenz für die professionelle Textilreinigung? Wie kann die sogenannte KI die Prozesse optimieren? Warum haben Bewohner von Heimen und Patienten in Kliniken einen so großen Vorteil davon? Was bringt die nahe Zukunft? Ein Gespräch mit Sven Schöppe vom DTV (Deutscher Textilreinigungs-Verband).