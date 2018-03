Vergangene Woche wurde ein Arzt in einer Düsseldrofer Notfallpraxis von einem Patienten angegriffen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) machte in diesem Zusammenhang generell auf das Thema "Gewalt in Praxen" aufmerksam, das auch Bestandteil des kommenden Ärztemonitors 2018 ist.

In einer Düsseldorfer Notfallpraxis kam es zu einem Gewaltangriff eines Patienten auf einen Arzt. Pixabay

In einer Pressemitteilung brachte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) ihre Bestürzung in Zusammenhang mit einem gewalttätigen Angriff auf einen Düsseldorfer Arzt zum Ausdruck. Die Tat trug sich am frühen Samstagmorgen vergangene Woche in der Düsseldorfer Notdienstpraxis am Evangelischen Krankenhaus zu.

Anzeige

Auch interessant Treffen der Ärztekammern Gewalt gegen Ärzte – Ärztekammern verabschieden Resolution Jeder sollte das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ärzte in mittel- und osteuropäischen Ländern sehen sich allerdings zunehmend mit Gewaltproblemen konfrontiert. Über Lösungen diskutierten Vertreter der mittel- und osteuropäischen Ärztekammern auf ihrem diesjährigen Treffen im slowenischen Ljubljana.

Die KV Nordrhein verwies darauf, dass Gewalt und aggressives Verhalten gegenüber Ärzten ohnehin ein aktuelles Problem sei. „Die Tat macht mich sehr betroffen. Leider sind Ärzte, Rettungssanitäter und Pflegekräfte sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich immer häufiger Opfer auch von körperlicher Gewalt. Die zunehmende Aggressivität im Alltag und der Mangel an Respekt vor anderen, insbesondere Helfern, macht auch vor Arztpraxen nicht mehr Halt”, sagt Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.

Anzeige

„Gewalt in Praxen“ – Thema des Ärztemonitors 2018

Erst im vergangenen Jahr kam eine bundesweite Studie der TU München unter 1500 Hausärzten zu dem Ergebnis, dass die überwiegende Mehrheit der Mediziner im Verlauf ihrer Tätigkeit mit aggressivem Verhalten von Patienten konfrontiert worden war. Auch aus diesem Grund ist das Thema „Gewalt in Praxen” ein zentraler Bestandteil der aktuell laufenden Befragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Ärztemonitor 2018, dessen Ergebnisse Mitte des Jahres vorliegen werden.

Auch interessant Übergriffe im Einsatz Befragung zu Gewalt gegenüber Rettungskräften Das Thema Gewalt gegen Rettungskräfte wurde in der Vergangenheit viel diskutiert. Kriminologen der Ruhr-Universität Bochum (RUB) haben daher Rettungskräfte in NRW zu ihren Gewalterfahrungen befragt, die Ergebnisse wurden kürzlich vorgestellt.

Um Ärzte und medizinisches Personal im Rheinland auf die Bewältigung kritischer Situationen vorzubereiten, veranstaltet die KV Nordrhein regelmäßig spezielle Kurse und Kommunikations-Trainings, in denen unter anderem Deeskalationsstrategien und präventive Maßnahmen für den Praxisalltag vermittelt werden. „Gleichwohl werden wir den Zugang zu Ambulanzen oder Arztpraxen nicht so kontrollieren können, dass sich solche Vorfälle gänzlich ausschließen lassen“, heißt es weiter.

Ärztekammer Nordrhein fordert mehr Schutz vor Gewalt

Das Thema Gewalt im Gesundheitswesen war auch Thema der Ärztekammerversammlung Nordrhein Anfang März. Im Rahmen der der verabschiedeten Entschließung der Versammlung fordern die nordrheinischen Ärzte und Ärztinnen Politik und Gesellschaft auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um medizinisches Personal und andere Rettungskräfte vor Gewalt zu schützen. Dazu müssten sie in den Schutzbereich des § 115 Strafgesetzbuch aufgenommen werden, fordert die Ärztekammer Nordrhein. Mit einer Gesetzesänderung im April 2017 habe der Deutsche Bundestag durch eine Ergänzung von § 323c StGB zwar die Behinderung von hilfeleistenden Personen rechtlich der unterlassenen Hilfeleistung gleichgestellt. Das medizinische Personal sei jedoch nicht in den weitergehenden Schutzbereich des § 115 StGB aufgenommen worden.