Die Gesund­heit und die see­li­sche Ver­fas­sung pro­fi­tie­ren, wenn Clowns regel­mä­ßig zur Visi­te auf Sta­ti­on kom­men Bild: Pixabay

Lachen ist gesund – nun auch ganz erwie­se­ner­ma­ßen: Was zahl­rei­che Senio­rin­nen und Senio­ren in Deutsch­land, die in ihren Ein­rich­tun­gen schon wis­sen, die regel­mä­ßig Besuch von Clowns bekom­men, hat jetzt auch eine wis­sen­schaft­li­che Stu­die zuta­ge geför­dert. Das zen­tra­le Ergeb­nis: Die Gesund­heit und die see­li­sche Ver­fas­sung der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner pro­fi­tie­ren, wenn Clown-Teams regel­mä­ßig zur Visi­te auf Sta­ti­on kom­men und für Hei­ter­keit bei Bewoh­ner­schaft und dem Team sorgen.

Das zei­gen die ers­ten Ergeb­nis­se der Stu­die „Clowns­in­ter­ven­tio­nen in Alten­hil­feein­rich­tun­gen – sozia­le Hil­fe­leis­tung unter Berück­sich­ti­gung emo­tio­na­ler Wesens­aspek­te“, kurz CAs­HeW, der Tech­ni­schen Hoch­schu­le aus dem nie­der­baye­ri­schen Deggendorf.

Lachen: positive Wirkung auf Wohlbefinden und geistige Fähigkeiten der Bewohner

Dem­nach len­ken die Besu­che der „Rot-Nasen“ von Sor­gen, Ängs­ten und Schmer­zen ab. Freu­de und Spaß ver­brei­ten sich; die men­ta­le Ver­fas­sung und das Selbst­wert­ge­fühl steigt durch das Lachen. In Ein­zel­fäl­len sei sogar beob­ach­tet wor­den, dass bei den Bewoh­nern ver­lo­ren geglaub­te Fähig­kei­ten zurück­kehr­ten, heißt es in der ers­ten Zusam­men­fas­sung der Erkenntnisse.

Die ers­ten Zwi­schen­er­geb­nis­se hat­te das „CAsHeW“-Team auf dem Bre­mer Pfle­ge­kon­gress und der Stutt­gar­ter Mes­se „Pfle­ge Plus“ prä­sen­tiert, die bei­de im Lau­fe des Monats Mai stattfanden.

Clowns auf Sta­ti­on: Froh­sinn macht gesund Bild: Pixabay

Im Rah­men der seit Ende 2019 lau­fen­den Stu­die, die vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit mit Mit­teln in Höhe von 500.000 Euro geför­dert wird, beglei­tet die Hoch­schu­le 18 Clow­nin­nen und Clowns aus Bay­ern, Hes­sen und Nord­rhein-West­fa­len, die regel­mä­ßig in sta­tio­nä­ren Alten­pfle­ge­ein­rich­tun­gen auf­tre­ten. Von Sei­te der Ein­rich­tun­gen waren 19 grö­ße­re Insti­tu­tio­nen, eben­falls aus den drei Bun­des­län­dern, einbezogen.

Gelei­tet wird das For­schungs­vor­ha­ben, dass an der Fakul­tät Ange­wand­te Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten der Deg­gen­dor­fer Hoch­schu­le ange­sie­delt ist, vom Pfle­ge­wis­sen­schaft­ler Prof. Dr. Micha­el Boss­le. Boss­le ist selbst Kli­nik­clown und schult Pfle­ge- und Gesund­heits­per­so­nal als Humortrainer.

Ein wei­te­rer Stu­di­en­part­ner ist der 2004 gegrün­de­te Dach­ver­band Clowns in Medi­zin und Pfle­ge Deutsch­land. Die­sem gehö­ren mitt­ler­wei­le bereits 19 auf sozia­le Arbeit in Pfle­ge- und Senio­ren­hei­men sowie Kli­ni­ken spe­zia­li­sier­te Clow­ne­rie-Ver­ei­ne aus der gan­zen Repu­blik an.

Kölner Klinikclowns auf Tour in der gesamten Region – selbst in Düsseldorf

Einer davon ist der Ver­ein „Köl­ner Kli­nik­clowns“. In der für das Lachen und Humor nicht ganz unver­däch­ti­gen Rhein­me­tro­po­le gibt es zahl­rei­che kli­ni­sche Ange­bo­te spe­zi­ell für Kin­der und Jugend­li­che – etwa eine eige­ne Kli­nik für Kin­der- und Jugend­me­di­zin auf dem Cam­pus des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums sowie eine wei­te­re, städ­tisch betrie­be­ne rei­ne Kin­der­kli­nik im links­rhei­ni­schen Stadt­teil Riehl. Das Team aus zehn Clow­nin­nen und fünf Clowns geht bereits seit 1995 – lan­ge vor der Grün­dung des Bun­des­ver­bands – auf Tour zum Lachen in die­se Einrichtungen.

Neben der Arbeit in den Kin­der­kli­ni­ken und ‑sta­tio­nen, die den Kern- und Ursprungs­be­reich der Tätig­keit der Clown­teams dar­stellt, tre­ten die Ensem­ble-Mit­glie­der aber immer häu­fi­ger auch in Kran­ken­sta­tio­nen für Erwach­se­ne sowie in Pal­lia­tiv- und Hos­piz-Ein­rich­tun­gen auf. So bereits seit län­ge­rem auch in Senio­ren­hei­men und in ande­ren Ein­rich­tun­gen der Alten­hil­fe. Der­zeit zehn Häu­ser in Köln sowie in der erwei­ter­ten Regi­on Rhein-Ruhr besucht das Team regel­mä­ßig. Und das schließt sogar zwei Ein­rich­tun­gen im humo­ris­ti­schen Kon­kur­ren­ten Düs­sel­dorf ein!

Ausgangspunkt für neue Handlungs- und Rahmenempfehlungen

Aus den Ergeb­nis­sen der ins­ge­samt drei Jah­re lau­fen­den Stu­die sol­len jetzt die Qua­li­fi­ka­ti­ons­an­for­de­run­gen sowie die best­mög­lichs­ten Rah­men­be­din­gun­gen für die Durch­füh­rung von Clowns­vi­si­ten abge­lei­tet wer­den. Dar­über hin­aus erhof­fen sich die For­scher auch Rück­schlüs­se auf die Aus- und Wei­ter­bil­dung von Kli­nik­clowns zie­hen zu kön­nen. Die Resul­ta­te sol­len so dazu die­nen, die Pro­fes­sio­na­li­sie­rung und Qua­li­täts­si­che­rung der Arbeit der Kli­nik­clowns im Bereich der Senio­ren­be­treu­ung und Alten­pfle­ge voranzutreiben.

Und viel­leicht kön­nen sich dabei auch die „nor­ma­len“ Beschäf­tig­ten etwas abschau­en: Etwas Humor, regel­mäs­si­ges Lachen und eine Por­ti­on Situa­ti­ons­ko­mik lockern den manch­mal grau­en All­tag schnell auf, und sor­gen nicht nur für das Wohl­be­fin­den der Betreu­ten, son­dern auch für das eigene!