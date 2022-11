Anzeige The Show must go on Schutz­aus­rüs­tung: Neue Wege des Betrugs (Teil 1)

Seit dem 1. Oktober diesen Jahres gehört eine Ausnah­me­re­ge­lung basie­rend auf der Empfeh­lung der Europäi­schen Union (EU) 2020/403 vom 13. März 2020 der Vergan­gen­heit an und ist nicht mehr in Kraft. Diese sah vor, dass persön­li­che und medizi­ni­sche Schutz­aus­rüs­tung für einen begrenz­ten Zeitraum auch ohne CE-Kennzeich­nung auf dem Unions­markt in den Verkehr gebrach­ten werden konnten.