Pflegekräften hat die Ampelkoalition für ihre Leistungen in der Corona-Pandemie einen sogenannten Pflegebonus versprochen. Jetzt gibt es erste Details aus dem Gesundheitsministerium.

Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) gibt ers­te Details zum Pfle­ge­bo­nus bekannt

Er war eines der zen­tra­len Ver­spre­chen des Koali­ti­ons­ver­trags: der Pfle­ge­bo­nus. Jetzt hat Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) einen ers­ten Ent­wurf dazu vor­ge­legt. Danach sol­len Beschäf­tig­te in der Alten­pfle­ge einen Zuschlag von bis zu 550 Euro erhalten.

Dar­über hin­aus sol­len 280.000 Pfle­ge­kräf­te in Kran­ken­häu­sern von dem Pfle­ge­bo­nus pro­fi­tie­ren, die beson­ders stark von der Coro­na-Pan­de­mie betrof­fen waren. „Die Prä­mie soll an Pfle­ge­kräf­te gezahlt wer­den, die wäh­rend der Pan­de­mie eine her­aus­ra­gen­de Leis­tung erbracht haben“, heißt es in dem Eck­punk­te­pa­pier aus Lau­ter­bachs Ministerium.

Je 500 Millionen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Die Details sind aber noch nicht in der Ampel­ko­ali­ti­on abge­stimmt. Lau­ter­bach zeig­te sich aber opti­mis­tisch: „Der Pfle­ge­bo­nus kommt“, sag­te er am Diens­tag im ZDF. Ursprüng­lich hat­te Lau­ter­bach einen ers­ten Ent­wurf bereits für Ende Janu­ar ange­kün­digt. Bis zuletzt war unklar, wie der Bonus kon­kret auf die Pfle­ge­kräf­te auf­ge­teilt wer­den sollte.

Ins­ge­samt stellt die Bun­des­re­gie­rung eine Mil­li­ar­de Euro für das Vor­ha­ben zur Ver­fü­gung: Je 500 Mil­lio­nen Euro sol­len auf die Kran­ken­häu­ser und auf Pfle­ge­ein­rich­tun­gen ver­teilt wer­den. Beschäf­tig­te in der Alten­pfle­ge sol­len den Bonus im zwei­ten Halb­jahr 2022 erhalten.

Pflegebonus ist steuer- und sozialabgabenfrei

Anspruch haben gene­rell alle Beschäf­tig­ten in Alten­pfle­ge-Ein­rich­tun­gen, die zwi­schen Novem­ber 2020 und dem 30. Juni 2022 für min­des­tens drei Mona­te in einer Ein­rich­tung tätig waren und am 30. Juni 2022 noch beschäf­tigt sind. Der Pfle­ge­bo­nus soll steu­er- und sozi­al­ab­ga­ben­frei sein.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Voll­zeit­be­schäf­tig­te in der „direk­ten Pfle­ge und Betreu­ung“ in der Alten­pfle­ge sol­len bis zu 550 Euro erhal­ten, heißt es in dem Eck­punk­te­pa­pier. Per­so­nal, das min­des­tens 25 Pro­zent sei­ner Arbeits­zeit in der direk­ten Pfle­ge und Betreu­ung mit­ge­ar­bei­tet hat, soll bis zu 370 Euro bekommen.

Aus­zu­bil­den­de sol­len bis zu 330 Euro erhal­ten, sons­ti­ge Arbeit­neh­mer bis zu 190 Euro und Frei­wil­li­gen­dienst­leis­ten­de und Hel­fer im frei­wil­li­gen sozia­len Jahr bis zu 60 Euro.

Für die Kran­ken­häu­ser ist der Ple­ge­bo­nus hin­ge­gen nicht so detail­liert gestaf­felt. „Die Kran­ken­haus­trä­ger der begüns­tig­ten Kran­ken­häu­ser ent­schei­den gemein­sam mit der Beschäf­tig­ten­ver­tre­tung über die Prä­mi­en­be­rech­tig­ten und die jewei­li­ge Prä­mi­en­hö­he“, so heißt es. Es sol­len jene Kli­ni­ken einen Bonus erhal­ten, die durch die Pan­de­mie beson­ders belas­tet waren. Dar­un­ter wür­den 837 Kran­ken­häu­ser fal­len, die 95 Pro­zent aller Coro­na-Fäl­le ver­sorgt hät­ten, heißt es in dem Entwurf.

Krankenhausgesellschaft sieht Verteilung kritisch

Die Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) lehnt unter­schied­li­che Prä­mi­en­hö­hen für Pfle­ge­kräf­te auf Inten­siv- und Pfle­ge­kräf­ten auf Nor­mal­sta­tio­nen ab. Dies füh­re zu enor­men Abgren­zungs­pro­ble­men und zur Ungleich­be­hand­lung der Beschäf­tig­ten, so die DKG Eine sol­che Ver­tei­lung kön­ne der Belas­tung im Ein­zel­fall nie­mals gerecht wer­den. Die DKG emp­fiehlt des­halb den Kran­ken­haus­trä­gern, mit den Mit­ar­bei­ter­ver­tre­tun­gen und Betriebs­rä­ten ein­heit­li­che Prä­mi­en­re­ge­lun­gen in den Kran­ken­häu­sern zu vereinbaren.

Die Aus­zah­lung einer ein­ma­li­gen Pfle­ge­prä­mie sei aber kein Ersatz für eine nach­hal­ti­ge För­de­rung der Pfle­ge. Die DKG for­dert deshalb:

Dau­er­haf­te steu­er­li­che Erleich­te­run­gen in Form eines erhöh­ten Steu­er­frei­be­trags für Pflegekräfte.

Die schnel­le gesetz­li­che Ein­füh­rung einer Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung (PPR 2.0) wie sie im Koali­ti­ons­ver­trag ver­ein­bart wurde.

Die umge­hen­de Erhö­hung des vor­läu­fi­gen Pfle­ge­ent­gelt­wer­tes, um die Kran­ken­häu­ser finan­zi­ell in die Lage zu ver­set­zen, die tarif­lich ver­ein­bar­ten Gehäl­ter und Coro­na-Prä­mi­en trotz der vie­ler­orts noch nicht abge­schlos­se­nen Pfle­ge­bud­get­ver­hand­lun­gen auszuzahlen.

Quel­len: ZDF, Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um, Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG)