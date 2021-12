"Er wird es", erklärt Fast-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Gemeint is der Gesundheitsexperte der Sozialdemokraten, Karl Lauterbach. Er soll als neuer Gesundheitsminister in das Ampel-Kabinett.

Karl Lau­ter­bach (SPD) wird Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter der neu­en Ampel-Koalition

Der Coro­na-Mah­ner der Nati­on zieht ein ins Bun­des­ka­bi­nett. Karl Lau­ter­bach, der emsi­ge Sozi­al­de­mo­krat aus Lever­ku­sen, wird die Geschi­cke des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums lei­ten und Nach­fol­ger von Jens Spahn (CDU).

Auf die Ver­ga­be des Gesund­heits­res­sorts war mit Span­nung geschaut wor­den. Vie­le in der Par­tei woll­ten den obers­ten Coro­na-Erklä­rer und SPD-Gesund­heits­ex­per­ten Karl Lau­ter­bach im Amt sehen – als selbst­ver­ständ­lich galt das jedoch nicht. Die meis­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hät­ten sich jedoch gewünscht, dass der nächs­te Gesund­heits­mi­nis­ter vom Fach sei, erklär­te Scholz am Mon­tag in Ber­lin. Und wei­ter: „Er wird es!“

Lau­ter­bach selbst bedank­te sich für das Ver­trau­en. Er sag­te, Imp­fen sei das zen­tra­le Mit­tel im Kampf gegen die Coro­na­pan­de­mie, die län­ger dau­ern wer­de als vie­le mei­nen. Er kün­dig­te zudem an, es wer­de kei­ne Kür­zun­gen im Gesund­heits­sys­tem geben.

Sein Weg zum Gesundheitsminister

Die SPD erklärt auf ihrer Home­page: „Wir freu­en uns dar­auf, in den nächs­ten vier Jah­ren gemein­sam mit ihnen (den Minis­tern) mehr Fort­schritt zu wagen und einen Auf­bruch für unser Land zu schaf­fen. Wir sind sehr stolz auf unser Regie­rungs­team und natür­lich auf unse­ren Koalitionsvertrag.“

Karl Lau­ter­bach wur­de am 21. Febru­ar 1963 in Düren gebo­ren. In Aachen, Texas (USA) und Düs­sel­dorf stu­dier­te er Medi­zin. Er pro­mo­vier­te an der Har­vard Uni­ver­si­tät in Bos­ton, USA. Zwi­schen 1998 und 2005 war Lau­ter­bach Direk­tor des Insti­tuts für Gesund­heits­öko­no­mie und Kli­ni­sche Epi­de­mio­lo­gie (IGKE) der Uni­ver­si­tät zu Köln, seit 1996 Gast­do­zent an der Har­vard School of Public Health in Boston.

In der Zeit­span­ne zwi­schen 1999 bis 2005 war er Mit­glied im Sach­ver­stän­di­gen­rat zur Begut­ach­tung der Ent­wick­lung im Gesund­heits­we­sen. Lau­ter­bach ist seit dem Jahr 2005 Mit­glied des Bun­des­ta­ges. Der Öffent­lich­keit wur­de er gera­de in den letz­ten 20 Mona­ten bekannt, weil er ste­tig vor den Gefah­ren des Coro­na­vi­rus gewarnt hat und als Hard­li­ner in der Bekämp­fung der Pan­de­mie gilt.