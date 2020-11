In weni­gen Tagen fin­det sie statt: Die vir­tu­el­le Pre­mie­re des Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gres­ses (IWC). Die 13. Auf­la­ge der jähr­li­chen Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tung seit 2008, die dies­mal am Don­ners­tag (26. Novem­ber 2020) statt­fin­det, geht erst­mals als rei­nes Online-Event über die Büh­ne. Das Team der PWG-Semi­na­re ist auf Hoch­tou­ren mit den Vor­be­rei­tun­gen zum vir­tu­el­len Kon­gress beschäf­tigt, der ab Punkt 9 Uhr live vom Köl­ner Stand­ort der Katho­li­schen Hoch­schu­le (KatHO) NRW aus gesen­det wird. Bei der tra­di­tio­nell etwas klei­ne­ren „Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens“ (JHC), die die­ses Jahr am 17. Sep­tem­ber eben­falls online statt­fand, gab es sehr posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen zum vir­tu­el­len For­mat – und zum gro­ßen IWC wol­len die Ver­an­stal­ter nun noch einen drauflegen!

Trotz, oder gera­de wegen, des dies­mal rein vir­tu­el­len For­mats soll es ein ganz beson­de­res Erleb­nis für die Teil­neh­mer vor den hei­mi­schen Bild­schir­men wer­den. Hier­zu wur­de ein Pro­gramm mit vie­len Über­ra­schun­gen vor­be­rei­tet. Nicht nur kön­nen die Kon­gress­gäs­te – wie beim „tra­di­tio­nel­len“ IWC in den Köl­ner Sar­to­ry-Sälen – zwi­schen Haupt­pro­gramm und den Satel­li­ten­sym­po­si­en wäh­len, die auf jeweils eige­nen Kanä­len lau­fen. Nein, auch die Indus­trie­aus­stel­lung ist vir­tu­ell zu besu­chen. Jeder vir­tu­el­le Teil­neh­mer erhält eine digi­ta­le Kon­gress­map­pe; eben­so wie in den Vor­jah­ren gibt es die vol­len Rezer­ti­fi­zie­rungs-Punk­te bei ZWM/Kammerlander, der Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den (ICW), der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (RbP) sowie der Deut­schen Gesell­schaft für Wund­hei­lung und Wund­be­hand­lung (DGfW) sowie, als beson­de­res Extra, einen zwei­mo­na­ti­gen kos­ten­lo­sen Zugang zum Online-Wei­ter­bil­dungs-Por­tal FIP.

Las­sen auch Sie sich den dies­mal ganz beson­de­ren IWC 2020 nicht ent­ge­hen. Jede Anmel­dung zählt! Die PWG-Semi­na­re bedan­ken sich schon jetzt für die Unter­stüt­zung aller Wund­be­geis­ter­ten. Alle Infor­ma­tio­nen rund um den IWC gibt es auf www.wundcongress.de sowie auf die­ser PWG-Theme­part­ner­sei­te. Direkt anmel­den kann man sich hier über Xing Events:

Diese Seite benötigt die Unterstützung von Frames durch Ihren Browser. Bitte nutzen Sie einen Browser, der die Darstellung von Frames unterstützt, damit das Ticketvorverkaufs-Modul angezeigt werden kann.Probieren Sie die XING Events online Registrierung noch heute aus.

Diese Seite benötigt die Unterstützung von Frames durch Ihren Browser. Bitte nutzen Sie einen Browser, der die Darstellung von Frames unterstützt, damit das Ticketvorverkaufs-Modul angezeigt werden kann.Probieren Sie die XING Events online Registrierung noch heute aus.

Mehr Teil­neh­mer mit Online Event Manage­ment-Lösun­gen von XING Events.